Карло Анчелотти: «Винисиусу иногда не хватает ясности мышления – это нормально. Он провел отличный матч с «Челси»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил, что иногда Винисиусу не хватает ясности мышления.

Об этом итальянский специалист заявил, комментируя одну из контратак « », в которой бразилец не отдал пас Кариму Бензема.

«Это нормально. Иногда Винисиусу не хватает ясности мышления, чтобы выбрать наилучшее решение, а в данном случае это был пас на Бензема. Но, как и всегда, Винисиус был очень важен и провел отличную игру.

Впереди еще 90 минут [против « »], где нам предстоит терпеть, бороться и биться. В ответном матче мы должны [хорошо] играть всю игру. В начале матча нам пришлось потерпеть. Мы должны были добиться преимущества и сделали это. В Лондоне будем терпеть и сражаться.

Можно было бы подумать, [что исход противостояния решен], если бы мы забили еще один. В концовке игры нам не хватало энергии и ясности мышления. Мы должны быть удовлетворены, нужно повторить результат на «Стэмфорд Бридж», – сказал .