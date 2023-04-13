Канчельскис о сборной России: «Надо играть с Бразилией, а не с Ираком. Ощущение, что РФС недорабатывает – можно найти соперников посолиднее»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис Сборная Ирака по футболу Футбол

Андрей Канчельскис считает, что сборная России должна играть с более сильными соперниками.

Ранее пресс-секретарь сборной Ирака сообщил о возможности проведения еще одного товарищеского матча со сборной России в сентябре.

«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением. По хорошему, сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком – тогда этому можно будет радоваться.

С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», – сказал Канчельскис.

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48 комментариев

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Назар Игорь
По Сеньке и шапка.
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Мишаня Кашников
Ответ Albert Rrahmani
Или они сами не захотят ехать на матч с изгоями? Да не, фигня какая-то.
Ооо это же что из серии "фесь мыр снами"
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Максим Широков
А Канчельскис совсем дурачок, да?)
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topsatan
Но Бразилия то тоже хочет играть с соперником посолиднее
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Oleg
Ответ Alex1104
Можно и туда. Всегда есть варианты. В Латинской кроме Бразилии и Аргентины (хотя с ними проще договориться по политическим мотивам) есть ещё ряд топовых команд.
Никто из мировых звезд ЮА не будет мараться, они в Европе играют, в странах НАТО, у них контракты.
Так что без иллюзий, сейчас для РФ игры с Ираном и Ираком.
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Crenk
У Канчельскиса РФС повинен был и 30 лет назад, и сейчас.
Адекватный же был человек когда играл за КС
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Кристиан Вьери
И туда тоже можно😊
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o0
Ответ Alex1104
Принципиально прав. С Латинской Америкой можно договориться. В Африке полно реально сильных команд. И с ними вполне реально договориться.
Со спортивной точки зрения да. С точки зрения заголовка «Россия победила в чемпионате стран Африки» звучит круто, конечно 😅
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BeastI666I
Надо, чтобы с нами даже Ирак откзаался играть. Есть ощущение, что Кремль не дорабатывает.
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<~Inter~>
Ответ Ocelot
я думаю у Бразилии нет проблем с выбором соперников на спарринг матчи - зачем ей играть с какой то Папуа Новой Гвинеей в футбольном плане сейчас с которой тем более никто из топовых футбольных сборных играть не хочет полезность матча для например Бразилии - нулевая, учитывая разницу в уровне соперников, так еще и имидж из-за позиции европейских команд себе испортят. не бразильцы на это сейчас не пойдут, разве что за гору золота, причем гора эта должна быть размером с Эверест
Сборная Бразилии играет товарищеские матчи с теми кто больше платит и иногда география имеет значения, а так им всё равно так как решения принимают чиновники с целью заработать деньги для местной федерации
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dn95hkhrt6
Ответ <~Inter~>
Топам латинской Америки нужно много платить. Не думаю, что сейчас в РФС есть большие деньги и непонятно как поездка в Россию может отразиться на медийных людей из той же сборной Бразилии или Аргентины
РФС давал комментарий почему не играют с Бразилией, вспомните не состоявшийся матч с Боснией , федерация футбола Боснии дала добро, футболисты отказались , в Бразилии много игроков из европейских команд, этот матч может повлиять на их дальнейшую карьеру…
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Pertinax Gandi
Ну мы всего не знаем. Наверняка были консультации. Возможно в Ю. Америке с нами не хотят играть, возможно везти сборную за тридевять земель на товарняк нерентабельно, тем паче, что это будет именно товарняк, а мне контрольный матч в рамках подготовки к чему-либо. Тоже самое в Африку - лишний раз туда ехать, хватать малярию незачем.
Ну и конечно забыли поручить переговоры Канчельскису - это тоже одна из причин, что не играем с Бразилией.
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Atsuktuvas
"А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!"
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Сим Сим
Ответ <~Inter~>
Топам латинской Америки нужно много платить. Не думаю, что сейчас в РФС есть большие деньги и непонятно как поездка в Россию может отразиться на медийных людей из той же сборной Бразилии или Аргентины
Вопрос со всем, в том числе с деньгами, в России решает один царь.
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Кино Музыка
Ответ <~Inter~>
Сливки футбольные не поедут играть в Россию. У стран могут быть хорошие отношения, но их футбольные лидеры играют в Европе и там со сборной России отказываются играть их партнёры по клубам. Представители Месси легко могут сказать, что он не поедет играть с Россией так как это удар по его имиджу
Можно играть со вторыми сборными)
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Честный контроль
Назначенному на пост главного тренера сборной России физруку с Ираком бы справиться.В РФС это понимают. Какая Бразилия. Точно не при физруке, иначе позора не оберешься.
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Роман Тарасов
Ответ <~Inter~>
Сливки футбольные не поедут играть в Россию. У стран могут быть хорошие отношения, но их футбольные лидеры играют в Европе и там со сборной России отказываются играть их партнёры по клубам. Представители Месси легко могут сказать, что он не поедет играть с Россией так как это удар по его имиджу
Удар по имиджу Месси это когда его брата берут с незаконным оружием или обвиняют в торговле наркотиками ... и даже это на нем особо сказывается
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Dinamik1
Что значит должна
Надо еще их спросить захотят ли они играть с нашими футболерами.У них отбоя нет от предложений.
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SVD44
Ну в РФС наверное не глупее Канчельскиса. Уже прощупывали такие варианты. Видимо отказали. Сборная Бразилии так-то тоже под ФИФА ходит.
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Ocelot
я думаю у Бразилии нет проблем с выбором соперников на спарринг матчи - зачем ей играть с какой то Папуа Новой Гвинеей в футбольном плане сейчас с которой тем более никто из топовых футбольных сборных играть не хочет
полезность матча для например Бразилии - нулевая, учитывая разницу в уровне соперников, так еще и имидж из-за позиции европейских команд себе испортят.
не бразильцы на это сейчас не пойдут, разве что за гору золота, причем гора эта должна быть размером с Эверест
+2
0
+2
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Роман Тарасов
Ответ <~Inter~>
Сливки футбольные не поедут играть в Россию. У стран могут быть хорошие отношения, но их футбольные лидеры играют в Европе и там со сборной России отказываются играть их партнёры по клубам. Представители Месси легко могут сказать, что он не поедет играть с Россией так как это удар по его имиджу
Что ты несёшь )))) Месси вообще плевать....
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Вячеслав Пустохин
Сидят все сборные мира и мечтают: "как же нам сыграть со сборной России?"
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RembaXXX
Ответ Alex1104
Принципиально прав. С Латинской Америкой можно договориться. В Африке полно реально сильных команд. И с ними вполне реально договориться.
Никто из звезд не поедет играть в РФ, это просто плохо на карьере и имидже может отразиться, а играть где то в за пределами РФ смысла особого нет, ну может какая нибудь ЮАР или Конго согласится, но туда еще долететь надо.
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СИ
Андрей, - «недорабатывают»?
В футболе просто завал - менять надо руководство рфс и РПЛ Алаева с Митрофановым а Вы так мягко «недорабатывают»
Вы читали последнюю статью как в арбитраже судятся рфс и Телеспорт?
Почитайте - обалдеете.
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Виктор Тимошков
Мостовой 2.0
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