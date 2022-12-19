Федерер о победе Месси на ЧМ-2022: «Лео в очередной раз переосмысливает величие»

Роджер Федерер отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Волшебная Аргентина! ⚽️

Месси в очередной раз переосмысливает величие. Наблюдать за тобой – это привилегия.

Поздравляю, Лео и 🇦🇷.

Особое и историческое [достижение] 👏🏼🏆», – написал Федерер в инстаграме, приложив фото, где Месси целует Кубок мира.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

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