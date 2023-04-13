Забитцер впервые сделал дубль за «МЮ» – в матче с «Севильей» в ЛЕ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер впервые сделал дубль в составе «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник английской команды забил два мяча в ворота «Севильи» к 21-й минуте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0, первый тайм).

Это второй и третий голы австрийца за «Юнайтед». Первый мяч он забил в игре с «Фулхэмом» в Кубке Англии (3:1).

Забитцер перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Баварии» 1 февраля. Подробную статистику 29-летнего хавбека можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья». 

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13 комментариев

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Thats wassup
Давай хет-трик
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Under
Ответ WelcomeBackPURE
Какие 6 ? У всех разные позиции в мю
ну как, разные-то разные, но когда играют что 4-3-3, что 4-2-3-1 центральный треугольник постоянно местами меняется
не припомню ни одного матча, чтобы статичные позиции были
так что вполне часто тот же Мактомини бегает выше Бруну, ну и так далее
0
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WelcomeBackPURE
Ответ Under
не думаю шесть человек на три позиции норм
Какие 6 ? У всех разные позиции в мю
0
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Under
Ответ WelcomeBackPURE
Будет выбор летом: Скотти или заб
не думаю
шесть человек на три позиции норм
0
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Under
Ну и кто тут что-то говорил про зимние аренды.
Опорку Вегхорстом закрыли, центрфорвард Забитцер тоже в порядке.
+12
0
+12
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Tsamourlidis_mufc
Интересно, на сколько больше, чем 1500 оскорблений, придёт сегодня в соцсети этому судье? Тихий ужас
+2
-1
+1
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Андрей Хенто
Ответ Пепси пеналдувич
Марсияль что ли опять в МЮ? Он же в Севилье был…
Один тайм сыграл за Юнайтед. Во втором выйдет за Севилью) А если серьезно, он там находился в аренде.
+6
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+6
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Answer1
Ответ Михо
Рад что Забитцер заиграл в МЮ, в Баварии у него не получалось
Заиграл во многом из-за смены позиции, еще один плюс в копилку Тен Хага.
+10
0
+10
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Пепси пеналдувич
Марсияль что ли опять в МЮ? Он же в Севилье был…
0
-3
-3
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WelcomeBackPURE
Будет выбор летом: Скотти или заб
0
0
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Михо
Рад что Забитцер заиграл в МЮ, в Баварии у него не получалось
+9
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Predator№7
Как же хорош сегодня Марьяль
+6
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Андрей Хенто
Забитцер очень здорово вписался в игровую модель Тен Хага. Ну и также стоит отметить Марсьяля и Бруну, шикарными передачами выводили на ударную позицию австрийца.
+16
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