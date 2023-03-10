Тен Хаг о Бруну в матче с «Бетисом»: «Лучший игрок на поле. Он был великолепен»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Клаудио Браво Лига Европы УЕФА Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг назвал Бруну Фернандеша лучшим игроком матча против «Бетиса».

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы со счетом 4:1. Португальский полузащитник отличился голом и результативной передачей. 

«Он был лучшим игроком на поле, это показало его характер. Сегодня вечером он сыграл немного глубже, и он был великолепен, ведя игру с этой позиции, сделав много хороших передач между линиями. Благодаря этому мы создали много моментов».

О том, что Бруну получил желтую после жесткого стыка с Клаудио Браво в чужой штрафной

«В этом его сила и его страсть, но вы правы, иногда ему приходится это контролировать. Он должен [идти до конца], в этом его сила, но иногда это становится слабостью, это правда. Он знает это, и в этом всегда есть небольшие преимущества», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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9 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Ответ ManUtd8082
Да что этот шарлатан себе позволяет? Тут эксперты спортса давно уже определили что Бруно дно. Ни в чем не разбирается этот ваш Тен Хаг
да хороший он игрок, просто не в той команде играет
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ManUtd8082
Да что этот шарлатан себе позволяет? Тут эксперты спортса давно уже определили что Бруно дно. Ни в чем не разбирается этот ваш Тен Хаг
0
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0
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Under
Ответ Лёха Жданчик
Надеюсь будет уроком для ЭТХ что не стоит экспериментировать с Бруно на флангах
как его позиция на поле оправдывает то, что он пешком ходил весь второй тайм с Ливерпулем?
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therealgreenman
Вопрос больше назревает касаемо Далота, ну очевидно что Уан-Биссака приоритетней на этой позиции, а Далот как будто с ветром в голове носится…
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Dm Kznts
Шикарно отыграл
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Люблю Марго Робби
Лучшим был Далот, когда поле покинул
+2
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Андрей Хенто
Тен Хаг защищает своего игрока в прессе, но думаю тет-а-тет они обговорили все. Только уважение вызывает Тен Хаг.
+8
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QWertY
Капитан был везде. Образцово показательная игра от Бруно!
+4
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Лёха Жданчик
Надеюсь будет уроком для ЭТХ что не стоит экспериментировать с Бруно на флангах
+7
-1
+6
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