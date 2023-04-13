Лисандро получил травму. Аргентинцы из «Севильи» Акунья и Монтьель вынесли его за поле

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Сборная Аргентины по футболу травмы Маркос Акунья Гонсало Монтьель Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес получил травму в матче с «Севильей».

Случилось это в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.

Напомним, все трое выиграли ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

Фото: кадр из трансляции ESPN

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15 комментариев

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Caterina
Ответ <~Inter~>
Так Севилье отыгрываться надо было и поэтому они вынесли его. Просто других игроков Севильи Лисандро мог отталкивать и отказывать, а тут старшие партнёры по сборной
Да ладно. Вы всегда какую-то пакость за душой подозреваете в хороших поступках?
0
-1
-1
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Oleg Smolinez
Ответ Under
диагноз по фото ставите?
Я буду очень рад ошибиться... 🤷‍♂️
+3
0
+3
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sintenced
Ответ Эркинбек Апаканов
Аргентинцам респект конечно👍
За что? За то, что торопились воспользоваться численным большинством в отсутствие Мартинеса?
+3
-3
0
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Under
Ответ Oleg Smolinez
Бедняга... Он Ахилл порвал... 😒😒😒 У меня так же было, бежишь и вдруг как удар сзади по ноге...
диагноз по фото ставите?
0
0
0
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Oleg Smolinez
Ответ Кирилл Мирошниченко
Весьма неприятная травма, сроки восстановления долгие, будем надеяться что там не все так плохо.
2 месяца в гипсе после операции и ещё минимум 4 на восстановление...
0
0
0
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Oleg Smolinez
Ответ <~Inter~>
Так там удара не было. Возможно просто растяжение
Ахилл именно так и рвётся... Бежишь, щелчок, а по ощущению как будто тебе битой в икру зарядили 😒😒😒
А никого при этом даже рядом нет...
+1
0
+1
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Данил Федотов
Ответ <~Inter~>
Так там удара не было. Возможно просто растяжение
в том то и дело, что как удар ощущается. На самом деле резко рвется сухожилие.
+1
0
+1
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Кирилл Мирошниченко
Ответ Oleg Smolinez
Бедняга... Он Ахилл порвал... 😒😒😒 У меня так же было, бежишь и вдруг как удар сзади по ноге...
Весьма неприятная травма, сроки восстановления долгие, будем надеяться что там не все так плохо.
+1
0
+1
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QWertY
Лучше бы проиграли. Травма Лисандро дорого обойдется
+2
0
+2
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<~Inter~>
Ответ Давид Agabekyan
Вот это команда в МЮ. Травму получает их игрок, а помогают игроки соперника. Зато капитан вечно перед судьёй ноет, а второй как крыса специально сзади по ногам бьёт
Так Севилье отыгрываться надо было и поэтому они вынесли его. Просто других игроков Севильи Лисандро мог отталкивать и отказывать, а тут старшие партнёры по сборной
+21
-2
+19
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<~Inter~>
Ответ Oleg Smolinez
Бедняга... Он Ахилл порвал... 😒😒😒 У меня так же было, бежишь и вдруг как удар сзади по ноге...
Так там удара не было. Возможно просто растяжение
+1
-5
-4
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Давид Agabekyan
Вот это команда в МЮ. Травму получает их игрок, а помогают игроки соперника. Зато капитан вечно перед судьёй ноет, а второй как крыса специально сзади по ногам бьёт
+6
-13
-7
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Игорь Климов
Лисандро - это большая потеря, что для сборной Аргентины, что для М.Ю. здоровья!
+4
-3
+1
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Эркинбек Апаканов
Аргентинцам респект конечно👍
+9
-3
+6
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Oleg Smolinez
Бедняга... Он Ахилл порвал... 😒😒😒
У меня так же было, бежишь и вдруг как удар сзади по ноге...
+10
-1
+9
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