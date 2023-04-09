Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку: «Это абсолютно его желание. Я не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3»

Сергей Семак прокомментировал эпизод с Артемом Дзюбой после матча с «Локомотивом»

В 22-м туре Мир «Зенит» на выезде обыграл « » со счетом 2:1.

Форвард железнодорожников , выступавший за «Зенит» с 2015 по 2022 год, не отметился результативными действиями. После матча Дзюба не пожал руку Семаку.

– Важно ли было для «Зенита», чтобы Дзюба не забил? И что подумали, когда Артем вам не пожал руку?

– Ничего. Это абсолютно его желание.

Не против, чтобы он три забил, а мы [бы] выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое, – сказал главный тренер «Зенита».

Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой