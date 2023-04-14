Тен Хаг провел 50 матчей во главе «МЮ»: 35 побед, 8 поражений, 7 ничьих
Эрик тен Хаг провел 50-й матч во главе «Манчестер Юнайтед» .
Английская команда сыграла вничью с «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2).
Под руководством нидерландского тренера «Юнайтед» одержал 35 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.
Следующий матч «МЮ» состоится 16 апреля – команда встретится с «Ноттингем Форест».
Но что у него не отнять -физрука пуховика он знатно унижал)
В сезоне 17/18 МЮ забил 68голов,а сейчас 44гола за 29 туров.
Я не думаю что дьяволы забьют 24гола за 9матчей.
А теперь Йозе татуху набивает с тремя еврокубками. Так-то оно конечно вроде неплохо, но после победы в ЛЧ серьёзно радоваться победе в ЛК, ну такое себе. Значит таков его нынешний уровень.
Худшая версия Маура, которая совершенно не подходила философии клуба.
2. выход вегхорста и эриксена всё затормозило! санчо и марсьял(который еще не набрал форму) были намного лучше чем эти двое .
3. момент когда вегхорст покатил на маласию! справа в трёх метрах стоит открытый эланга а он катит на маласию !! это меня просто убило!
4. маласия выдал очень слабый матч !(первый гол это его вина) насчёт второго гола неповезло наверно.
5. просто УЖАСНЫЙ второй тайм !
Но это лучший МЮ со времён САФа