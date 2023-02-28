Фабио Капелло: «Месси – величайший феномен. Он на одном месте с Пеле, Марадоной и Роналдо»

Бывший главный тренер «Реала» оценил уровень форварда .

«Для меня Месси – это величайший феномен.

Он на одном месте с , и, возможно, », – отметил итальянец.

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