Федерер о победе Месси на ЧМ-2022: «Лео в очередной раз переосмысливает величие»
Роджер Федерер отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.
«Волшебная Аргентина! ⚽️
Месси в очередной раз переосмысливает величие. Наблюдать за тобой – это привилегия.
Поздравляю, Лео и 🇦🇷.
Особое и историческое [достижение] 👏🏼🏆», – написал Федерер в инстаграме, приложив фото, где Месси целует Кубок мира.
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
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