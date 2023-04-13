«Лукойл»: «Удовлетворены работой менеджмента «Спартака». Планов на кадровые изменения нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Спорт-Экспресс Футбол

«Лукойл» не планирует проводить изменения в руководстве «Спартака».

Ранее появилась информация, что в совет директоров клуба могут войти два новых члена, а в конце сезона красно-белых могут покинуть либо генеральный директор Евгений Мележиков, либо спортивный директор Пол Эшуорт.

– Обсуждаются ли в «Лукойле» вопросы смены руководящего состава в «Спартаке» и о расширении совета директоров клуба новыми участниками?

– Компания удовлетворена работой менеджмента «Спартака». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет.

Вопрос о необходимости расширения состава совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается, – сообщили в пресс-службе компании, владеющей «Спартаком».

«Спартак» идет на третьем месте в Мир РПЛ, набрав 42 очка за 22 матча.

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27 комментариев

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Fomka
Газпром, ВТБ и Гинер и Валера: Мы тоже удовлетворены, продолжайте в том же духе)
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Slavanya
Ответ Дмитрий9779
Дуатре пока явный провал,Тавареш какой-то плюшевый,центр обороны слабое место,справа тоже и Денисов и Маслов проседают часто,опорник...довольны так довольны.
Дуарте тонкий игрок, а поскольку ЦЗ то вводить в состав его нужно только в состояние максимальной готовности и тут увы сыграл не на руку не лучший дебют, но уверен что он еще покажет, потому что продвигать мяч и пасовать умеет отлично. Главное адаптация.
А по Таварешу то какие вопросы? Его просто постепенно, пусть и слишком медленно интегрируют в команду, но КЗ с таким функционалом в Спартаке не было, и парень очень интересный.
Денисов огромный объем выполняет, тут не столь в нем дело а в том что подстраховка не работает. А по Маслову… сложная травм, остаётся только верить что парень наверстает и заиграет лучше чем до травмы, увы
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Спартак сила
Ответ Дмитрий9779
Дуатре пока явный провал,Тавареш какой-то плюшевый,центр обороны слабое место,справа тоже и Денисов и Маслов проседают часто,опорник...довольны так довольны.
питерские профессиональный подъехали
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Дмитрий9779
Дуатре пока явный провал,Тавареш какой-то плюшевый,центр обороны слабое место,справа тоже и Денисов и Маслов проседают часто,опорник...довольны так довольны.
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Виталий
Ответ Алексей Зиновьев
Комментарий удален пользователем
А то что говоришь ни минуты не сыграл , смотри статистику , прежде чем писать про это
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Виталий
Ответ Алексей Зиновьев
Комментарий удален пользователем
Рано ещё об этом игроки говорить , адаптируется он долго , смена климата , да и язык нихрена не знает , даже английский , сложно ему . Процесс адаптации пройдёт и заиграет , игрок он неплохой
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Ярик01
Ответ Виталий
Вполне , что то не так ?
А за что он отвечает, например, за неснятое ограничение в 15 тыс .зрителей, отвечает?
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And-Rover
Что в этом менеджменте забыли Мележиков и А. Федун. Они что там забыли?
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Алексей Зиновьев
Ответ Виталий
Это отличная новость ! Импонирует работа Мележикова , толковый мужик . Эшуорт хоть и максимально закрыт , но дело своё знает и делает ) У обоих работа видна и хорошо что изменений не будет , если данная информация достоверная
Комментарий удален пользователем
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Konstantin Zorin
Ответ mnogokotin-
а тебя чем не удовлетворил? )
А тебя, чем удовлетворил?
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Kapitelman Abram
А уш как удоволетворено всё прогрессивное человечество! Рыжий ковёрный продолжит радовать публику "изыскаме" в построении Ромб. "Менеджмент"-покупкой новых мукунок. Ну и канешна чаепития с судьяме...)))
Пы.Сы. Постройте Дельфину бассейн!...)))
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Алар
Разногласия замяли... Пока!
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Виталий
Ответ Ярик01
Про Мележикова это серьезно?
Вполне , что то не так ?
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Kanan Jarrus
трофеев нет, все по плану в колхозе
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Ярик01
Ответ Виталий
Это отличная новость ! Импонирует работа Мележикова , толковый мужик . Эшуорт хоть и максимально закрыт , но дело своё знает и делает ) У обоих работа видна и хорошо что изменений не будет , если данная информация достоверная
Про Мележикова это серьезно?
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Виталий
Это отличная новость ! Импонирует работа Мележикова , толковый мужик . Эшуорт хоть и максимально закрыт , но дело своё знает и делает ) У обоих работа видна и хорошо что изменений не будет , если данная информация достоверная
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Денис Гончаров
Мазохисты…
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T622222
Есть мнение что Федун никуда не ушел и судя по результатам и что происходит вполне похоже, а значит страдать нам всем (
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Shast
Ответ angry horse
Лукойл: " Мы удовлетворены судьями, Зарема тоже ими удовлетворена"😎
твои слезы уже через монитор сочятся
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Злодей Спб
КБ выше восьмого места = сезон успешен.
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Pok_Toholo
После двух туров в спартак могут войти два новых члена
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T622222
А ха ха это навечно видимо!!!
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mnogokotin-
Ответ Konstantin Zorin
Интересно, каким образом их удовлетворил Эшуорт?
а тебя чем не удовлетворил? )
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mnogokotin-
норм менеджмент работает. скандалов нет, абаскаля продлили, под тренера усиливаемся )
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riverman1980
Продолжайте в том же духе )
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