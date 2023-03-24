Масоэро сравнил Месси и Марадону: «Лео – утопический персонаж. Все идеально, как в сказке. Диего втрое более великий как человек, он много сделал для страны во время ее бедности. Вся его жизнь – борьба»

предпочел Диего Марадону Лионелю Месси.

– Месси – однозначный идол для современных аргентинцев. Почему для тебя номер один – Марадона?

– Дело в Диего не как футболисте, а личности, политике, борце за права людей, которых не слышат. В этом он мой герой. Может, на поле Месси и гораздо лучше, допускаю. Но как человек Диего втрое более великий, чем кто угодно. Моя семья обожает Марадону, как и я.

– За что?

– Диего сделал многое для страны во время ее бедности. Марадона принес нашей сборной кубок мира и серьезно повлиял на чувства аргентинцев. Да, не на экономику, но на души точно. Мы никогда этого не забудем.

Вот и сейчас экономическая ситуация не лучше той, о которой я вспоминал. Недавно я встречал в Аргентине Рождество, и все вокруг были счастливы. Финансово бедны, но сборная (особенно Месси) добавили всем радости.

– Так в чем тогда разница? Я про влияние, значение для Аргентины.

– Месси – утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство.

– Подожди, а дефицит гормона роста?

– Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб – «Барселона». Все идеально, как в сказке.

Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего – борьба, – сказал аргентинский защитник « ».