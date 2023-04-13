Винисиус о победе над «Челси»: «Один из лучших матчей «Реала» в сезоне. Все, кто носит футболку клуба, понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные»

Теги Челси Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор считает матч с «Челси» одним из лучших в сезоне в исполнении «Реала».

Мадридский клуб обыграл лондонцев (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли очень хорошо, постоянно оказывали давление на соперника, как делали это в прошлом сезоне.

Один из лучших матчей в сезоне для нас. Впереди ответная игра. Все впереди. Нужно сохранять спокойствие.

У нас было достаточно пространства на поле, и мы всегда хотим забить больше голов. Знаем, что ответный матч на выезде будет сложным.

Все футболисты, которые носят футболку «Реала», понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные.

Тем более на «Сантяго Бернабеу» с нашими болельщиками, которые тоже преобразились. Когда ты в «Реале», то должен иметь желание играть в Лиге чемпионов», – сказал полузащитник «Реала».

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9 комментариев

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Zemanuha
Рио Фердинанд: «Сегодня Винисиус не проявил никакого уважения к Рису Джеймсу.

Всякий раз, когда у Вини был мяч, он шел прямо на Джеймса и обводил его. Он будет делать то же самое на «Стэмфорд Бридж». Он и Родриго играют широко и высоко».
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koshaus
Столько моментов растранжирили, запросто может аукнуться, учитывая что Реал имея пару мячей в запасе может выйти на ответную игру в полном расслабоне, было уже...
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Yubaba
Не покидает горечь от того, что против такого Челси, да ещё и в большинстве нужно было делать более комфортный счёт. Чего встали, чего ждали? 2-0 отыгрывается вполне.
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omsk1716
Ответ tm5pvbngvj
Эх Вини, Вини. Научиться бы тебе вовремя расставаться с мячом и точно был бы в топ 3 лучших футболистов мира.
Все впереди, два года назад он по воротам попасть не мог. Главное продолжать упорно работать и результат придет!
+3
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f0rmoceft
Ответ tm5pvbngvj
Эх Вини, Вини. Научиться бы тебе вовремя расставаться с мячом и точно был бы в топ 3 лучших футболистов мира.
Ещё удар нужно потренировать)
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-1
-1
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f0rmoceft
Винисиус все лучше и лучше, прогресс за два года просто невероятный👍
+4
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белошип
Сегодня был хорош,надеюсь будет и дальше разрывать свой фланг и раздавать голевые)
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Андрей Хенто
Ну не сказал бы, что это был один из лучших матчей в сезоне, тем не менее на классе одержали победу, жаль конечно, что не смогли полностью снять все вопросы о победителе в данной паре. Но тем интереснее будет ответный матч. Вини отличную игру провел, две голевых и просто уничтожил Фофану.
+11
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tm5pvbngvj
Эх Вини, Вини. Научиться бы тебе вовремя расставаться с мячом и точно был бы в топ 3 лучших футболистов мира.
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-1
-1
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