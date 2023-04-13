Лисандро Мартинес получил травму в матче с «Севильей».

Случилось это в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала .

не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» и вынесли футболиста « » за поле.

Напомним, все трое выиграли ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

Фото: кадр из трансляции ESPN