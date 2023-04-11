Андрей Канчельскис: «Нужно отстранять тех, кто не захочет ехать в сборную на турнир CAFA. Команде нужны матчи, время сейчас непростое»

Андрей Канчельскис предложил отстранять от сборной тех, кто не хочет играть в турнире CAFA.

Турнир Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня. Сообщалось, что сборная России приглашена для участия в соревновании. В турнире примут участие сборные , , , , и Узбекистана, а также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

«Турнир CAFA? Да, сейчас очень нужны игры сборной. Сборная должна чувствовать, что она существует вообще. Даже на не самом престижном турнире нужно играть. Такое время сейчас непростое. Тем более нас там ждут.

А тех футболистов, которые не захотят ехать играть за сборную, просто нужно отстранять, и все. Еще уговаривать кого-то должны? Не хочешь играть? Тогда забудь про сборную. С такими церемониться нельзя. Футболисты должны бежать в национальную команду!» – заявил бывший игрок сборной России.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?