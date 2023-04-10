14 637 зрителей пришли на игру Второй лиги «Ротор» – СКА. Лучшая посещаемость в туре РПЛ – 10 859 человек на «Локо» – «Зенит»
На матч Второй лиги «Ротор» – СКА пришло больше людей, чем на «Локомотив» – «Зенит».
Игру в Волгограде в 23-м туре посетили 14 637 человек. Хозяева одержали победу над гостями из Ростова со счетом 4:0.
В 22-м туре Мир РПЛ самая высокая посещаемость была зафиксирована на «РЖД Арене» во время матча «Локомотива» с «Зенитом» (1:2) – 10 859 зрителей.
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