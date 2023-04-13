«Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Динко Еличича.

Хорватский специалист тренировал команду игроков «Аль-Насра» в возрасте до 19 лет.

Ранее с поста главного тренера «Аль-Насра» был уволен Руди Гарсия. Сообщалось, что Криштиану Роналду был недоволен его работой.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.