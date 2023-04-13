«Лукойл»: «Удовлетворены работой менеджмента «Спартака». Планов на кадровые изменения нет»

«Лукойл» не планирует проводить изменения в руководстве «Спартака».

Ранее появилась информация, что в совет директоров клуба могут войти два новых члена, а в конце сезона красно-белых могут покинуть либо генеральный директор Евгений Мележиков, либо спортивный директор Пол Эшуорт.

– Обсуждаются ли в « » вопросы смены руководящего состава в «Спартаке» и о расширении совета директоров клуба новыми участниками?

– Компания удовлетворена работой менеджмента « ». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет.

Вопрос о необходимости расширения состава совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается, – сообщили в пресс-службе компании, владеющей «Спартаком».

«Спартак» идет на третьем месте в Мир , набрав 42 очка за 22 матча.