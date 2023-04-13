Винисиус о победе над «Челси»: «Один из лучших матчей «Реала» в сезоне. Все, кто носит футболку клуба, понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные»

Винисиус Жуниор считает матч с «Челси» одним из лучших в сезоне в исполнении «Реала».

Мадридский клуб обыграл лондонцев (2:0) в первом матче 1/4 финала .

«Мы играли очень хорошо, постоянно оказывали давление на соперника, как делали это в прошлом сезоне.

Один из лучших матчей в сезоне для нас. Впереди ответная игра. Все впереди. Нужно сохранять спокойствие.

У нас было достаточно пространства на поле, и мы всегда хотим забить больше голов. Знаем, что ответный матч на выезде будет сложным.

Все футболисты, которые носят футболку «Реала», понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные.

Тем более на «Сантяго Бернабеу» с нашими болельщиками, которые тоже преобразились. Когда ты в « », то должен иметь желание играть в Лиге чемпионов», – сказал полузащитник «Реала».