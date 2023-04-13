Канчельскис о сборной России: «Надо играть с Бразилией, а не с Ираком. Ощущение, что РФС недорабатывает – можно найти соперников посолиднее»
Андрей Канчельскис считает, что сборная России должна играть с более сильными соперниками.
Ранее пресс-секретарь сборной Ирака сообщил о возможности проведения еще одного товарищеского матча со сборной России в сентябре.
«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением. По хорошему, сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком – тогда этому можно будет радоваться.
С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», – сказал Канчельскис.
Так что без иллюзий, сейчас для РФ игры с Ираном и Ираком.
Адекватный же был человек когда играл за КС
Ну и конечно забыли поручить переговоры Канчельскису - это тоже одна из причин, что не играем с Бразилией.
Надо еще их спросить захотят ли они играть с нашими футболерами.У них отбоя нет от предложений.
полезность матча для например Бразилии - нулевая, учитывая разницу в уровне соперников, так еще и имидж из-за позиции европейских команд себе испортят.
не бразильцы на это сейчас не пойдут, разве что за гору золота, причем гора эта должна быть размером с Эверест
В футболе просто завал - менять надо руководство рфс и РПЛ Алаева с Митрофановым а Вы так мягко «недорабатывают»
Вы читали последнюю статью как в арбитраже судятся рфс и Телеспорт?
Почитайте - обалдеете.