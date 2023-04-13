Роджер Федерер: «Марадона и Батистута вдохновили меня, Месси может вдохновлять будущие поколения. Не моргайте слишком часто, когда Лео играет. Вы можете упустить что-то невероятное»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Роджер Федерер Сборная Аргентины по футболу Габриэль Батистута Диего Марадона Футбол

Роджер Федерер высказался о величии Лионеля Месси .

«Рекорды Лионеля Месси по забитым голам и победам в чемпионатах не нуждаются в перечислении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Месси, так это его неизменное величие на протяжении стольких лет. Этого очень трудно достичь, а затем поддерживать.

Он ведет дриблинг как волшебник, а его передачи – настоящие произведения искусства. То, как он предвосхищает [то, что произойдет на поле], – почти за гранью понимания. 

Моя карьера недавно подошла к концу. Теперь я понимаю, какой большой вес несем мы, спортсмены. Но в нашей повседневной жизни мы даже не осознаем этого.

Для такого футболиста, как Месси, этот вес, вероятно, кажется более внушительным, поскольку он одновременно представляет всемирно известный клуб и очень страстную страну. Победа Аргентины на чемпионате мира была великолепной. Выход миллионов болельщиков на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу, стал изумительным моментом в спорте, его свидетелями стал весь мир.

Даже те, кто не следит за футболом, должно быть, осознали истинное влияние самой популярной игры в мире.

Когда я рос, Диего Марадона и Габриэль Батистута были моими любимыми аргентинскими игроками. Мне посчастливилось познакомиться с ними обоими. Они вдохновили меня. Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения.

Я могу только надеяться, что мы еще немного понаблюдаем за его уникальным творчеством и мастерством. Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное.

Спасибо, Лео», – написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов». 

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22 комментария

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Parce
Ответ Dexter Dallas
давай, мессибой. расскажи по какой причине я фанат ранальда и что такого страшного случилось 18 декабря? модер по ходу тоже мессибой)) тк удаляет за это слово комменты. модер, твоему мужику по ночам сниться пике верхом на рамосе
Только такие «адекваты» будут такое писать:«И по этому столь великий лянель допердел победу в чм в 35 или 36 лет?)», а потом говорить что ничего страшного не случилось, иди поплачь в подушку
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BET3P
Батистута)))
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L1onel Mess1
Спасибо, Роджер!
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Greatest Of All Time
Месси это не только статистика, Месси это футбольная искусство.
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as009595@icloud.com
Ответ Parce
Великий о Великом!
Согласен на все сто
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Dexter Dallas
Ответ Parce
В последнее время допускаете такое фаната фрукта, вам эта реальность уже нанесла большой психологический ущерб после 18 декабря, вам остаётся только «а если…»
давай, мессибой. расскажи по какой причине я фанат ранальда и что такого страшного случилось 18 декабря? модер по ходу тоже мессибой)) тк удаляет за это слово комменты. модер, твоему мужику по ночам сниться пике верхом на рамосе
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Parce
Ответ Dexter Dallas
а если допустим он назвал бы ранальда. ты бы тоже самое написал. или тебя бы перекосило?
В последнее время допускаете такое фаната фрукта, вам эта реальность уже нанесла большой психологический ущерб после 18 декабря, вам остаётся только «а если…»
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Арман Бижанов
да мы и не моргали. хейтеры Месси после ЧМ вообще перестали закрывать глаза, когда смотрят матчи с участием Месси, так как хотят найти моменты в матче, когда он неправильно вздохнет или же неправильно шнурки завяжет в бутсе.
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Игорь Климов
Ответ Parce
Великий о Великом!
Величайший о Величайшем!
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Asad777
Если подумать не предвзято,то Федерер прав.Увидеть Месси на поле это уже кайф.
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Tsamourlidis_mufc
Например, потерю в центре поля
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Parce
Великий о Великом!
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бек саидов
Ответ RealJon
Вот уже 7 лет вдохновлюсь с его игрой в плей-офф ЛЧ
Футбол- это не только ЛЧ.
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ljolik888
Ответ Dexter Dallas
а если допустим он назвал бы ранальда. ты бы тоже самое написал. или тебя бы перекосило?
Я комментирую новость , а не придумываю их .
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Игорь Климов
Федерер дал Месси весьма точную характеристику, а самое главное объективную. Лео Месси - это вообще ЕДИНСТВЕННЫЙ ИГРОК в ИСТОРИИ ФУТБОЛА, выигравший Золотой мяч, Кубок мира, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Кубок Америки и Олимпийские игры.
+4
-1
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Dexter Dallas
Ответ ljolik888
Один из лучших теннистстов мира за всю историю врать не будет . Так что перестаём моргать
а если допустим он назвал бы ранальда. ты бы тоже самое написал. или тебя бы перекосило?
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AnMe
Только вот читал отрывок с его словами о нем 👍🏽 хорошо сказано) легенда о легенде
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Dark.Babysitter
Федерер просто философ.
Хорош!))
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Андрей Хенто
А ведь хорошо сказано, жаль, что Лео уже близок к завершению своей карьеры. Тем не менее даже сейчас, пусть и не так часто, как раньше, творит красоту на футбольном поле.
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RealJon
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А. Мостовой
вдохновил исполнением пенальти 🤡
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ljolik888
Один из лучших теннистстов мира за всю историю врать не будет . Так что перестаём моргать
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