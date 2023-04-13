Только у Месси и Бруну 50+50 по «гол+пас» в топ-5 лиг с момента перехода Фернандеша в «МЮ»

Бруну Фернандеш отдал 50-й результативный пас за «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник английской команды ассистировал Марселю Забитцеру в матче против «Севильи» в 1/4 финала (2:0, перерыв).

Теперь на счету португальца 60 мячей и 50 голевых пасов в составе «Юнайтед».

перешел в « » из «Спортинга» зимой 2020 года. С того момента только два игрока из топ-5 европейских лиг достигли отметки в 50 или более забитых голов и 50 или более ассистов за клубы – и Бруну.

С подробной статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь.