Фабио Капелло: «Месси – величайший феномен. Он на одном месте с Пеле, Марадоной и Роналдо»
Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло оценил уровень форварда Лионеля Месси.
«Для меня Месси – это величайший феномен.
Он на одном месте с Пеле, Марадоной и, возможно, Роналдо», – отметил итальянец.
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Пеле не поехал играть в топ-клуб Европы/УЕФА, а Марадона и Роналдо провели в Европе максимум 8 сезонов на топ-уровне. Месси уже 16 лет на более чем топ-уровне. Так что говорить об "одном месте" некорректно.
Пеле, Месси, Марадона.
Остальные - намного сзади.
Хотя, постойте...
Сейчас если кто и феномен, то это Мбаппе.
На вершине Лео, Диего, Пеле - Чемпионы Мира, без Кубка Мира к ним никак.
Но быть сразу после это тоже величие.
Поэтому говоря о величайших, говорят исключительно о Чемпионах Мира - Месси, Марадона, Пеле.
Помню как Капелло посадил на лавку зубастика из за того что толстый
Гнал его жестко
В итоге Роналдо пришлось уйти в Милан зимой