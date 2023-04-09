Игру «Локомотив» – «Зенит» посетили 10 859 зрителей. Это минимум за 20 лет без учета COVID-сезонов
На матче «Локомотив» – «Зенит» зафиксирована минимальная посещаемость за 20 лет
Команда Сергея Семака победила на «РЖД Арене» со счетом 2:1 в 22-м туре Мир РПЛ.
Посещаемость матча составила 10 859 человек. Если не учитывать сезоны с ограничениями из-за коронавируса, это худший результат с марта 2003 года – тогда на игре в Москве было 4 тысячи болельщиков.
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На 2 тысячи бюджетников меньше. Вернемся к вопросу о самой популярной команде в стране? :)
Футбол пушка был, наверняка😅
так бы вообще никто не пришёл