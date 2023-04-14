Маласиа и Магуайр забили автоголы на 84-й и 92-й в матче «МЮ» – «Севилья»

Игроки «Манчестер Юнайтед» забили два гола в свои ворота матче с «Севильей».

Первый матч между этими командами в 1/4 финала закончился ничьей – 2:2.

По ходу игры манкунианцы вели со счетом 2:0. На 84-й минуте испанцы отыграли один гол – после прострела мяч отскочил от ног защитника «МЮ» и влетел в ворота.

На 92-й минуте « » сравняла счет: Юссеф Эн-Несири пробил головой из пределов штрафной соперников, мяч попал в голову Харри Магуайру и отскочил в ворота.

Эти голы были записаны на игроков « ».

Ответный матч между этими командами состоится 20 апреля.