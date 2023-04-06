Чугайнов о Дзюбе: «Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Артем мотивирован, он неудержим!»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Игорь Чугайнов Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Чугайнов считает, что Артем Дзюба забьет в ворота «Зенита»

9 апреля «Локомотив» встретится с петербуржской командой в рамках 22-го тура Мир РПЛ

– От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сейчас в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». В самом деле?

– Конечно! Вот в Турции Дзюба ничего не показал. Уехал обратно, полсезона без игровой практики, минимум тренировок на сборах «Локомотива», 34 года – и в четырех матчах уже шесть мячей положил, лучшим игроком марта признали! Это говорит не только о мастерстве форварда, но и о низком уровне сопротивления. Наша лига с каждым годом слабеет.

– В воскресенье «Локо» принимает «Зенит». Как полагаете, Дзюба забьет?

– Да! Вот другой на его месте перед таким матчем мог бы и сгореть изнутри, выйти на поле абсолютно выхолощенным. Это не про Артема. Наоборот, трудности его раззадоривают.

Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим! Тем интереснее!» – сказал бывший защитник «Локомотива». 

18 комментариев

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Alex455
Ответ Dinamik1
А дзюба на всех обижен а на обиженых воду возят.
Да он просто М из игры в Б**М. Не может нормально играть пока его не обидят, унизят или еще ка-то оскорбят по его мнению. Нормальные игроки и звезды, получают удовольствие от игры в футбол, держат свой уровень без всякого допинга со стороны, а он этого не может. Он обычный футболист среднего уровня. возомнивший себя звездой и пупом земли
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Electro
на что обижен то? в зените он стал реальной звездой
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Sunnyboy
Ну да это явно будет интереснее армейского автобуса!
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Чётко_как_чечётка
У меня новостная лента Локомотива превратилась в ленту Дзюбы...
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Dinamik1
А дзюба на всех обижен а на обиженых воду возят.
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Andre Dimanche
Дзюба настолько глуп, что не понимает того факта что если бы не Зенит то не был бы он ни бомбардиром ни чемпионом России не разу. Львиную долю своих голов он забил паразитируя на высоком классе игроков, игравших в Зените. И оказался он в Зените случайно, когда при Виллаше Боаше из-за внезапно введенного лимита в пару к Халку не приехал Фалькао и кто-то подсунул это чудо.
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Доктор Верховцев
Ответ Pelerin
Зенит Рио-де-Жанейро? Не, не слышали, вывсёврёти)
И всё?! Тю-ю-ю-ю! И это называется «Дзюба обиделся»?! Я на такое даже внимания не обратил!
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svft
а чего он вечно на всех обижен? обиженный?)
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Pelerin
Ответ Доктор Верховцев
Погодите! А где миллион интервью Артёма про то, как он обиделся на Зенит и какой Семак нехороший тренеришко? Если Дзюба на кого-то обиделся, то это немедленно становится достоянием общественности.
Зенит Рио-де-Жанейро? Не, не слышали, вывсёврёти)
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AlexZhano__
Ответ jexon
А на что же он обижен? Ему предлагали новый контракт, он отказался!
Видимо, ему не понравилось, что его стали задвигать в запас. Но чего он хотел, если он ходил по полю пешком, но уже в начале матчей ходил с одышкой?!
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AlexZhano__
Ответ ВладимирНеПутин
Он говорил, что Зенит в Рио де жанейро превратили, молодым не дают играть, не доверяют россиянам. Ну если Локо выиграет и Дзюба забьет, то много нового услышим и узнаем. И говоря про отрыв Зенита от Спартака на 8 очков, он сказал, что хочется интриги и надеется, что судьи не будут вмешиваться, убивая чемпионскую интригу
Дзюба забьёт, тут сомнений нет, но в их победу не верю. Локомотив не на таком ходу, чтобы составить проблем.
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Da prozecutor
Ответ igls54
Значит, воду будут возить на Дзюбе
или кое-что другое
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ВладимирНеПутин
Ответ Доктор Верховцев
Погодите! А где миллион интервью Артёма про то, как он обиделся на Зенит и какой Семак нехороший тренеришко? Если Дзюба на кого-то обиделся, то это немедленно становится достоянием общественности.
Он говорил, что Зенит в Рио де жанейро превратили, молодым не дают играть, не доверяют россиянам. Ну если Локо выиграет и Дзюба забьет, то много нового услышим и узнаем. И говоря про отрыв Зенита от Спартака на 8 очков, он сказал, что хочется интриги и надеется, что судьи не будут вмешиваться, убивая чемпионскую интригу
+5
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+4
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jexon
А на что же он обижен? Ему предлагали новый контракт, он отказался!
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Неизвестно Неизвестный
В чём-то он прав)
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-3
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Доктор Верховцев
Погодите! А где миллион интервью Артёма про то, как он обиделся на Зенит и какой Семак нехороший тренеришко? Если Дзюба на кого-то обиделся, то это немедленно становится достоянием общественности.
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Пако
Превосходные мотивы для бескомпромиссной игры
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igls54
Значит, воду будут возить на Дзюбе
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