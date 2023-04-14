Тен Хаг о 2:2 с «Севильей»: «МЮ» должен был забивать 3-й и 4-й мячи. Мы пропустили второй автогол, доигрывая вдесятером. Это невезение, нужно с этим смириться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Рафаэль Варан Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Антони Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Севильей».

Команды сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2). 

«Игра была в наших руках. Мы вели со счетом 2:0 и должны были забивать третий и четвертый голы. Исход игры полностью зависел от нас, но у нас было несколько неудачных моментов с травмами.

Нам пришлось сделать несколько замен из-за травм, например, [поменять] Рафу [Рафаэля Варана] в перерыве. Кроме того, нам пришлось заменить Антони Марсьяля, поскольку это была его первая игра в старте после возвращения.

Нам пришлось заменить Антони и Бруну [Фернандеша], поскольку у них были желтые. Итак, нам пришлось сделать несколько замен. Затем мы потеряли контроль в неудачный момент и отключились.

Затем у нас был еще один неудачный момент с Лисандро Мартинесом, и мы стали играть вдесятером, а затем пропустили второй автогол.

Это невезение, и мы должны с этим смириться», – сказал тен Хаг.

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18 комментариев

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LaffyTaffy
Ответ SancheZZZ
Продолжай менять Варана в перерыве, а Бруну на 60 минуте, как будто уже вышел в следующий раунд :)
Великий гений тен хряг
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surfing
Ответ SancheZZZ
Продолжай менять Варана в перерыве, а Бруну на 60 минуте, как будто уже вышел в следующий раунд :)
Бруну и антони не стоило менять, в атаке сразу стал ноль, марса тоже
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jexOn
Надеюсь в следующий раз он будет более осторожен в заменах.
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Reims Start 2023
Ответ Денис Дерюгин
про ливерпуль я посмеялся
🤣
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Reims Start 2023
Ответ CriminalJoint62
Разорвут во втором матче. Очевидно, что травмы подкосили команду. У тех же Челси, Арсенала, Ливерпуля, Сити весь состав постоянно доступен. #glazersout
Напомнить бы тебе твой комм после ответного матча ))
Ты видать за Севильей мало наблюдаешь, как она играет дома тебе мало интересует.
Ты сразу на авторитет команды и сразу разорвут. Посмотрим ))
Разорвут это может 4 автогола?
+1
-2
-1
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Oleg Pepel
И ни слова об оранжевой на Казе. Достойно. Игру сами упустили. МММ какой-то
+1
0
+1
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Денис Дерюгин
Ответ CriminalJoint62
Разорвут во втором матче. Очевидно, что травмы подкосили команду. У тех же Челси, Арсенала, Ливерпуля, Сити весь состав постоянно доступен. #glazersout
про ливерпуль я посмеялся
+2
-1
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Today I feel Qatari
Но потом я сделал замены - добавил Тен Хаг
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CriminalJoint62
Разорвут во втором матче. Очевидно, что травмы подкосили команду. У тех же Челси, Арсенала, Ливерпуля, Сити весь состав постоянно доступен. #glazersout
+1
-3
-2
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igls54
От Бирюсы или Атланта проку больше
0
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SancheZZZ
Продолжай менять Варана в перерыве, а Бруну на 60 минуте, как будто уже вышел в следующий раунд :)
+4
-1
+3
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инок
МЮ быстро забили два и потом успокоились. Так что два автогола им уроком будет
+3
-1
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yumurta
полностью на твоей совести результат
+1
-3
-2
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Reims Start 2023
3й и 4й автогол должно было быть? не повезло Севильи.
5:3 по ударам, эти два автогола приписали по ходу как два удара в створ. а так матч равный.
по ходу был))
В ЛЕ против Севильи обычно мало шансов, хоть и видеться всем фаворитом соперник Севильи
+3
-4
-1
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GuruFutbola
Так вы и забили и 3 и 4)
+5
-9
-4
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белошип
Это просто Севилья в ЛЕ,тут мало шансов на успех)
+4
-3
+1
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Raul14
Лысый шарлатан — 2.0
0
-3
-3
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QWertY
Так МЮ и забил 3й и 4й. Только в свои)
А ты и дальше продолжай выпускать Днориксена)
+2
-7
-5
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