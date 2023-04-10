14 637 зрителей пришли на игру Второй лиги «Ротор» – СКА. Лучшая посещаемость в туре РПЛ – 10 859 человек на «Локо» – «Зенит»

Теги Локомотив Зенит РЖД Арена премьер-лига Россия болельщики СКА Ростов Вторая лига Ротор Волгоград-Арена Fan ID Футбол

На матч Второй лиги «Ротор» – СКА пришло больше людей, чем на «Локомотив» – «Зенит».

Игру в Волгограде в 23-м туре посетили 14 637 человек. Хозяева одержали победу над гостями из Ростова со счетом 4:0.

В 22-м туре Мир РПЛ самая высокая посещаемость была зафиксирована на «РЖД Арене» во время матча «Локомотива» с «Зенитом» (1:2) – 10 859 зрителей.

Fan ID и трибуны: минимум за 20 лет на «Локо» – «Зенит», новый рост «Спартака», антирекорд в Грозном

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4 комментария

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Ебздрогыч
Ну тут все понятно: в регионах дачи хуже, чем в Москве, вот народ и пошел на футбол
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goblin3
Мда уж, кто-то идет в светлое будущее, а кто-то всей огромной страной радостно развернулся и отправляется в прошлое. Вам не стремно, парни?
+3
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Aleksey Novikov
представить сложно, если-бы Ротор играл в РПЛ, сколько он собирал народу. А в недавнем прошлом по 30К легко.
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cektor
Лучшая лига в мире ))
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