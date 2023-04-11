Андрей Канчельскис: «Нужно отстранять тех, кто не захочет ехать в сборную на турнир CAFA. Команде нужны матчи, время сейчас непростое»

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Андрей Канчельскис предложил отстранять от сборной тех, кто не хочет играть в турнире CAFA.

Турнир Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня. Сообщалось, что сборная России приглашена для участия в соревновании. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

«Турнир CAFA? Да, сейчас очень нужны игры сборной. Сборная должна чувствовать, что она существует вообще. Даже на не самом престижном турнире нужно играть. Такое время сейчас непростое. Тем более нас там ждут.

А тех футболистов, которые не захотят ехать играть за сборную, просто нужно отстранять, и все. Еще уговаривать кого-то должны? Не хочешь играть? Тогда забудь про сборную. С такими церемониться нельзя. Футболисты должны бежать в национальную команду!» – заявил бывший игрок сборной России.

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11 комментариев

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Dizzod
Ответ Alex Alex
Говорит чел, который по дружбе ОТКАЗАЛСЯ ехать на ЧМ и позже тоже мутки были с отказами играть за сборную
Ничего он не мутил, один раз подписал и не стал менять своего слова. Больше в сборную не просился. Это вот кое-кто из красно-белых подписантов быстро переобулся.
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goshforever
Подписант "письма четырнадцати" дело говорит))

Канчельскис, видимо,нужен, чтобы Мостовой не казался совсем уж дном.
+1
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Pb-SE
Ответ А.Э.РАСИМ
Канчельскис тоже ведь отказывался выходить на поле, нет?
Чм каждые 4 года проводится, а на CAFA могут больше не позвать.
+1
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Alex Alex
Ответ Pb-SE
Да подождите вы с этим Афганистаном. Сейчас крымские команды возьмут в рфс- можно будет все лето отдыхать..
Слился от игры с Бразилией на ЧМ, но требует но наказывать за нежелание играть в ненужном турнире с АФГАНИСТАНОМ
+12
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Ковид 07.10.52
Да чего там мельчить...на каторгу...
+1
0
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Alex Alex
Говорит чел, который по дружбе ОТКАЗАЛСЯ ехать на ЧМ и позже тоже мутки были с отказами играть за сборную
+4
0
+4
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А.Э.РАСИМ
Ответ tor300358
И это был ЧМ, а не какая-то CAFA.
Настоящий профессионал.
+7
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+7
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Оператор Дзюбы
несогласных - в окопы
0
-2
-2
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Pb-SE
Да подождите вы с этим Афганистаном. Сейчас крымские команды возьмут в рфс- можно будет все лето отдыхать..
+4
-1
+3
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tor300358
Ответ А.Э.РАСИМ
Канчельскис тоже ведь отказывался выходить на поле, нет?
И это был ЧМ, а не какая-то CAFA.
+14
0
+14
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А.Э.РАСИМ
Канчельскис тоже ведь отказывался выходить на поле, нет?
+18
0
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