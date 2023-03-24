Масоэро сравнил Месси и Марадону: «Лео – утопический персонаж. Все идеально, как в сказке. Диего втрое более великий как человек, он много сделал для страны во время ее бедности. Вся его жизнь – борьба»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Лукас Масоэро предпочел Диего Марадону Лионелю Месси.

– Месси – однозначный идол для современных аргентинцев. Почему для тебя номер один – Марадона?

– Дело в Диего не как футболисте, а личности, политике, борце за права людей, которых не слышат. В этом он мой герой. Может, на поле Месси и гораздо лучше, допускаю. Но как человек Диего втрое более великий, чем кто угодно. Моя семья обожает Марадону, как и я.

– За что?

– Диего сделал многое для страны во время ее бедности. Марадона принес нашей сборной кубок мира и серьезно повлиял на чувства аргентинцев. Да, не на экономику, но на души точно. Мы никогда этого не забудем.

Вот и сейчас экономическая ситуация не лучше той, о которой я вспоминал. Недавно я встречал в Аргентине Рождество, и все вокруг были счастливы. Финансово бедны, но сборная (особенно Месси) добавили всем радости.

– Так в чем тогда разница? Я про влияние, значение для Аргентины.

– Месси – утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство.

– Подожди, а дефицит гормона роста?

– Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб – «Барселона». Все идеально, как в сказке.

Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего – борьба, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».

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40 комментариев

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Anton Abaturov
Месси лучше как игрок чем Диего?
Бугага. Армандыч- это и есть футбол, победа ног над мячем. Месси- это улучшенный вариант Роббена, несколько натренированных приемов. Даже ролики в Ютубе достаточно посмотреть чтобы это - Мараду в каждом эпизоде разный; Месси-везле одно и тоже, эти дёрганья вправо- влево и черпачки.
А насчёт популярности. Для аргов Диего не просто идол- это национальный герой. В том же Ютубе сколько роликов про то, что поют аргентинцы на стадионах и сколько песен в честь его они сложили! И это через 30 лет как он закончил выступление. Уникальный случай. Через 30 лет Месси только Климов с Горячкиной, ну и всякие там айлины, универсалы и Станислава с Олега и тут с утра до вечера его защищающих , вспоминать будут. К гадалке не ходи
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Caucentus
Футбол слишком специфичный вид спорта. Качественно можно сравнивать только игроков одного или схожего типажа. "Техничные шустрые десятки": Баджо, Платини - спортсмены, Марадона, Месси - драматические варианты...Что касается того, чтобы тащить команду, это сильно зависит от встроенности и общего рисунка игры.
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London.is.blue
Ответ Oleg
Харизма Диего во многом следствие разрушения психики из за системного употребления запрещенки. Пожалуйста не требуйте от Месси этого, пусть он останется идеальным спортсменом, карьера которого ориентир для поколений, идеальным семьянином. Оба в топ 3 величайших в истории вместе с Пеле. Все трое ЧЕМПИОНЫ МИРА. У каждого свой характер, судьба, свой путь к вечной славе.
Да он и без дорожек такой был.
Это типичный характер латиноса, выросшего в нищите в плохом районе.

Месси уехал из Аргентины в детстве, он большую часть жизни живет в Европе. Да и сам он спокойный.

Люди смаковали личную жизнь Марадоны не меньше, чем его футбольную жизнь. Это только добавило его образу обаяния. Чёрный пиар тоже пиар.

Как футболист он конечно далеко не Месси.
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London.is.blue
Борьба за права людей и дружба со всеми латинскими диктаторами того времени очень сочетаются конечно.
Помню как Диего в фильме Кустурицы поясняет за плохую капиталистическую Америку, увешенный золотом, сережками из бриллиантов, а на руках несколько(!!!) часов. Любой цыган позавидовал бы.

Просто Месси ментально больше на европейца похож, латиноса он включил только на последнем ЧМ.

Но их популярность уровнялась, для молодого поколения Месси икона, для более старшего Диего. Хотя я смотрел во время ЧМ проводили опросы среди аргентинцев и Месси был популярнее.
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Artem Piatkov
Ответ Oleg
Харизма Диего во многом следствие разрушения психики из за системного употребления запрещенки. Пожалуйста не требуйте от Месси этого, пусть он останется идеальным спортсменом, карьера которого ориентир для поколений, идеальным семьянином. Оба в топ 3 величайших в истории вместе с Пеле. Все трое ЧЕМПИОНЫ МИРА. У каждого свой характер, судьба, свой путь к вечной славе.
Марадона не выигрывал Лигу Чемпионов
У Криша их 5
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Oleg
Ответ Folio
Вот только сравнивая титулы в клубах, Месси попал в мощнейшую Барсу, которой ещё и судьи помогали, а Марадонна каким-то ветром занесло в забытый футбольными богами Неаполь, который он сделал чемпионом
До 2009 это никакая не мощнейшая Барса, она 5 место в лиге заняла.
Мощнейшей она стала с Пепом, который ставку сделал на Лео.
Поэтому Пеп и персофанит подчеркивая каждый раз что своим резюме он обязан Лео Месси.
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JURAVLI
Ответ Folio
Вот только сравнивая титулы в клубах, Месси попал в мощнейшую Барсу, которой ещё и судьи помогали, а Марадонна каким-то ветром занесло в забытый футбольными богами Неаполь, который он сделал чемпионом
Ещё раз: Месси обогнал Диего по ВСЕМ показателям в клубе, сборной, неважно где. Можно сколько угодно оправданий придумывать, но между ними пропасть и в титулах, и в голах, и в ассистах.

Марадона тоже кстати был в Барсе перед Наполи.
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grek087
Никого не смущает что с 86 года в капиталистической Аргентине ничего не поменялось к лучшему в плане финансового благополучия населения? И так везде. Может все таки это не тот строй который ведёт к благополучию граждан?!
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grek087
Никого не смущает что с 86 года в капиталистической Аргентине ничего не поменялось к лучшему в плане финансового благополучия населения? И так везде. Может все таки это не тот строй который ведёт к благополучию граждан?!
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Folio
Ответ JURAVLI
Как личность Марадона более знаковая фигура, несомненно. Харизма на другом уровне у Диего, но это не только в сравнении с Лео, практически с любым футболистом. По футбольным навыкам, карьерным достижениям, статистике, титулам - Месси далеко обогнал Марадону и спорить с этим просто глупо. Раньше Месси все время вспоминали отсутствие титула чемпиона мира, теперь можете вспоминать, что у Марадоны не было титула Копы)) И это сборные. А в клубном футболе там вообще пропасть между ними.
Вот только сравнивая титулы в клубах, Месси попал в мощнейшую Барсу, которой ещё и судьи помогали, а Марадонна каким-то ветром занесло в забытый футбольными богами Неаполь, который он сделал чемпионом
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Терминатор///Айлбибекович
Есть топ 3 футболиста Пеле,Марадона,Месси.Каждый Самый Великий футболист своей эпохи.Остальное дело вкуса.
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Oleg
Ответ Xm.md
Пешеход - идеальный спортсмен? Ты в своем уме?
Да идеальный спортсмен.
Я понимаю что для фанатов бездаря из аль насры спортсмен этот то, кто из качалки не выходит.
Для адекватного мира спортсмен это тот , кто держит высочайший уровень 20 лет и в 35 способен выиграть главный турнир в истории спорта, а в 36 получить за это 8 ЗМ ( спойлер).
+6
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Игорь Климов
Ответ Хызыр
Вся жизнь Месси - судейский произвол и липовые трофеи,
Ты очерёдной фейковый аккаунт.
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Игорь Климов
Ответ Arthur Jacob
Как и 🇷🇺 с тех пор
Чьих будешь?
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-3
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JURAVLI
Как личность Марадона более знаковая фигура, несомненно. Харизма на другом уровне у Диего, но это не только в сравнении с Лео, практически с любым футболистом.

По футбольным навыкам, карьерным достижениям, статистике, титулам - Месси далеко обогнал Марадону и спорить с этим просто глупо. Раньше Месси все время вспоминали отсутствие титула чемпиона мира, теперь можете вспоминать, что у Марадоны не было титула Копы))
И это сборные. А в клубном футболе там вообще пропасть между ними.
+2
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Игорь Климов
Ответ Caucentus
В конце 22-го года всем миром гештальт закрывали)) земляк на "святом престоле", шейхи, клоуны на поле со свистками и безостановочно шуршащие комментаторы с матч ТВ)
Что за ерунду я сейчас прочитал, ты это серьёзно?!
+1
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Игорь Климов
Лео Месси в настоящее время для всего молодого поколения Аргентины - это футбольный идол, также Месси уже по многим показателям превосходит Марадону.
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Arthur Jacob
Марадона человек про которого можно снять 2-3 фильма причём вообще без футбола. Он человек явление
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Arthur Jacob
Ответ Anionlook
Аргентина со времен Марадоны из нищеты так и не выбралась
Как и 🇷🇺 с тех пор
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Xm.md
Ответ Oleg
Харизма Диего во многом следствие разрушения психики из за системного употребления запрещенки. Пожалуйста не требуйте от Месси этого, пусть он останется идеальным спортсменом, карьера которого ориентир для поколений, идеальным семьянином. Оба в топ 3 величайших в истории вместе с Пеле. Все трое ЧЕМПИОНЫ МИРА. У каждого свой характер, судьба, свой путь к вечной славе.
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+3
-13
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С бодуна
Ну да втрое лучше как личность ,близкая дружба с верхушкой гаморры,наркотическая зависимость ,дети на стороне…рука бога одним словом.
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Леван Мкртчян
Ответ Caucentus
В конце 22-го года всем миром гештальт закрывали)) земляк на "святом престоле", шейхи, клоуны на поле со свистками и безостановочно шуршащие комментаторы с матч ТВ)
Про массонов и тайное мировое правительство расскажи пожалуйста, если не трудно.
Приятно читать знающих и понимающих людей.
+6
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Heisenberg
Ответ Sentenario
Разве только она? Перед голом столетия, Батиста сбил англичанина, в чем сам признавался. При var отменили бы. Но А. Мостовой тогда телепался поллюцией на писюнце отца в лучшем случае и таких тонкостей конечно не знал. Как и остальные плакальщицы дома Авейру, безутешные вот уже 3-й месяц в своих стенаниях.
Извините, тогда ещё не родился.
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Sentenario
Ответ Heisenberg
Рука бога... Не слышали?
Разве только она? Перед голом столетия, Батиста сбил англичанина, в чем сам признавался. При var отменили бы. Но А. Мостовой тогда телепался поллюцией на писюнце отца в лучшем случае и таких тонкостей конечно не знал. Как и остальные плакальщицы дома Авейру, безутешные вот уже 3-й месяц в своих стенаниях.
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atomio
Ну то есть то что Марадона наркоманил, нарушал режим и постоянно боролся за свое здоровье - он велики? Какая же черемша в голове у персонажа. И как он боролся за права людей и бедных? Ездил гостил на разговоры к Кастро? У которого так же была сплошная нищета в стране, как и сейчас?
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