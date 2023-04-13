У Винисиуса 20 (10+10) очков по «гол+пас» в 20 последних матчах ЛЧ

У Винисиуса Жуниора 20 результативных действий в 20 последних матчах Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против « », завершившемся победой «Реала» со счетом 2:0, Винисиус отдал голевую передачу на Марко Асенсио.

В последних 20 матчах в турнире вингер мадридского « » забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

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