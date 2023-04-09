Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку: «Это абсолютно его желание. Я не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак прокомментировал эпизод с Артемом Дзюбой после матча с «Локомотивом»

В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Форвард железнодорожников Артем Дзюба, выступавший за «Зенит» с 2015 по 2022 год, не отметился результативными действиями. После матча Дзюба не пожал руку Семаку.

– Важно ли было для «Зенита», чтобы Дзюба не забил? И что подумали, когда Артем вам не пожал руку?

– Ничего. Это абсолютно его желание.

Не против, чтобы он три забил, а мы [бы] выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое, – сказал главный тренер «Зенита».

Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой

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36 комментариев

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Джононбек Тоиров
Мир вашему дому!
Забейте Богданыч, у него „руки" устали просто
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Александр Беляков
Дзюба ещё в этом новом шоу , какую то дичь нёс про Богданыча. Надо понимать , что за изделие дзюба.Богданыч знает и не обращает внимание на это
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belikovda.90
Ответ Xabi Alonso78
Этот все схавает. Если его жену будут иметь 5 негров, которых сами притащили с Африки, скажет: "ну, неграм тоже ведь нужно сексуальное удовлетворение, главное, что моя жена была не против"
Типичный сережа рамос
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Russ Ivan
Иди с Героем Труда ручкайся, если разрешит потрогать!
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fer@ger
Вообще зачем Дзюбе руку жать?))) После его видео
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xa-xa
Ответ Зелёный гопник
Сергей Богданович, вы не виноваты, что там мужчина, которому за 30-лет, а мозги у него как у 11-летнего мальчика 🤷🏼‍♂️
За зенит болеешь?
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WelcomeBackPURE
Было бы о ком говорить….Какой то Рукаку
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Pushkin Sasha
Ответ Хозяин патриотов
Как-то общался с Богданычем минут 10 после одного из матчей, так вот, таких приятных в общении людей еще поискать надо. А Дзюба в очередной раз показал свою гнилую натуру.
"Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
хозяину, где доведется жить,
начальнику, с кем буду я служить,
слуге его, который чистит платья,
швейцару, дворнику, для избежанья зла,
собаке дворника, чтоб ласкова была"
(с)Грибоедов А.С. "Горе от ума"
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GeneralM
Валера Карпин этого кренделя давно разглядел.
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Адександр Беляев
Ответ Xabi Alonso78
Этот все схавает. Если его жену будут иметь 5 негров, которых сами притащили с Африки, скажет: "ну, неграм тоже ведь нужно сексуальное удовлетворение, главное, что моя жена была не против"
шо..твою жену поимели пять дзюб из баковки..
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Хозяин патриотов
Как-то общался с Богданычем минут 10 после одного из матчей, так вот, таких приятных в общении людей еще поискать надо. А Дзюба в очередной раз показал свою гнилую натуру.
+1
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Lumberjack
Богданыч, конечно, лютый просто интеллигентный тролль )
+3
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xa-xa
Ещё ведь есть те , кто хочет этого слюнтяя в сборную...
+1
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Кто составил коспекты Лобановского?
Классно унизил ЧСВ-шного дурачка.
+2
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Вечно в бане
Ответ Xabi Alonso78
Этот все схавает. Если его жену будут иметь 5 негров, которых сами притащили с Африки, скажет: "ну, неграм тоже ведь нужно сексуальное удовлетворение, главное, что моя жена была не против"
Проводить параллели между женой с пятью неграми и нежеланием лаять в ответ на собаку, это сильно.
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Добрый Ретроград
Это Семак ему не пожал. Дзюба руку так и не помыл.
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dreamstep
Семак правильно что не стал Дзюбу продлевать, а то была бы одна тактика - вешать на Дзюбу, который считает себя центром мира.
+2
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Николай Кошкин
Ответ Давид Agabekyan
Как с Тихоновым?
Как с Титовым))
+2
0
+2
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Dandelo_O
Ответ Зелёный гопник
Получается карманный дзюба?😅
Карманный карманник
+2
0
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Xabi Alonso78
Этот все схавает.
Если его жену будут иметь 5 негров, которых сами притащили с Африки, скажет: "ну, неграм тоже ведь нужно сексуальное удовлетворение, главное, что моя жена была не против"
+2
-6
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Роберт Дауни-средний
Богданыч даже сейчас по доброму, и даже я бы сказал, по отцовски с дзюбой. чего Артемка не оценит.

как футболисту ноль претензий, как человек был говном таковым и остался
+12
-2
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Кирилл Захаров
Сергей Богданович , откуда там честь ? Только языком крутит и все
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Ростов-на-Дону
Семак врёт. Дзюба правильно сделал.
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Иван Новиков
Он просто не замечает тренеришек.
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svft
да просто только передернул, неудобно было такую руку протягивать
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