Забитцер впервые сделал дубль за «МЮ» – в матче с «Севильей» в ЛЕ

Марсель Забитцер впервые сделал дубль в составе «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник английской команды забил два мяча в ворота «Севильи» к 21-й минуте в первом матче 1/4 финала (2:0, первый тайм).

Это второй и третий голы австрийца за «Юнайтед». Первый мяч он забил в игре с «Фулхэмом» в Кубке Англии (3:1).

перешел в « » на правах аренды из «Баварии» 1 февраля. Подробную статистику 29-летнего хавбека можно найти здесь.

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