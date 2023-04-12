Судья Иванов пропустит минимум 2 тура Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – «Динамо»

Судья Сергей Иванов отстранен от работы за ошибки в матче «Спартак» – «Динамо».

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что допустил две ошибки в матче « » – « », соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура.

Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», – уведомил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее ЭСК РФС признала, что 38-летний судья ошибся, когда не удалил за неспортивное поведение и назначил пенальти в пользу «Спартака» в концовке игры.