Винисиус о победе над «Челси»: «Один из лучших матчей «Реала» в сезоне. Все, кто носит футболку клуба, понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные»
Винисиус Жуниор считает матч с «Челси» одним из лучших в сезоне в исполнении «Реала».
Мадридский клуб обыграл лондонцев (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы играли очень хорошо, постоянно оказывали давление на соперника, как делали это в прошлом сезоне.
Один из лучших матчей в сезоне для нас. Впереди ответная игра. Все впереди. Нужно сохранять спокойствие.
У нас было достаточно пространства на поле, и мы всегда хотим забить больше голов. Знаем, что ответный матч на выезде будет сложным.
Все футболисты, которые носят футболку «Реала», понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные.
Тем более на «Сантяго Бернабеу» с нашими болельщиками, которые тоже преобразились. Когда ты в «Реале», то должен иметь желание играть в Лиге чемпионов», – сказал полузащитник «Реала».
Всякий раз, когда у Вини был мяч, он шел прямо на Джеймса и обводил его. Он будет делать то же самое на «Стэмфорд Бридж». Он и Родриго играют широко и высоко».