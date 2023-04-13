Винисиус, Стоунз, Браим Диас и Бастони претендуют на приз игроку недели в ЛЧ
Винисиус Жуниор претендует на приз игроку недели в Лиге чемпионов.
На счету вингера «Реала» два голевых паса в матче с «Челси» (2:0) в четвертьфинале. Следует отметить, что за первый ассист засчитан отраженный голкипером удар, после которого Карим Бензема добил мяч в ворота.
Также на приз претендуют хавбек «Милана» Браим Диас, все передачи которого в матче с «Наполи» (1:0) были точными, защитник «Интера» Алессандро Бастони, совершивший 4 отбора в игре с «Бенфикой» (2:0), и защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, 86% пасов которого достигли цели в игре с «Баварией» (3:0).
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