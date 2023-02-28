Фабио Капелло: «Месси – величайший феномен. Он на одном месте с Пеле, Марадоной и Роналдо»

Теги ПСЖ Лионель Месси Роналдо Фабио Капелло лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло оценил уровень форварда Лионеля Месси.

«Для меня Месси – это величайший феномен.

Он на одном месте с Пеле, Марадоной и, возможно, Роналдо», – отметил итальянец.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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37 комментариев

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Радость Ди Мария
/ Он на одном месте с Пеле, Марадоной и, возможно, Роналдо», – отметил итальянец. /

Пеле не поехал играть в топ-клуб Европы/УЕФА, а Марадона и Роналдо провели в Европе максимум 8 сезонов на топ-уровне. Месси уже 16 лет на более чем топ-уровне. Так что говорить об "одном месте" некорректно.
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Рамзан Азимов
Пеле бесспорно номер ОДИН и только потом через несколько ступеней идут Роналдо, Марадона, Ромарио, Месси, Рональдиньо, Кройф, Роналду, Мюллер, Бекенбауэр, и.т.
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bel01
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле, Марадона, Месси. Лучший игрок современности: Месси.
Я бы в истории поставил в таком порядке:
Пеле, Месси, Марадона.
Остальные - намного сзади.
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bel01
Надоели уже эти арги плюс барселонцы, говорящие всё время одно и то же.
Хотя, постойте...
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Роман
На фоне 5 пенок у многих кукуха поехала) А также 6 голов за сезон в пятой лиге.
Сейчас если кто и феномен, то это Мбаппе.
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atomio
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 827+236 по гол+пас за карьеру ✨ Лучший бомбардир футбола, Реала, Лиги Чемпионов и на уровне сборных Можно "не быть фанатом" Криша, но не признавать его величия нельзя 💪👏 😡 И да, я прям крайне недоволен тем, что Герда Мюллера и Альфредо Ди Стефано забывают, а ведь это тоже легендарные личности, не хуже Роналдо и Марадоны
Не боись Артемка, скоро и 1000 голов у него будет, набьет свою стату на любителях в песках ) но это не сделает его Чемпионом Мира, звание, которое обязательно должно быть у великого игрока, если он хочет конкурировать с другими великими в истории. Напомню тебе Артемка, что у Месси еще и серебряные медали ЧМ есть 🥳
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Goofts
Капелло правильно расставил топ4 игроков в истории футбола
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Winbreaker
Ответ Artem Piatkov
Да, помним зубастика Развалил Реал, оставив выжженную землю с постоянными вылетами в 1/8 ЛЧ После него Реал в 2007 и 2008 взял 2 Ла Лиги подряд
Та не малый, тут ты уже конкретно исполняешь…)))
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 827+236 по гол+пас за карьеру ✨ Лучший бомбардир футбола, Реала, Лиги Чемпионов и на уровне сборных Можно "не быть фанатом" Криша, но не признавать его величия нельзя 💪👏 😡 И да, я прям крайне недоволен тем, что Герда Мюллера и Альфредо Ди Стефано забывают, а ведь это тоже легендарные личности, не хуже Роналдо и Марадоны
Он в топ 5 истории , плохо что ли?
На вершине Лео, Диего, Пеле - Чемпионы Мира, без Кубка Мира к ним никак.

Но быть сразу после это тоже величие.
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Oleg
ЧМ - турнир, который дает статус величайшего, без ЧМ невозможно быть лучшим на все времена ибо не покорена главная вершина.
Поэтому говоря о величайших, говорят исключительно о Чемпионах Мира - Месси, Марадона, Пеле.
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Alexandr Donskoy
Ответ Artem Piatkov
Да, помним зубастика Развалил Реал, оставив выжженную землю с постоянными вылетами в 1/8 ЛЧ После него Реал в 2007 и 2008 взял 2 Ла Лиги подряд
Ясно все с тобой.......)))
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Alexandr Donskoy
Ответ Murad A
он имеет в виду «зубастика», школьники
Они наивные,)все равно думают что лже роналду)))
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Тор 100
Месси лучший
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Игорь Климов
Ответ rembrandao
Печально, что постоянно нужно уточнять, что РоналдО - это зубастик, а не фрукт
Так у этого португальского фрукта7 настоящая фамилия и имя Сантуш Авейру, а он взял специально этот псевдоним, чтобы его дилетанты путали с бразильским феноменом.
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Рустам Атаев
Ответ Gravdaar Iyaad
Пхах Помню как Капелло посадил на лавку зубастика из за того что толстый Гнал его жестко В итоге Роналдо пришлось уйти в Милан зимой
именно так не было!Не вырывай из контекста
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Goofts
Кристине далеко до легенд
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Alexandr Donskoy
Главное нет гламурной принцессы из чемпиоата верблюдов
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Игорь Климов
Ответ Alexandr Donskoy
Да на то пошло,Месси лучший игрок за всю историю футбола это факт.....!
Согласен. 🇦🇷
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Gravdaar Iyaad
Пхах
Помню как Капелло посадил на лавку зубастика из за того что толстый
Гнал его жестко
В итоге Роналдо пришлось уйти в Милан зимой
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Alexandr Donskoy
Ответ Совесть Черданцева
Дон Фабио тоже купленный?
Привык ты что ли
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Alexandr Donskoy
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле, Марадона, Месси. Лучший игрок современности: Месси.
Да на то пошло,Месси лучший игрок за всю историю футбола это факт.....!
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Alexandr Donskoy
Капелло слов на ветер не бросает!
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rembrandao
Ответ Murad A
он имеет в виду «зубастика», школьники
Печально, что постоянно нужно уточнять, что РоналдО - это зубастик, а не фрукт
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 827+236 по гол+пас за карьеру ✨ Лучший бомбардир футбола, Реала, Лиги Чемпионов и на уровне сборных Можно "не быть фанатом" Криша, но не признавать его величия нельзя 💪👏 😡 И да, я прям крайне недоволен тем, что Герда Мюллера и Альфредо Ди Стефано забывают, а ведь это тоже легендарные личности, не хуже Роналдо и Марадоны
Рыдай, тёмыч, марокканец максимум пятый-шестой в иерархии. На циферки, набитые против люксембургов и аль кебабов, всем похрен
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Игорь Климов
Ответ qiqe
Роналдо который натурал и не брус
Совершенно верно, речь идёт об бразильском феномене Роналдо, который традиционал.
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