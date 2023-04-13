Тренер «Аль-Насра» U19 Еличич возглавил основную команду после увольнения Гарсии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Динко Еличич Футбол

«Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Динко Еличича.

Хорватский специалист тренировал команду игроков «Аль-Насра» в возрасте до 19 лет.

Ранее с поста главного тренера «Аль-Насра» был уволен Руди Гарсия. Сообщалось, что Криштиану Роналду был недоволен его работой.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рыжий Бизон
чувак беги, это засада
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k_42
Ответ Алексей Сацкив
А вы думаете Криштиану этого не знает? Или этот новый тренер, хотя бы был на трибунах одного из матчей из тех турниров, которые выигрывал Криштиану? Или вы думаете, что те тренеры, которые с ним работали, не донесли до него нужную информацию? Начиная от Сэра Алекса… Это как пилот WRC или Ф1 сядет к таксисту, а тот начнет ему рассказывать как правильно передачи переключать или в горку трогаться)))
Реально так плохо всё с логикой? Или троллишь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Елича с двойным повышением... до U38
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Следующий на увольнение. Если Гарсией, признанным профи, фрукт недоволен был, то что этому парню будет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Z.Zidane1998
Лучше бы подарили весь клуб Роналду)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALex10
Ответ Алексей Сацкив
А вы думаете Криштиану этого не знает? Или этот новый тренер, хотя бы был на трибунах одного из матчей из тех турниров, которые выигрывал Криштиану? Или вы думаете, что те тренеры, которые с ним работали, не донесли до него нужную информацию? Начиная от Сэра Алекса… Это как пилот WRC или Ф1 сядет к таксисту, а тот начнет ему рассказывать как правильно передачи переключать или в горку трогаться)))
это как пилот Ф1 садится в кабинет к владельцу службы такси и рассказывает ему, как процессы управления компанией налаживать. У тренера есть ещё игроки, помимо Криштиану.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Самые главные фанаты Аль-Насра (а также ПСЖ), не пропускающие ни одной новости про Роналду, уже на месте
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Сацкив
Ответ Леван Мкртчян
Да простейшая работа у него намечается. Просто вместо юношей U 19 он теперь будет работать с одним подростком U 39, который сам , вместо него, расскажет игрокам , как правильно расставиться и куда бежать по ходу матча
А вы думаете Криштиану этого не знает? Или этот новый тренер, хотя бы был на трибунах одного из матчей из тех турниров, которые выигрывал Криштиану? Или вы думаете, что те тренеры, которые с ним работали, не донесли до него нужную информацию? Начиная от Сэра Алекса…
Это как пилот WRC или Ф1 сядет к таксисту, а тот начнет ему рассказывать как правильно передачи переключать или в горку трогаться)))
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Legend
Ответ Артем Ярошенко
Роналду не хочет быть играющим тренером? Чтобы больше никого не увольняли
Тогда уже уволят его самого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrana_man
А не пофиг ли? Кому интересна вообще Лига верблюдов? Там разве какие то топовые игроки играют, чтоб можно было интересоваться этой арабской ЛФЛ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Ярошенко
Роналду не хочет быть играющим тренером? Чтобы больше никого не увольняли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Елечич собеседование с Кринжем уже прошёл?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Всё-таки в словаре, напротив слова кринж, навсегда будет фотография фрукта, вошёл в историю, так сказать. )
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Португальская истеричка наконец-то исполнила мечту и начала открыто увольнять тренеров.
Тен Хаг последний, кто поставил клубнику не место.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Криша играющим тренером и все в ажуре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ oka79410
Бедный Еличич. Не завидую этому парню
Да простейшая работа у него намечается.
Просто вместо юношей U 19 он теперь будет работать с одним подростком U 39, который сам , вместо него, расскажет игрокам , как правильно расставиться и куда бежать по ходу матча
+35
-8
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Короче, Роналду будет главным тренером, а Еличич - марионеткой
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oka79410
Бедный Еличич. Не завидую этому парню
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Румынский Клуж
Ответ Ебздрогыч
Он уже успел присягнуть фрукту на верность?
да, обещал больше фрукты не есть
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Ожидание : Пирсинг Морган, Йозе Марино:)
Реальность: Динко Еличич:)
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SuperCombain
На самом деле ясно, что главный тренер «Аль-Насра» сейчас бегает на поле с капитанской повязкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Он уже успел присягнуть фрукту на верность?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Криш на протяжении 19 лет работал с лучшими тренерами мира.Он знает на много больше чем гарсия.Надо сделать криша и тренером и игроком одновреммно повысив зарплату до 300 миллионов год ))
+43
-8
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий