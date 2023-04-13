Роджер Федерер: «Марадона и Батистута вдохновили меня, Месси может вдохновлять будущие поколения. Не моргайте слишком часто, когда Лео играет. Вы можете упустить что-то невероятное»

Роджер Федерер высказался о величии Лионеля Месси .

«Рекорды Лионеля Месси по забитым голам и победам в чемпионатах не нуждаются в перечислении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Месси, так это его неизменное величие на протяжении стольких лет. Этого очень трудно достичь, а затем поддерживать.

Он ведет дриблинг как волшебник, а его передачи – настоящие произведения искусства. То, как он предвосхищает [то, что произойдет на поле], – почти за гранью понимания.

Моя карьера недавно подошла к концу. Теперь я понимаю, какой большой вес несем мы, спортсмены. Но в нашей повседневной жизни мы даже не осознаем этого.

Для такого футболиста, как Месси, этот вес, вероятно, кажется более внушительным, поскольку он одновременно представляет всемирно известный клуб и очень страстную страну. Победа Аргентины на чемпионате мира была великолепной. Выход миллионов болельщиков на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу, стал изумительным моментом в спорте, его свидетелями стал весь мир.

Даже те, кто не следит за футболом, должно быть, осознали истинное влияние самой популярной игры в мире.

Когда я рос, и были моими любимыми аргентинскими игроками. Мне посчастливилось познакомиться с ними обоими. Они вдохновили меня. Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения.

Я могу только надеяться, что мы еще немного понаблюдаем за его уникальным творчеством и мастерством. Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное.

Спасибо, Лео», – написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов».

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