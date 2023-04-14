Тен Хаг о 2:2 с «Севильей»: «МЮ» должен был забивать 3-й и 4-й мячи. Мы пропустили второй автогол, доигрывая вдесятером. Это невезение, нужно с этим смириться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Севильей».

Команды сыграли вничью в первом матче 1/4 финала (2:2).

«Игра была в наших руках. Мы вели со счетом 2:0 и должны были забивать третий и четвертый голы. Исход игры полностью зависел от нас, но у нас было несколько неудачных моментов с травмами.

Нам пришлось сделать несколько замен из-за травм, например, [поменять] [Рафаэля Варана] в перерыве. Кроме того, нам пришлось заменить Антони Марсьяля, поскольку это была его первая игра в старте после возвращения.

Нам пришлось заменить Антони и [Фернандеша], поскольку у них были желтые. Итак, нам пришлось сделать несколько замен. Затем мы потеряли контроль в неудачный момент и отключились.

Затем у нас был еще один неудачный момент с , и мы стали играть вдесятером, а затем пропустили второй автогол.

Это невезение, и мы должны с этим смириться», – сказал тен Хаг.