Судья Иванов пропустит минимум 2 тура Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – «Динамо»
Судья Сергей Иванов отстранен от работы за ошибки в матче «Спартак» – «Динамо».
«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче «Спартак» – «Динамо», соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура.
Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», – уведомил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Ранее ЭСК РФС признала, что 38-летний судья ошибся, когда не удалил Александра Соболева за неспортивное поведение и назначил пенальти в пользу «Спартака» в концовке игры.
Спартак - Д--мо "ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака»", ошибка ПОВЛИЯВШАЯ на результат - все: ну что ж, каждый может ошибиться..
Где правдорубка Зарэма?
За такое предвзятое судейство в пользу любителей чаепитий с арбитрами вообще хорошо бы на полиграф отправить.
А спартачок - отправлен в пердив.