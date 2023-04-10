Защитник «Торпедо» Самсонов о сборной России: «В Азии есть неплохие команды, но хочется, чтобы мы сыграли в Лиге Европы»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов считает, что сборная России должна играть в Европе

«Наша сборная – хорошая, играем, но матчей больших нет. В Азии есть неплохие команды. Не считаю, что у них слабые или плохие сборные – тот же Узбекистан, Иран, .

Это нормальные соперники, но просто хочется, чтобы мы сыграли в более высоком чемпионате – в Лиге Европы», – сказал с улыбкой.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В турнире примут участие сборные Таджикистана, , Кыргызстана, Туркмении, и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.