У Винисиуса 20 (10+10) очков по «гол+пас» в 20 последних матчах ЛЧ

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

У Винисиуса Жуниора 20 результативных действий в 20 последних матчах Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси», завершившемся победой «Реала» со счетом 2:0, Винисиус отдал голевую передачу на Марко Асенсио.

В последних 20 матчах в турнире вингер мадридского «Реала» забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Подробная статистика Винисиуса доступна здесь.

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14 комментариев

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Parce
Ювелир)
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mnogokotin-
красава )
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Moscwow
Ответ А. Мостовой
половина против селтиков и шахтеров
А еще половина против Ливера, Сити, Челси
0
-2
-2
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Raul14
Ответ ZA.RMA
А есть разница кому забивать голы в ЛЧ, если они в конечном итоге приносят пользу и трофей?)
он же муж ригоберки, не обращайте внимание)))
+5
-1
+4
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Yubaba
Уже сейчас супер футболист, если будет продолжать, ждём фото с ЗМ.
Правда, кто-то может забить на следующем чм несколько левых пенок и сделать 12 предобводок... Тогда пиши пропало
+5
-4
+1
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rachidibrahimov
Ответ А. Мостовой
половина против селтиков и шахтеров
Статистика в студию, если ты не балабол
+4
-1
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Уверенно идет к ЗМ
+1
-3
-2
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ZA.RMA
Ответ А. Мостовой
половина против селтиков и шахтеров
А есть разница кому забивать голы в ЛЧ, если они в конечном итоге приносят пользу и трофей?)
+12
-1
+11
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ConorNite
Отличная статистика. Еще больше впечатляет его игра и активность на поле. Вчера просто издевался над Фофаной
+3
-1
+2
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headmaster
Под руководством Анчи просто расцвел и стал звездой
+4
0
+4
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А. Мостовой
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+1
-16
-15
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Пако
Жуниор В. явно прогрессирует. Это заслуга Папы Карло - футбольных дел Мастера.
+9
-1
+8
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Cruel Snake
Неплохо так для бегунка, как его тут некоторые называли. Расцвел парень и ведь это ещё не предел
+32
-2
+30
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Кино Музыка
Участие в каждом втором голе.
+3
-1
+2
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