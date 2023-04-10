Защитник «Торпедо» Самсонов о сборной России: «В Азии есть неплохие команды, но хочется, чтобы мы сыграли в Лиге Европы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу Артем Самсонов 1989 Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов считает, что сборная России должна играть в Европе

«Наша сборная – хорошая, играем, но матчей больших нет. В Азии есть неплохие команды. Не считаю, что у них слабые или плохие сборные – тот же Узбекистан, Иран, Ирак.

Это нормальные соперники, но просто хочется, чтобы мы сыграли в более высоком чемпионате – в Лиге Европы», – сказал Самсонов с улыбкой.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В турнире примут участие сборные Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Ирана и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

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8 комментариев

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goshforever
У игроков Химок надо еще спросить этот нюанс
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d.xoxlov
Ответ Лагер
Скоро сыграет в лучшей лиге мира!
Не, двойка в этом году уже точно не поднимется.
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Михаил
Подожди с Лигой Европы, сначала за выход в Лучшую Лигу Мира нужно побороться.
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catcher69
он даже названий турниров не знает где бы хотел сыграть...)))))))
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roni11
Торпеду в лигу Европы)!
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-1
-1
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Лагер
Скоро сыграет в лучшей лиге мира!
+6
-1
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Andrew Petrov
в лиге Европы?Или лиге наций?)
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Андрей Андреев
В Лиге Европы же вроде клубы играют, нет?
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