Защитник «Торпедо» Самсонов о сборной России: «В Азии есть неплохие команды, но хочется, чтобы мы сыграли в Лиге Европы»
Защитник «Торпедо» Артем Самсонов считает, что сборная России должна играть в Европе
«Наша сборная – хорошая, играем, но матчей больших нет. В Азии есть неплохие команды. Не считаю, что у них слабые или плохие сборные – тот же Узбекистан, Иран, Ирак.
Это нормальные соперники, но просто хочется, чтобы мы сыграли в более высоком чемпионате – в Лиге Европы», – сказал Самсонов с улыбкой.
Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В турнире примут участие сборные Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Ирана и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.
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