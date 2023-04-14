Тен Хаг провел 50 матчей во главе «МЮ»: 35 побед, 8 поражений, 7 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг провел 50-й матч во главе «Манчестер Юнайтед» .

Английская команда сыграла вничью с «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2).

Под руководством нидерландского тренера «Юнайтед» одержал 35 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Следующий матч «МЮ» состоится 16 апреля – команда встретится с «Ноттингем Форест». 

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23 комментария

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muse muse
Ответ QWertY
При физруке Мавринье хорошо засыпалось. Пускай засунет свои нудные 80 очков и ЛЕ против школьников из Аякса в одно место😁
😁😁😁🔥
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Fierce
70% побед - это отличный результат, только в нынешней системе координат при живом Пепе и его Сити этого будет всегда маловато.
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
если 2-кратный победитель ЛЧ и ЛЕ,победитель ЛК,человек который выигрывал АПЛ и Ла лигу физрук то кто тогда Тен Хаг? В сезоне 17/18 МЮ забил 68голов,а сейчас 44гола за 29 туров. Я не думаю что дьяволы забьют 24гола за 9матчей.
Мог бы просто написать: победитель ЛК. Самое крутое достижение Мавриньи)
Но что у него не отнять -физрука пуховика он знатно унижал)
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jonnysilverhand01
Ну и статистика
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Today I feel Qatari
Ответ bel01
Сколько угодно можно критиковать Тен Хага. Но это лучший МЮ со времён САФа
Лучший он пока только по нейролингвистическому программированию фанов на пресс-конференциях, которыми действительно можно заслушаться. Тренер фиговый, зато Валера (ну то есть Эрик) - верим!
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Today I feel Qatari
Реакция на стресс у него просто нулевая. Малейший отход от сценария и Тен Хаг начинает беспомощно плыть и вместе с ним сразу плывет команда. Отсюда и шесть и семь пропущенных голов и куча упущенных казалось бы гарантированных побед. В уютном тихой Голландии ему было бы намного лучше чем в суперклубе
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vaniaEee
Ответ bel01
Там можно было заснуть через 5 минут после начала просмотра. Худшая версия Маура, которая совершенно не подходила философии клуба.
У клуба есть философия?
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Be_Cos
Ответ Alexander Yavriantz
Если б ещё не делал странных замен в некоторых играх как сегодня, то был бы вообще гением.
Если бы Маласия фигнёй не маялся бы, а свою работу выполнял, всё было бы хорошо.
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
При физруке Мавринье хорошо засыпалось. Пускай засунет свои нудные 80 очков и ЛЕ против школьников из Аякса в одно место😁
если 2-кратный победитель ЛЧ и ЛЕ,победитель ЛК,человек который выигрывал АПЛ и Ла лигу физрук то кто тогда Тен Хаг?
В сезоне 17/18 МЮ забил 68голов,а сейчас 44гола за 29 туров.
Я не думаю что дьяволы забьют 24гола за 9матчей.
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Игорь Климов
Тен Хаг топовый тренер, у него ещё всё впереди, удачи!
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Be_Cos
Ответ Фанат спорта01
Моуриньо с 80+ очками и победой в ЛЕ?
И убогим автобусо-футболом, ответный матч с той же Сивильей в ЛЧ 18 года посмотри: если в первом матче повезло и не пропустили, то во втором толмач пенальти (!) дома (!!!) дожидался, однако Бен-Йеддер двушку забил и севильцы прошли дальше.
А теперь Йозе татуху набивает с тремя еврокубками. Так-то оно конечно вроде неплохо, но после победы в ЛЧ серьёзно радоваться победе в ЛК, ну такое себе. Значит таков его нынешний уровень.
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Артур Анадян
Ответ bel01
А я пока и не сравниваю. Я говорю, что он лучше всех последующих, начиная от Мойеса заканчивая Рангником (если не ошибаюсь, то это были они)
А как же во время Сульшера? Команда также хорошо бегала имея меньше купленных талантов
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
Моуриньо с 80+ очками и победой в ЛЕ?
При физруке Мавринье хорошо засыпалось. Пускай засунет свои нудные 80 очков и ЛЕ против школьников из Аякса в одно место😁
+6
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bel01
Ответ Артур Анадян
По моему не корректно сейчас сравнивать с Ферги! Пусть проработает пару сезонов, если дадут, там и будет видно более объективно
А я пока и не сравниваю. Я говорю, что он лучше всех последующих, начиная от Мойеса заканчивая Рангником (если не ошибаюсь, то это были они)
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Juninho P.
Ответ bel01
Сколько угодно можно критиковать Тен Хага. Но это лучший МЮ со времён САФа
точнее коуч, после САФа.
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Alexander Yavriantz
Если б ещё не делал странных замен в некоторых играх как сегодня, то был бы вообще гением.
+4
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bel01
Ответ Фанат спорта01
Моуриньо с 80+ очками и победой в ЛЕ?
Там можно было заснуть через 5 минут после начала просмотра.
Худшая версия Маура, которая совершенно не подходила философии клуба.
+14
-2
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Артур Анадян
Ответ bel01
Сколько угодно можно критиковать Тен Хага. Но это лучший МЮ со времён САФа
По моему не корректно сейчас сравнивать с Ферги! Пусть проработает пару сезонов, если дадут, там и будет видно более объективно
+7
-1
+6
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Фанат спорта01
Ответ bel01
Сколько угодно можно критиковать Тен Хага. Но это лучший МЮ со времён САФа
Моуриньо с 80+ очками и победой в ЛЕ?
+26
-11
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rasul.9719@icloud.com
во первых зачем убрал Бруно ? он же все равно пропустить следующий матч дай поиграть !
2. выход вегхорста и эриксена всё затормозило! санчо и марсьял(который еще не набрал форму) были намного лучше чем эти двое .
3. момент когда вегхорст покатил на маласию! справа в трёх метрах стоит открытый эланга а он катит на маласию !! это меня просто убило!
4. маласия выдал очень слабый матч !(первый гол это его вина) насчёт второго гола неповезло наверно.
5. просто УЖАСНЫЙ второй тайм !
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-1
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qzs4gc4x85
Очень хороший результат
+1
-3
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bel01
Сколько угодно можно критиковать Тен Хага.
Но это лучший МЮ со времён САФа
+33
-8
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Роман
Манчестеру красному повезло с тренером, но не с владельцами клуба
+4
-2
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