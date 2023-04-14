Маласиа и Магуайр забили автоголы на 84-й и 92-й в матче «МЮ» – «Севилья»
Игроки «Манчестер Юнайтед» забили два гола в свои ворота матче с «Севильей».
Первый матч между этими командами в 1/4 финала Лиги Европы закончился ничьей – 2:2.
По ходу игры манкунианцы вели со счетом 2:0. На 84-й минуте испанцы отыграли один гол – после прострела Хесуса Наваса мяч отскочил от ног защитника «МЮ» Тирелла Маласии и влетел в ворота.
На 92-й минуте «Севилья» сравняла счет: Юссеф Эн-Несири пробил головой из пределов штрафной соперников, мяч попал в голову Харри Магуайру и отскочил в ворота.
Эти голы были записаны на игроков «МЮ».
Ответный матч между этими командами состоится 20 апреля.
был в начале второго тайма. Мне кажется минут 15-20 МЮ просто жестко насиловал их. Марс там не забил несколько моментов. Потом отпустили и получили контратаку. Но там Севилья все же посильнее смотрелась. Тут просто труп.
Он просто взял и выставил резерв во втором тайме. А счет был скользкий. И остался в 10м...Нет слов. ТХ феерически расставляет в этом сезоне приоритеты.
Как это вообще работает???
МЮ надо в церковь идти.