Винисиус, Стоунз, Браим Диас и Бастони претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Джон Стоунз Браим Диас Алессандро Бастони Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор претендует на приз игроку недели в Лиге чемпионов.

На счету вингера «Реала» два голевых паса в матче с «Челси» (2:0) в четвертьфинале. Следует отметить, что за первый ассист засчитан отраженный голкипером удар, после которого Карим Бензема добил мяч в ворота.

Также на приз претендуют хавбек «Милана» Браим Диас, все передачи которого в матче с «Наполи» (1:0) были точными, защитник «Интера» Алессандро Бастони, совершивший 4 отбора в игре с «Бенфикой» (2:0), и защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, 86% пасов которого достигли цели в игре с «Баварией» (3:0).

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7 комментариев

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Анхолик
Но также стоит отметить что Стоун играл в опорной зоне )
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Нефанатик
Не смотрел другие матчи, но Винисиус был очень хорош сегодня
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Reims Start 2023
Ответ Green grass
Согласен
Вместе, мы адекватная сила ))
+1
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Green grass
Ответ Reims Start 2023
посмотрим, скорее всего кто то выиграет, мое мнение
Согласен
+1
-1
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Reims Start 2023
посмотрим, скорее всего кто то выиграет, мое мнение
+1
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revo
Комментарий удален пользователем
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белошип
Стоунзу наверно отдадут)
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