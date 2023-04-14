Маласиа и Магуайр забили автоголы на 84-й и 92-й в матче «МЮ» – «Севилья»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Хесус Навас Ла Лига Лига Европы УЕФА Харри Магуайр Юссеф Эн-Несири Тирелл Маласиа Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» забили два гола в свои ворота матче с «Севильей».

Первый матч между этими командами в 1/4 финала Лиги Европы закончился ничьей – 2:2. 

По ходу игры манкунианцы вели со счетом 2:0. На 84-й минуте испанцы отыграли один гол – после прострела Хесуса Наваса мяч отскочил от ног защитника «МЮ» Тирелла Маласии и влетел в ворота. 

На 92-й минуте «Севилья» сравняла счет: Юссеф Эн-Несири пробил головой из пределов штрафной соперников, мяч попал в голову Харри Магуайру и отскочил в ворота. 

Эти голы были записаны на игроков «МЮ». 

Ответный матч между этими командами состоится 20 апреля. 

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93 комментария

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Вертуальный
Холодильник даже просто стоя накосячить 🤦‍♂️е..ло надо было в другую сторону повернуть а не к воротам ..
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Nikita Crazy
Ответ mj23.net
Нет, это не логично. ТХ творит весь сезон дичь с заменами, держа лидеров в выигранных рядовых матчах. А тут решил зачем-то заменить в важнейшей игре лидеров и вообще не оставить замены, когда он уже сделал одну вынужденную замену Варана из-за травмы в перерыве. Каким надо быть тупицей, чтобы не оставить замену в такой ситуации? Зачем менять Бруну, когда он пропускает ответку и получит отдых? Он его держал в позорном матче с Ливерпулем до конца. Зачем менять Санчо, который вполне подвижен был, на Элангу? Я бы понял замену Антони на Пеллестри сразу. С Марсом понятно, пока Реш травмирован, его на весь матч лучше не ставить. Он просто взял и выставил резерв во втором тайме. А счет был скользкий. И остался в 10м...Нет слов. ТХ феерически расставляет в этом сезоне приоритеты.
Согласен, нужно было хотя-бы одну замену оставить. Бруно мог бы и поиграть конечно.
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Вертуальный
Ну холодильник хотел отличится наконец
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AurelioDeLaurentis
Ответ Алексей Муравьёв
Маласиа молод слишком, вот и ошибки временами проскакивают, а Магуайр уже усе балласт, обратно его скидывать надо, вон в Лестер, и пусть там играет, самый уровень его! Уже даже не смешно!
Лестер: "Зачем нам это дерево" 🤣🤣🤣
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Aleus Marcus
Ответ onegin2007
Макгуаер в конце не удержался и выдал базу.
Я хз куда он смотрел в момент удара. Мяч просто прилетел ему в е##о, а он его даже не видел
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Mairambek Jusupbekov
ну так то Севилья короли ЛЕ)
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Nikita Crazy
Ответ Ksandvankneshas
Ну так не проиграли же)) Зная Магу, он только посчитает это подтверждением своих слов.
такую ничью можно считать за поражение.
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Jlaw
Харри, я так этого ждал!
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Power Lifting
Мане! Дай им лещей! Обоим!
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mj23.net
Ответ Hy u?
в ковидный сезон в полуфинале Севилья примерно также отскочила проти МЮ, нереальные лакеры
Ну там у МЮ буквально один мощнейший отрезок
был в начале второго тайма. Мне кажется минут 15-20 МЮ просто жестко насиловал их. Марс там не забил несколько моментов. Потом отпустили и получили контратаку. Но там Севилья все же посильнее смотрелась. Тут просто труп.
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OldRedWhite
Ответ ivannumber1
Кто-то сегодня сглазил МЮ. Этот матч должен был закончиться уверенной победой. Но, вместо этого ничья, лютая невезуха с автоголами, травмами и карточками. Как это вообще работает??? МЮ надо в церковь идти.
В Химках или в Самаре !
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Manchester Yun Yfva
Если Маню не пройдет дальше то физрука смело можно гнать обратно в Аякс .
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andr d
Ответ sintenced
А какая лучшая? Балет-лига? Так команда идущая там на 1-м месте была этим же МЮ деклассирована совсем недавно.
Да да, так деклассировала что еле-ели дубль Барсы одолели
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mj23.net
Ответ Экспертное мнение
Задним умом все сильны, но на тот момент тренер делал всё логично, так как ничего не предвещало такого внезапного воскрешения Севильи, а это куражная команда и уже прочуяв запах крови готова была выносить дальше, большая удача для МЮ что время закончилось)) Если Сева на Писхуане поймает такой кураж, МЮ будет нечего ловить, теперь МЮ точно не фаворит тут, уж поверь, дома Севилья способна 180 минут гонять как в последние 10 минут на Олд Траффорд.
Нет, это не логично. ТХ творит весь сезон дичь с заменами, держа лидеров в выигранных рядовых матчах. А тут решил зачем-то заменить в важнейшей игре лидеров и вообще не оставить замены, когда он уже сделал одну вынужденную замену Варана из-за травмы в перерыве. Каким надо быть тупицей, чтобы не оставить замену в такой ситуации? Зачем менять Бруну, когда он пропускает ответку и получит отдых? Он его держал в позорном матче с Ливерпулем до конца. Зачем менять Санчо, который вполне подвижен был, на Элангу? Я бы понял замену Антони на Пеллестри сразу. С Марсом понятно, пока Реш травмирован, его на весь матч лучше не ставить.
Он просто взял и выставил резерв во втором тайме. А счет был скользкий. И остался в 10м...Нет слов. ТХ феерически расставляет в этом сезоне приоритеты.
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Hy u?
Ответ mj23.net
ТХ гений. Не представляю, как его мозг работает. Четвертьфинал ЛЕ, игра идет, дай ка заменю всю команду. То вообще замены не делает в рядовых играх, а тут на тебе, решил заменить всю команду до 80й минуты. Конечно Севилье не просто везет. Этот труп ходячий реально с того света достает бог ЛЕ. Такой фарт даже гениальный фантаст не сочинит. Но ТХ со своим Антони два клоуна реально. Если бы тупой бразил хоть раз голову поднял... В ответке все равно МЮ явно фаворит даже без Бруну (за что он жк вообще получил вряд ли кто-то понял). Но напривезти всегда могут.
в ковидный сезон в полуфинале Севилья примерно также отскочила проти МЮ, нереальные лакеры
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Ksandvankneshas
Ответ Nikita Crazy
А я думаю Магуаеру прилетела карма. Он совсем недавно говорил, что команда с ним не проигрывает и он заслуживает места в старте. Судьба решила сыграть злую шутку над ним.
Ну так не проиграли же)) Зная Магу, он только посчитает это подтверждением своих слов.
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ivannumber1
Кто-то сегодня сглазил МЮ. Этот матч должен был закончиться уверенной победой. Но, вместо этого ничья, лютая невезуха с автоголами, травмами и карточками.

Как это вообще работает???

МЮ надо в церковь идти.
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Кефир- гантели
Ответ Руслан Узденов
Генич сразу сказал: "Выходит Магуайр, значит у Севильи есть шансы".
Только- только подумал в начале второго тайма, что как хорошо, что не играет Магваер и сразу же Генич назвал его фамилию. Сразу понял, что он накосячит. Так и получилось, хотя, матч провел нормальный, ожидал от него, в плохом смысле, большего.
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Тарас Пердак
Мелкий негр Маласия виноват в обоих пропущенных мячах. Кроме того - не забил 100% гол.
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jonnysilverhand01
Харри Магауайер ! 🤣🤣🤣 пацаны я доехал !
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Генич сглазил Магуайра.
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Экспертное мнение
Ответ mj23.net
ТХ гений. Не представляю, как его мозг работает. Четвертьфинал ЛЕ, игра идет, дай ка заменю всю команду. То вообще замены не делает в рядовых играх, а тут на тебе, решил заменить всю команду до 80й минуты. Конечно Севилье не просто везет. Этот труп ходячий реально с того света достает бог ЛЕ. Такой фарт даже гениальный фантаст не сочинит. Но ТХ со своим Антони два клоуна реально. Если бы тупой бразил хоть раз голову поднял... В ответке все равно МЮ явно фаворит даже без Бруну (за что он жк вообще получил вряд ли кто-то понял). Но напривезти всегда могут.
Задним умом все сильны, но на тот момент тренер делал всё логично, так как ничего не предвещало такого внезапного воскрешения Севильи, а это куражная команда и уже прочуяв запах крови готова была выносить дальше, большая удача для МЮ что время закончилось)) Если Сева на Писхуане поймает такой кураж, МЮ будет нечего ловить, теперь МЮ точно не фаворит тут, уж поверь, дома Севилья способна 180 минут гонять как в последние 10 минут на Олд Траффорд.
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Ksandvankneshas
Ответ Да, та самая летучая мышь
Минус Лича, минус Варан, минус Решфорд, из-за перебора желтых и минус Бруну. Должны были вести с разницей в 4-5 мячей и матч-ответка должен был стать формальностью, а так теперь хз что будет
Шоу забыл, вместо которого сегодня Маласия играл. Хотя мб поправится к ответке.
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Зингельшухер
Ответ Владимир Ч
Удивительно как МЮ умудрился за 100 мультов купить холодильник у Лестера, у Хари реально огромная морозилка вместо головы))
Ахаха, абсолютно точная характеристика!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ onegin2007
Макгуаер в конце не удержался и выдал базу.
We’ve spending most our lives living in a gangsta’s paradise🎧
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