У Винисиуса 20 (10+10) очков по «гол+пас» в 20 последних матчах ЛЧ
У Винисиуса Жуниора 20 результативных действий в 20 последних матчах Лиги чемпионов.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси», завершившемся победой «Реала» со счетом 2:0, Винисиус отдал голевую передачу на Марко Асенсио.
В последних 20 матчах в турнире вингер мадридского «Реала» забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.
Подробная статистика Винисиуса доступна здесь.
Винисиус, Стоунз, Браим Диас и Бастони претендуют на приз игроку недели в ЛЧ
Правда, кто-то может забить на следующем чм несколько левых пенок и сделать 12 предобводок... Тогда пиши пропало