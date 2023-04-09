Игру «Локомотив» – «Зенит» посетили 10 859 зрителей. Это минимум за 20 лет без учета COVID-сезонов

Теги Локомотив Зенит РЖД Арена премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

На матче «Локомотив» – «Зенит» зафиксирована минимальная посещаемость за 20 лет

Команда Сергея Семака победила на «РЖД Арене» со счетом 2:1 в 22-м туре Мир РПЛ.

Посещаемость матча составила 10 859 человек. Если не учитывать сезоны с ограничениями из-за коронавируса, это худший результат с марта 2003 года – тогда на игре в Москве было 4 тысячи болельщиков.

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15 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Колбаскер тут
Я тоже поехал сажать яблоньки
До сих пор на въезде в город в пробке из дачников стою.
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Anton Pogorelov
Вчера, во 2 лиге Ротор - СКА было около 15к…
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
С учето фануйди, 10 тысяч на нашем футболе это как полный Камп Ноу
Спотифай
+2
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Салман Барахоев
вот что фануйди чудотворный делает с болельщиками.
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Тасманиец
Ответ Спартак сила
питерские опять бюджетников нагнали так бы вообще никто не пришёл
"Матч «Спартак» — «Динамо» посетили 8985 зрителей — лучший показатель красно-белых с Fan ID"...
На 2 тысячи бюджетников меньше. Вернемся к вопросу о самой популярной команде в стране? :)
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инок
Только полная отмена Фан-Уйди сможет увеличить посещаемость наших стадионов.
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Demyan Grachev
позорники
0
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Евгений Крюков
Ребят, ну вы чего? Тоже на даче?
Футбол пушка был, наверняка😅
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Ебздрогыч
С учето фануйди, 10 тысяч на нашем футболе это как полный Камп Ноу
+8
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Утя Ваткин
План же так и должен работать?
+1
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Red_Marlboro_
Фан уйди проигрывает по всем фронтам,что не может не радовать
+3
-1
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Спартак сила
питерские опять бюджетников нагнали
так бы вообще никто не пришёл
+1
-4
-3
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Atn
🤡
+6
0
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Колбаскер тут
Я тоже поехал сажать яблоньки
+22
0
+22
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Volodia_Lokomotiv
Всё норм, ребят. Я на даче был, поэтому не пришёл
+41
0
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