14 637 зрителей пришли на игру Второй лиги «Ротор» – СКА. Лучшая посещаемость в туре РПЛ – 10 859 человек на «Локо» – «Зенит»

На матч Второй лиги «Ротор» – СКА пришло больше людей, чем на «Локомотив» – «Зенит».

Игру в в 23-м туре посетили 14 637 человек. Хозяева одержали победу над гостями из со счетом 4:0.

В 22-м туре Мир самая высокая посещаемость была зафиксирована на « » во время матча «Локомотива» с «Зенитом» (1:2) – 10 859 зрителей.

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