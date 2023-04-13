Только у Месси и Бруну 50+50 по «гол+пас» в топ-5 лиг с момента перехода Фернандеша в «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лионель Месси лига 1 Франция Лига Европы УЕФА рейтинги Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш отдал 50-й результативный пас за «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник английской команды ассистировал Марселю Забитцеру в матче против «Севильи» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0, перерыв).

Теперь на счету португальца 60 мячей и 50 голевых пасов в составе «Юнайтед».

Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» зимой 2020 года. С того момента только два игрока из топ-5 европейских лиг достигли отметки в 50 или более забитых голов и 50 или более ассистов за клубы – Лионель Месси и Бруну. 

С подробной статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь

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47 комментариев

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Мамаральду Кристина
Ответ Игорь Климов
Месси во главе всех футбольных рейтингов.
Лучший игрок историй во всем лучше , даже в старости лет игроками со всего мира соревнуется по отд.лучшими футбольным качествами !
(КДБ
БРУНО
МБАППЕ
МОДРИЧ
БЕНЗИН
РОНАЛДУ
ЗИДАН
БЭКХЕМ
ХОЛАНД)
= МЕССИ ЛЕО!
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Yury Sin
Ответ Tristan...
Ну, как минимум лучший португалец в их истории
За исключением Роналду конечно же. Но Бруну все ещё в МЮ, так что...
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Дани Алисса
Ответ ML26
А че за тип у него на всех комментах плюсы? Популист типо?
да
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ML26
Ответ Дани Алисса
"Не показывайте эту новость Роналду. Он ненавидит успех и Месси и Бруну." раввеныч как всегда плюсы хочет.почему Роналду ненавидит успех бруну?
А че за тип у него на всех комментах плюсы? Популист типо?
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Goofts
Тут местные эксперты будут рассказывать, что Месси не гений.
7 заслуженных золотых мячей, 6 золотых бутс, Лучший Ассистент в Истории и Чемпион Мира, как вишенка на торте!
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Человек1991
В возрасте Бруну, Месси установил легендарные возможно вечные рекорды в истории футбола , 91 гол за 2012 год ! и 78 голов за сезон 11/12 !
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Goofts
Ответ Человек1991
С 2020 года общая статистика по гол+пас: Месси 116 голов, 82 голевые передачи . Бруну 71 гол , 60 голевых.
Бруну до Месси как до Луны, хотя один ветеран, другой в самом соку
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нелюбитель футбола
Ответ Дани Алисса
"Не показывайте эту новость Роналду. Он ненавидит успех и Месси и Бруну." раввеныч как всегда плюсы хочет.почему Роналду ненавидит успех бруну?
Это ты у его волос спроси... Хе..
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Temp LC
Ответ Tristan...
И при этом один - пешеход, а другой носится всю игру. Месси - читер.
в этом и особенность бруну. Месси ходит пешом по полю, экономя силы для атаки, а бруну умудряется успевать и там, и там. Ну стамина Фернандеша позволяет ему это делать
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нелюбитель футбола
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Не показывайте эту новость Роналду. Он ненавидит успех и Месси и Бруну.
Не мешай ему выбирать тренера... Он сейчас в делах, акипчелах... Хе..
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нелюбитель футбола
Ответ Kubinec_
в слабом чемпионате фр. очки делить на 2 надо
Даже если на 2 поделишь - у Месси будет больше... В 20-м он был ещё в Барсе... А-ха-ха-ха..
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Игорь Климов
Месси во главе всех футбольных рейтингов.
+6
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нелюбитель футбола
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Где-то в Саудовской Аравии сейчас неразрешимая дилемма: хочется вырвать волосы на голове от злости, но без них не получится переписывать голы Бруно🤔
А-ха-ха-ха... Коммент дня!!!... 😄👏👏👍👍..
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Tristan...
Ответ ronnych
Только у одного в АПЛ, а у другого в дворовой лиге.
Месси до лета 2021 играл в Примере. Может, тут ещё стата за сборную тоже считается.
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Natsunoss
Ответ pasha_t
А как же Эланга?
Он вроде швед?
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jexOn
Ответ Tristan...
Ну, как минимум лучший португалец в их истории
Я, конечно, понимаю, что сейчас модно троллить Роналду. Но Бруну пока не завоевал в составе МЮ ни кубок АПЛ, ни кубок ЛЧ. Поэтому подобные комментарии считаю неуместными.
+4
-4
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ronnych
Только у одного в АПЛ, а у другого в дворовой лиге.
+5
-7
-2
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Power Lifting
А у Дзюбиньо сколько?
+1
-2
-1
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Supreme Allah
Ответ Никки Бат
Самый удачный трансфер МЮ за последние 10 лет
###н#
+1
-1
0
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Человек1991
С 2020 года общая статистика по гол+пас: Месси 116 голов, 82 голевые передачи . Бруну 71 гол , 60 голевых.
+7
-1
+6
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pasha_t
Ответ Tristan...
Ну, как минимум лучший португалец в их истории
А как же Эланга?
+2
-3
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Роман
Ответ А.В.Бубнов
Бруну, в отличие от недоразвитого карлана, не пешеход, лидер и хороший человек
Какой игрок, такие и фанаты
+4
-4
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GarrisoN
Ответ Дани Алисса
"Не показывайте эту новость Роналду. Он ненавидит успех и Месси и Бруну." раввеныч как всегда плюсы хочет.почему Роналду ненавидит успех бруну?
Ну, наверное потому, что Роналду даже среди португальцев прямо сейчас на самый успешный, не говоря уже обо всём остальном мире
0
-1
-1
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sintenced
Дааа, топ-5 лиг...
0
-2
-2
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Tristan...
И при этом один - пешеход, а другой носится всю игру. Месси - читер.
+13
-2
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