«Возвращайся в Африку». Упамекано называли ниггером и сравнивали с обезьяной в его соцсетях после игры с «Сити»
Защитник «Баварии» Дайо Упамекано подвергся расистским оскорблениям.
После проигранного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3), в котором француз допустил несколько ошибок, футболиста начали оскорблять на его странице в инстаграме.
Под последним постом Упамекано оставили множество оскорбительных комментариев, касающихся цвета кожи футболиста. Дайо называли ниггером, некоторые пользователи отправляли смайлики обезьяны. Кроме того, в одном из комментариев было написано: «Просто возвращайся в Африку».
«Бавария» поддержала Упамекано.
«Все мы в «Баварии» самым решительным образом осуждаем расизм. Весь клуб с тобой», – с таким сообщением выступил клуб.
Тухель об ошибках Упамекано в матче с «Ман Сити»: «Мы не злимся на Дайо, он еще молод. Но на таком уровне нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата»
-Но я француз
-Какой ты француз, по тебе за километр видно, что ты людоедом был