«У нас все судьи показывают вратарям желтые на 90‑й минуте. Я еще в 1-м тайме говорил арбитру, что Шелия тянет время». Зобнин после 0:0 с «Ахматом»

пожаловался на затяжки времени со стороны соперников «Спартака».

Полузащитник красно-белых выразил недовольство тем, что судьи позволяют это делать, после матча с « » в 21-м туре Мир (0:0).

«Абаскаль говорил определенные моменты по итогам матча. Что мы должны обращать внимание на себя, а не на судей. В таком формате.

Что обсуждал лично с Абаскалем? Судейство обсуждали. Обратите внимание, у нас все судьи показывают вратарям желтые карточки на 90‑й минуте. Хотя я сегодня арбитру еще в первом тайме говорил, что тянет время. В перерыве попросил обратить на это внимание, во втором тайме тоже говорил. Но он, как и все судьи, показал карточку на 90‑й минуте, к сожалению.

«Спартак» инициировал встречу с судьями? Игроки в этом не участвовали. Разговаривал тренерский штаб. Мы не в курсе, о чем они говорили», – сказал Зобнин.

Тренеры «Спартака» недавно выразили претензии к судейству в видео. Они недовольны, что арбитры дают тянуть время и мешают проводить комбинации («СЭ»)

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»