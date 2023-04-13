«Лукойл»: «Удовлетворены работой менеджмента «Спартака». Планов на кадровые изменения нет»
«Лукойл» не планирует проводить изменения в руководстве «Спартака».
Ранее появилась информация, что в совет директоров клуба могут войти два новых члена, а в конце сезона красно-белых могут покинуть либо генеральный директор Евгений Мележиков, либо спортивный директор Пол Эшуорт.
– Обсуждаются ли в «Лукойле» вопросы смены руководящего состава в «Спартаке» и о расширении совета директоров клуба новыми участниками?
– Компания удовлетворена работой менеджмента «Спартака». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет.
Вопрос о необходимости расширения состава совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается, – сообщили в пресс-службе компании, владеющей «Спартаком».
«Спартак» идет на третьем месте в Мир РПЛ, набрав 42 очка за 22 матча.
А по Таварешу то какие вопросы? Его просто постепенно, пусть и слишком медленно интегрируют в команду, но КЗ с таким функционалом в Спартаке не было, и парень очень интересный.
Денисов огромный объем выполняет, тут не столь в нем дело а в том что подстраховка не работает. А по Маслову… сложная травм, остаётся только верить что парень наверстает и заиграет лучше чем до травмы, увы
Пы.Сы. Постройте Дельфину бассейн!...)))