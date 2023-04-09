Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку: «Это абсолютно его желание. Я не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3»
Сергей Семак прокомментировал эпизод с Артемом Дзюбой после матча с «Локомотивом»
В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
Форвард железнодорожников Артем Дзюба, выступавший за «Зенит» с 2015 по 2022 год, не отметился результативными действиями. После матча Дзюба не пожал руку Семаку.
– Важно ли было для «Зенита», чтобы Дзюба не забил? И что подумали, когда Артем вам не пожал руку?
– Ничего. Это абсолютно его желание.
Не против, чтобы он три забил, а мы [бы] выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое, – сказал главный тренер «Зенита».
Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой
Забейте Богданыч, у него „руки" устали просто
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
хозяину, где доведется жить,
начальнику, с кем буду я служить,
слуге его, который чистит платья,
швейцару, дворнику, для избежанья зла,
собаке дворника, чтоб ласкова была"
(с)Грибоедов А.С. "Горе от ума"
Если его жену будут иметь 5 негров, которых сами притащили с Африки, скажет: "ну, неграм тоже ведь нужно сексуальное удовлетворение, главное, что моя жена была не против"
как футболисту ноль претензий, как человек был говном таковым и остался