«У нас все судьи показывают вратарям желтые на 90‑й минуте. Я еще в 1-м тайме говорил арбитру, что Шелия тянет время». Зобнин после 0:0 с «Ахматом»
Роман Зобнин пожаловался на затяжки времени со стороны соперников «Спартака».
Полузащитник красно-белых выразил недовольство тем, что судьи позволяют это делать, после матча с «Ахматом» в 21-м туре Мир РПЛ (0:0).
«Абаскаль говорил определенные моменты по итогам матча. Что мы должны обращать внимание на себя, а не на судей. В таком формате.
Что обсуждал лично с Абаскалем? Судейство обсуждали. Обратите внимание, у нас все судьи показывают вратарям желтые карточки на 90‑й минуте. Хотя я сегодня арбитру еще в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве попросил обратить на это внимание, во втором тайме тоже говорил. Но он, как и все судьи, показал карточку на 90‑й минуте, к сожалению.
«Спартак» инициировал встречу с судьями? Игроки в этом не участвовали. Разговаривал тренерский штаб. Мы не в курсе, о чем они говорили», – сказал Зобнин.
Тренеры «Спартака» недавно выразили претензии к судейству в видео. Они недовольны, что арбитры дают тянуть время и мешают проводить комбинации («СЭ»)
Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»
Что обсуждал лично с Абаскалем? Судейство обсуждали.
я сегодня арбитру еще в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве попросил обратить на это внимание, во втором тайме тоже говорил.
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Ахах, Зобнин - эпичная крыса!))
Бесите.
Спартаку осталось докопаться
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А Рома, случаем, на жёлтую не наговорил ещё а первом тайме, или в перерыве? Или Джикия ему полномочия делегировал на общения с арбитром?