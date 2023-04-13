Канчельскис о сборной России: «Надо играть с Бразилией, а не с Ираком. Ощущение, что РФС недорабатывает – можно найти соперников посолиднее»

Андрей Канчельскис считает, что сборная России должна играть с более сильными соперниками.

Ранее пресс-секретарь сборной сообщил о возможности проведения еще одного товарищеского матча со сборной России в сентябре.

«Есть ощущение, что недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением. По хорошему, сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком – тогда этому можно будет радоваться.

С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», – сказал .