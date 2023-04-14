Тен Хаг провел 50 матчей во главе «МЮ»: 35 побед, 8 поражений, 7 ничьих

Эрик тен Хаг провел 50-й матч во главе «Манчестер Юнайтед» .

Английская команда сыграла вничью с «Севильей» в первом матче 1/4 финала (2:2).

Под руководством нидерландского тренера « » одержал 35 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Следующий матч «МЮ» состоится 16 апреля – команда встретится с «Ноттингем Форест».