«Возвращайся в Африку». Упамекано называли ниггером и сравнивали с обезьяной в его соцсетях после игры с «Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА происшествия Дайо Упамекано брань контент Футбол

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано подвергся расистским оскорблениям.

После проигранного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3), в котором француз допустил несколько ошибок, футболиста начали оскорблять на его странице в инстаграме.

Под последним постом Упамекано оставили множество оскорбительных комментариев, касающихся цвета кожи футболиста. Дайо называли ниггером, некоторые пользователи отправляли смайлики обезьяны. Кроме того, в одном из комментариев было написано: «Просто возвращайся в Африку».

«Бавария» поддержала Упамекано.

«Все мы в «Баварии» самым решительным образом осуждаем расизм. Весь клуб с тобой», – с таким сообщением выступил клуб.

Тухель об ошибках Упамекано в матче с «Ман Сити»: «Мы не злимся на Дайо, он еще молод. Но на таком уровне нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата»

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33 комментария

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Назар Игорь
Ответ Подкат Пенальтьевич
Наверное русские хакеры писали. Ведь не могли такого политкорректные немцы написать.
Эти "политкорректные" немцы всë больше ностальгируют по 1933 году.
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Александр Белов
Ответ Spaten
Упамекано: Куда? В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!
Зато нет Грилиша и Холанда, жить можно)
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гилберт
Ответ f0rmoceft
Вот так, играл весь сезон на высоком уровне и после провального матча сразу говном сделали
Не оправдываю хейт, но вы должны понять, для топ клубов существует несколько важных матчей за сезон. Это и есть сезон. Например у ПСЖ в этом сезоне было только два важных матча, с этих матчей и спрашивают. Смысл в этих гол плюс пасах, обводках и предголевых, если сезон профукан? Также и с Баварией обычно. И Барса с Реалом в этом ряду. Вот Месси издевается над командами в Примере, спокойно забирают иитул, а потом бац!!! 0-3, 0,4 или 2-8. И начинается хейт.
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Bakhaa
Ответ udiekemen
В футболе всегда так)
и в жизни тоже, к сожалению...
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RWMen
Ответ Дядя ТУРА
То ли дело у нас. максимально толерантное общество к Кавказцам и азиатам.
Вполне себе толерантное!
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RWMen
Ответ старые кеды
европа -родина расизма и фашизма.
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Подкат Пенальтьевич
Наверное русские хакеры писали. Ведь не могли такого политкорректные немцы написать.
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ronnych
Ответ slow focus
интересно, те кто пишут возвращайся в африку, в курсе что их предки сами из африки, как и предки всех людей на планете?
Это кстати, не научно доказанный факт, а только гипотеза.
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antonio banderas
Ответ старые кеды
европа -родина расизма и фашизма.
факт, не понимаю почему минусуют.
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RaminFCBayern
Ответ f0rmoceft
Вот так, играл весь сезон на высоком уровне и после провального матча сразу говном сделали
Как в жизни одно Г бьёт 10-ть хороших поступков!
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Aleus Marcus
Ответ T622222
Арийцы разошлись на диванах 🤣
напоминают тут одних, которые при каждом удобном случае азиатов в Азию отправляют, а кавказцев на Кавказ
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старые кеды
Ответ d.xoxlov
Не, чуток южнее их родина
это где южнее? в Африке? или Антарктиде?
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RaminFCBayern
Ответ ConorNite
Дайо пока не готов к высокому уровню, что и показали ошибки с Сити. Но оскорблять человека на расовой почве - это низменно
Полностью с вами солидарен. Нелязя!
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d.xoxlov
Ответ старые кеды
европа -родина расизма и фашизма.
Не, чуток южнее их родина
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Артур Мкртычян
Ответ T622222
Арийцы разошлись на диванах 🤣
пора бы напомнить Баварии как их эмблема выглядела в 37. забавное зрелище. они ещё кого-то упрекают
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Дядя ТУРА
Ответ RWMen
Лицемерие европы зашкаливает-официально они осуждают, а общество внутри расистское!
То ли дело у нас. максимально толерантное общество к Кавказцам и азиатам.
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старые кеды
европа -родина расизма и фашизма.
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Зелёный гопник
Для меня Упамекано - это властелин Артемона Дзюбы😁
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ЧакЧак
всех темных туда !
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-4
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Яков Захаренко
Ответ slow focus
интересно, те кто пишут возвращайся в африку, в курсе что их предки сами из африки, как и предки всех людей на планете?
Ну он сам по себе предок
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Spaten
Упамекано: Куда? В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!
+9
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Davron Mamadzhanov
Ответ f0rmoceft
Вот так, играл весь сезон на высоком уровне и после провального матча сразу говном сделали
Таких называют фанатиками
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Aleksey Yashin
-Возвращайся в Африку
-Но я француз
-Какой ты француз, по тебе за километр видно, что ты людоедом был
+29
-4
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slow focus
интересно, те кто пишут возвращайся в африку, в курсе что их предки сами из африки, как и предки всех людей на планете?
+12
-6
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udiekemen
Ответ f0rmoceft
Вот так, играл весь сезон на высоком уровне и после провального матча сразу говном сделали
В футболе всегда так)
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