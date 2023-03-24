Масоэро сравнил Месси и Марадону: «Лео – утопический персонаж. Все идеально, как в сказке. Диего втрое более великий как человек, он много сделал для страны во время ее бедности. Вся его жизнь – борьба»
Лукас Масоэро предпочел Диего Марадону Лионелю Месси.
– Месси – однозначный идол для современных аргентинцев. Почему для тебя номер один – Марадона?
– Дело в Диего не как футболисте, а личности, политике, борце за права людей, которых не слышат. В этом он мой герой. Может, на поле Месси и гораздо лучше, допускаю. Но как человек Диего втрое более великий, чем кто угодно. Моя семья обожает Марадону, как и я.
– За что?
– Диего сделал многое для страны во время ее бедности. Марадона принес нашей сборной кубок мира и серьезно повлиял на чувства аргентинцев. Да, не на экономику, но на души точно. Мы никогда этого не забудем.
Вот и сейчас экономическая ситуация не лучше той, о которой я вспоминал. Недавно я встречал в Аргентине Рождество, и все вокруг были счастливы. Финансово бедны, но сборная (особенно Месси) добавили всем радости.
– Так в чем тогда разница? Я про влияние, значение для Аргентины.
– Месси – утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство.
– Подожди, а дефицит гормона роста?
– Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб – «Барселона». Все идеально, как в сказке.
Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего – борьба, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».
Бугага. Армандыч- это и есть футбол, победа ног над мячем. Месси- это улучшенный вариант Роббена, несколько натренированных приемов. Даже ролики в Ютубе достаточно посмотреть чтобы это - Мараду в каждом эпизоде разный; Месси-везле одно и тоже, эти дёрганья вправо- влево и черпачки.
А насчёт популярности. Для аргов Диего не просто идол- это национальный герой. В том же Ютубе сколько роликов про то, что поют аргентинцы на стадионах и сколько песен в честь его они сложили! И это через 30 лет как он закончил выступление. Уникальный случай. Через 30 лет Месси только Климов с Горячкиной, ну и всякие там айлины, универсалы и Станислава с Олега и тут с утра до вечера его защищающих , вспоминать будут. К гадалке не ходи
Это типичный характер латиноса, выросшего в нищите в плохом районе.
Месси уехал из Аргентины в детстве, он большую часть жизни живет в Европе. Да и сам он спокойный.
Люди смаковали личную жизнь Марадоны не меньше, чем его футбольную жизнь. Это только добавило его образу обаяния. Чёрный пиар тоже пиар.
Как футболист он конечно далеко не Месси.
Помню как Диего в фильме Кустурицы поясняет за плохую капиталистическую Америку, увешенный золотом, сережками из бриллиантов, а на руках несколько(!!!) часов. Любой цыган позавидовал бы.
Просто Месси ментально больше на европейца похож, латиноса он включил только на последнем ЧМ.
Но их популярность уровнялась, для молодого поколения Месси икона, для более старшего Диего. Хотя я смотрел во время ЧМ проводили опросы среди аргентинцев и Месси был популярнее.
У Криша их 5
Мощнейшей она стала с Пепом, который ставку сделал на Лео.
Поэтому Пеп и персофанит подчеркивая каждый раз что своим резюме он обязан Лео Месси.
Марадона тоже кстати был в Барсе перед Наполи.
Я понимаю что для фанатов бездаря из аль насры спортсмен этот то, кто из качалки не выходит.
Для адекватного мира спортсмен это тот , кто держит высочайший уровень 20 лет и в 35 способен выиграть главный турнир в истории спорта, а в 36 получить за это 8 ЗМ ( спойлер).
По футбольным навыкам, карьерным достижениям, статистике, титулам - Месси далеко обогнал Марадону и спорить с этим просто глупо. Раньше Месси все время вспоминали отсутствие титула чемпиона мира, теперь можете вспоминать, что у Марадоны не было титула Копы))
И это сборные. А в клубном футболе там вообще пропасть между ними.
Приятно читать знающих и понимающих людей.