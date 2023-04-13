«Возвращайся в Африку». Упамекано называли ниггером и сравнивали с обезьяной в его соцсетях после игры с «Сити»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано подвергся расистским оскорблениям.

После проигранного матча чемпионов с « » (0:3), в котором француз допустил несколько ошибок, футболиста начали оскорблять на его странице в инстаграме.

Под последним постом Упамекано оставили множество оскорбительных комментариев, касающихся цвета кожи футболиста. Дайо называли ниггером, некоторые пользователи отправляли смайлики обезьяны. Кроме того, в одном из комментариев было написано: «Просто возвращайся в Африку».

« » поддержала Упамекано.

«Все мы в «Баварии» самым решительным образом осуждаем расизм. Весь клуб с тобой», – с таким сообщением выступил клуб.

Тухель об ошибках Упамекано в матче с «Ман Сити»: «Мы не злимся на Дайо, он еще молод. Но на таком уровне нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата»