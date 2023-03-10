Тен Хаг о Бруну в матче с «Бетисом»: «Лучший игрок на поле. Он был великолепен»

тен Хаг назвал лучшим игроком матча против «Бетиса».

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч 1/8 финала со счетом 4:1. Португальский полузащитник отличился голом и результативной передачей.

«Он был лучшим игроком на поле, это показало его характер. Сегодня вечером он сыграл немного глубже, и он был великолепен, ведя игру с этой позиции, сделав много хороших передач между линиями. Благодаря этому мы создали много моментов».

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«В этом его сила и его страсть, но вы правы, иногда ему приходится это контролировать. Он должен [идти до конца], в этом его сила, но иногда это становится слабостью, это правда. Он знает это, и в этом всегда есть небольшие преимущества», – сказал главный тренер « ».