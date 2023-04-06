Чугайнов о Дзюбе: «Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Артем мотивирован, он неудержим!»

Игорь Чугайнов считает, что Артем Дзюба забьет в ворота «Зенита»

9 апреля «Локомотив» встретится с петербуржской командой в рамках 22-го тура Мир .

– От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сейчас в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». В самом деле?

– Конечно! Вот в Турции Дзюба ничего не показал. Уехал обратно, полсезона без игровой практики, минимум тренировок на сборах «Локомотива», 34 года – и в четырех матчах уже шесть мячей положил, лучшим игроком марта признали! Это говорит не только о мастерстве форварда, но и о низком уровне сопротивления. Наша лига с каждым годом слабеет.

– В воскресенье «Локо» принимает «Зенит». Как полагаете, Дзюба забьет?

– Да! Вот другой на его месте перед таким матчем мог бы и сгореть изнутри, выйти на поле абсолютно выхолощенным. Это не про . Наоборот, трудности его раззадоривают.

Он не скрывает, что обижен и на « », и на . А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим! Тем интереснее!» – сказал бывший защитник « ».