Судья Иванов пропустит минимум 2 тура Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Александр Соболев ТАСС ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Судья Сергей Иванов отстранен от работы за ошибки в матче «Спартак» – «Динамо».

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче «Спартак» – «Динамо», соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура.

Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», – уведомил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее ЭСК РФС признала, что 38-летний судья ошибся, когда не удалил Александра Соболева за неспортивное поведение и назначил пенальти в пользу «Спартака» в концовке игры.

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17 комментариев

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ДМ-1чемпион
Какие 2 тура!? Его вообще надо гнать поганой метлой! Иванов убивает команды за деньги. Это позор, если его после этого ещё допустят судить.
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гога11
Иванов профнепригоден, отстранение на 2 тура ничего не даст, из этой же категории был Еськов и Кукуляк. Объективно и честно он никогда не судил и судить не будет. И не зря ЭСК признала, что его поведение на поле не приемлемо, наносит ущерб футболу.
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Дмитрий Шаронов
Ответ Наталья Ларионова
Нормально. За украденные 2 очка у Динамо - отстранение на 2 тура. Что ж Спартак не требует полиграф, пожизненное отстранение и четвертование, как в отношении Казарцева? Где правдорубка Зарэма?
Не украл 2 очка, а подарил одно. До этого эпизода не назначив два пенальти
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Croс O&#8242;Dile
Интересно после завершения сезона увидеть таблицу с учетом результативных ошибок судей, подтвержденных ЭСК.
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а ты смешной
Ответ -DF-
Гм, а почему не в Первую лигу? За такое предвзятое судейство в пользу любителей чаепитий с арбитрами вообще хорошо бы на полиграф отправить.
Потому что арбитр фифа , приближенный к элите рфс
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Дважды_Герой
Д-мо - Зенит "ЭСК: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита»", ошибка НЕ ПОВЛИЯВШАЯ на результат - вой во всех спортивных СМИ, обвинение Зенита во всех грехах, ссылка Кукуляка судить чемпионаты колхозов;
Спартак - Д--мо "ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака»", ошибка ПОВЛИЯВШАЯ на результат - все: ну что ж, каждый может ошибиться..
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Kenny De Schepper
Ответ Александр Кудрявцев
Так же как динамочик
и динаму вместе со всей московской шайкой-лейкой пусть тоже в пердив отправляют. А лучше вообще расформировывают как бюджетные позорища 👍🏻
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Зелёный гопник
Зарема: «Иванов самый лучший судья в РПЛ, всегда точен и прав в своих решениях»😄
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Александр Игоревич
Ответ Kenny De Schepper
Этот иванов должен быть пожизненно отстранен от работы. А спартачок - отправлен в пердив.
Так же как и Динамо вместе с вами
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mean machine/
Зато чая напился.
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sergei_saenko77@mail.ru
А самим бы не хотелось бы подать в отставку? Каждый тут не игры обсуждаем, а ошибки и трактовка судей
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Наталья Ларионова
Нормально. За украденные 2 очка у Динамо - отстранение на 2 тура. Что ж Спартак не требует полиграф, пожизненное отстранение и четвертование, как в отношении Казарцева?
Где правдорубка Зарэма?
+5
-3
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Александр Суходолов
Ответ Kenny De Schepper
Этот иванов должен быть пожизненно отстранен от работы. А спартачок - отправлен в пердив.
И Динамо тоже
+2
-3
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Александр Кудрявцев
Ответ Kenny De Schepper
Этот иванов должен быть пожизненно отстранен от работы. А спартачок - отправлен в пердив.
Так же как динамочик
+3
-3
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-DF-
Гм, а почему не в Первую лигу?
За такое предвзятое судейство в пользу любителей чаепитий с арбитрами вообще хорошо бы на полиграф отправить.
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Kenny De Schepper
Этот иванов должен быть пожизненно отстранен от работы.

А спартачок - отправлен в пердив.
+5
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Пако
Судья Иванов - имя нарицательное
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