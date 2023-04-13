Тренер «Аль-Насра» U19 Еличич возглавил основную команду после увольнения Гарсии
«Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Динко Еличича.
Хорватский специалист тренировал команду игроков «Аль-Насра» в возрасте до 19 лет.
Ранее с поста главного тренера «Аль-Насра» был уволен Руди Гарсия. Сообщалось, что Криштиану Роналду был недоволен его работой.
Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.
Это как пилот WRC или Ф1 сядет к таксисту, а тот начнет ему рассказывать как правильно передачи переключать или в горку трогаться)))
Тен Хаг последний, кто поставил клубнику не место.
Просто вместо юношей U 19 он теперь будет работать с одним подростком U 39, который сам , вместо него, расскажет игрокам , как правильно расставиться и куда бежать по ходу матча
Реальность: Динко Еличич:)