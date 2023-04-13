Забитцер впервые сделал дубль за «МЮ» – в матче с «Севильей» в ЛЕ
Марсель Забитцер впервые сделал дубль в составе «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник английской команды забил два мяча в ворота «Севильи» к 21-й минуте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0, первый тайм).
Это второй и третий голы австрийца за «Юнайтед». Первый мяч он забил в игре с «Фулхэмом» в Кубке Англии (3:1).
Забитцер перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Баварии» 1 февраля. Подробную статистику 29-летнего хавбека можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья».
не припомню ни одного матча, чтобы статичные позиции были
так что вполне часто тот же Мактомини бегает выше Бруну, ну и так далее
шесть человек на три позиции норм
Опорку Вегхорстом закрыли, центрфорвард Забитцер тоже в порядке.