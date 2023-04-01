«У нас все судьи показывают вратарям желтые на 90‑й минуте. Я еще в 1-м тайме говорил арбитру, что Шелия тянет время». Зобнин после 0:0 с «Ахматом»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Гиорги Шелия Роман Зобнин Матч ТВ Футбол

Роман Зобнин пожаловался на затяжки времени со стороны соперников «Спартака». 

Полузащитник красно-белых выразил недовольство тем, что судьи позволяют это делать, после матча с «Ахматом» в 21-м туре Мир РПЛ (0:0). 

«Абаскаль говорил определенные моменты по итогам матча. Что мы должны обращать внимание на себя, а не на судей. В таком формате.

Что обсуждал лично с Абаскалем? Судейство обсуждали. Обратите внимание, у нас все судьи показывают вратарям желтые карточки на 90‑й минуте. Хотя я сегодня арбитру еще в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве попросил обратить на это внимание, во втором тайме тоже говорил. Но он, как и все судьи, показал карточку на 90‑й минуте, к сожалению.

«Спартак» инициировал встречу с судьями? Игроки в этом не участвовали. Разговаривал тренерский штаб. Мы не в курсе, о чем они говорили», – сказал Зобнин. 

Тренеры «Спартака» недавно выразили претензии к судейству в видео. Они недовольны, что арбитры дают тянуть время и мешают проводить комбинации («СЭ»)

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»

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27 комментариев

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mean machine/
Что мы должны обращать внимание на себя, а не на судей.
Что обсуждал лично с Абаскалем? Судейство обсуждали.
я сегодня арбитру еще в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве попросил обратить на это внимание, во втором тайме тоже говорил.
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Ахах, Зобнин - эпичная крыса!))
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Valentin Kompaneytsev
Вратарям надо забивать, тогда они не будут тянуть время.
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Снежана Цветкова
Ответ Данко Лазович
А еще ты по ноге втарил Семенова, и обязан был получить за это желтую и команде пенальти.
А насчет Чернова когда снесли это другое?
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Снежана Цветкова
Ответ Юрий Кечко
Когда Спартак в последний раз играл в Питере 0-0 абсолютно как Ахмат, грязно с затяжками , я так понимаю это другое ?
Грязно? Затяжки? Это в паралельной реальности что ли или когда родригау по балде настучали?
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And-Rover
Вы забили ноль голов за 90 минут. Хватит ныть постоянно. Вы с такими ноющими претензиями ничего не выиграете официально.

Бесите.
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mitos
Рома ты должен смотреть не за Шелией, а за своими партнерами. Нужно менять позиции, играть в касание. Вы сами тупите!
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Древний спартач
Так надо было забивать Шелия и тогда он быстрее бы мяч вводил в игру . Не нравится стало мне это нытьё . Сами виноваты , игрули х"""" ...
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muslim95
Дай только попод поныть Спартаку, ни одна команда не устраивает такой позорный скулеж после неудобного исхода встречи, то им судь мешают, то затяжка времени и главное ноют всей командой вместе с тренером.
Спартаку осталось докопаться
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Nick Crosier
Никогда не было,Чтобы вратаря за затяжку времени удаляли. Вратарь это особенный человек.
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ZarvuR2020
Спартачи как будто чего то ожидали после встречи с судьями, так гореть из за затяжки времени
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Fatty Toni
я сегодня арбитру еще в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве попросил обратить на это внимание, во втором тайме тоже говорил.
_____________
А Рома, случаем, на жёлтую не наговорил ещё а первом тайме, или в перерыве? Или Джикия ему полномочия делегировал на общения с арбитром?
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Владислав Рязанов
Это заговор! Пора сниматься с чемпионата!
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V_J_I_K
Так бейте по воротам так, чтоб мяч вратарю не попадал. А вы или в руки, или мимо. Провоцируете вратаря на затяжку времени. А он, может, технарь в душе, с мячом повозиться любит)))
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Катя СПб
Ответ Юрий Кечко
Когда Спартак в последний раз играл в Питере 0-0 абсолютно как Ахмат, грязно с затяжками , я так понимаю это другое ?
Конечно другое. Спросите Зарему, она подтвердит.
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Артур Багдасарян
Ответ Данко Лазович
А еще ты по ноге втарил Семенова, и обязан был получить за это желтую и команде пенальти.
🤦🏻‍♂️
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Алексей Степанов
Какая разница на какой минуте он показал карточку. Шелия и дальше бы в таком же режиме вводил мяч в игру. Просто не помню,были ли случаи,что бы вратарю за затяжку давали две желтых в одной игре
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Ебздрогыч
Я все понимаю, футболистам и тренерам обидно, что вратарь тянет время и сбивает ритм. Ну хорошо, Шелия украл минут 5 своими затяжками. Но что мешало забить в оставшиеся 85 минут? Может все-таки начать копаться в себе, а не искать везде заговоры и жаловаться на судей?
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Давид Agabekyan
Я ещё в первом тайме начал ныть. Я спартаковец до мозга костей. Не зря нас так учит рыжий гений Абаскаль. В футбол пока не получается, но ноет Спартак великолепно
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f0mk4
Эдерсону кстати дали в матче с Арсеналом в первом тайме за затяжку, если не ошибаюсь
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ТрактоПоктер
Клуб Нытиков
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Юрий Кечко
Когда Спартак в последний раз играл в Питере 0-0 абсолютно как Ахмат, грязно с затяжками , я так понимаю это другое ?
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Карл_Иваныч
Ответ WSW
Вот оно чё, оказывается Он говорил, а судья, оказался продажная
Не все птицы-говоруны умны и сообразительны, некоторые из них вот такие...
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Константин Михайлович
тут с ним согласен,неважно выигрывает команда из второй части таблицы или ничья, с 65 минуты они начинают тянуть время
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-2
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Карл_Иваныч
Чья бы мычала. Сам всегда валяется на газоне сколько сможет - пока не поднимут на ноги.
+5
-3
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Данко Лазович
А еще ты по ноге втарил Семенова, и обязан был получить за это желтую и команде пенальти.
+21
-9
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