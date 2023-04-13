Лисандро получил травму. Аргентинцы из «Севильи» Акунья и Монтьель вынесли его за поле
Лисандро Мартинес получил травму в матче с «Севильей».
Случилось это в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.
Напомним, все трое выиграли ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.
Фото: кадр из трансляции ESPN
А никого при этом даже рядом нет...
У меня так же было, бежишь и вдруг как удар сзади по ноге...