Карло Анчелотти: «Винисиусу иногда не хватает ясности мышления – это нормально. Он провел отличный матч с «Челси»

Теги Карло Анчелотти Челси Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил, что иногда Винисиусу не хватает ясности мышления.

Об этом итальянский специалист заявил, комментируя одну из контратак «Мадрида», в которой бразилец не отдал пас Кариму Бензема.

«Это нормально. Иногда Винисиусу не хватает ясности мышления, чтобы выбрать наилучшее решение, а в данном случае это был пас на Бензема. Но, как и всегда, Винисиус был очень важен и провел отличную игру.

Впереди еще 90 минут [против «Челси»], где нам предстоит терпеть, бороться и биться. В ответном матче мы должны [хорошо] играть всю игру. В начале матча нам пришлось потерпеть. Мы должны были добиться преимущества и сделали это. В Лондоне будем терпеть и сражаться.

Можно было бы подумать, [что исход противостояния решен], если бы мы забили еще один. В концовке игры нам не хватало энергии и ясности мышления. Мы должны быть удовлетворены, нужно повторить результат на «Стэмфорд Бридж», – сказал Анчелотти.

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18 комментариев

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андрей кольцов
Ответ dr. cage
Если у Вини появится ясность мышления - то он станет одним из топ-3 мира на 5 лет минимум..
То он станет белым
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Кино Музыка
Поражает, как он прибавил при Анчи. Интересно, что с ним будет после ухода Папы.
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rigobersong
Ответ DolJun
жаль судья посадил фофана на необязательную желтую в начале, а так неплохая дуэль вышла, из которой винисиус вышел победителем. эх, эту бы дуэль, да когда в челси появится команда. увы, в следующий раз это может случиться через годы
Жаль, что ты не веришь в тренерский гений Лэмпарда:) Вообще я бы на ответку выпустил в атаку трио Мудрик-Хаверц-Стерлинг вполне могут отыграть 2 мяча:))
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Акыл Сатыбалдиев
Мне что нравится в Вини, что он не травматичный, это при том, что ему часто лупят по ногам, выносливый как лошадь, атлетичный, и самое главное что он в важных матчах не растворяется, упорно гнёт свою линию, что в большинстве случаев даёт свои плоды
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Nemat A
Если бы у Вини было ясности мышления, то Мбаппе нервно курил бы в сторонке.
он и так там курит)
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Артем Андреев
Папа Карло хвалит своего Буратино, но не забывает и пожурить. Полезно в воспитательных целях.
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Andria Managadze
Ответ DolJun
жаль судья посадил фофана на необязательную желтую в начале, а так неплохая дуэль вышла, из которой винисиус вышел победителем. эх, эту бы дуэль, да когда в челси появится команда. увы, в следующий раз это может случиться через годы
я бы не сказал что б Челси вот так без шансов проиграет всем кому не лень у команды точно есть будущее просто сейчас настал тяжёлый период если этой команде ещё дать и центрфорварда то игра пойдет 100% согласись Челси неплохо играл вчера
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гилберт
У нас таких называют проще, Всадник без головы.
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Пако
Винисиус прогрессирует от матча к матчу. Это явно заслуга Папы Карло - великого мастера футбольных дел!
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Nemat A
Если бы у Вини было ясности мышления, то Мбаппе нервно курил бы в сторонке.
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CriminalJoint62
Рис Джеймса просто не было на поле. Посмотрим, как он проявит себя против лучшего правого защитника в мире
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-2
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белошип
Винисиус идёт на ЗМ,осталось оформить несколько важнейших голов и ЛЧ,и тогда никакие пенеси с купленным ЧМ не соперники)
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дронреш
у него было много моментов, чуть чуть не хватало опыта
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Granero-24
Думаю дед Анчелотти скоро и этому научит Вини. После прихода Карло молодой Винисиус очень прибавил в игре
+3
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dr. cage
Если у Вини появится ясность мышления - то он станет одним из топ-3 мира на 5 лет минимум..
+1
-2
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nikolozi33
Карло знает, что сказать. Тут и кнут, и пряник в одном предложении! На то Он и Карло Анчелотти.
+8
-3
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Андрей Хенто
Тем не менее Винисиус за эти даа сезона очень сильно прибавил, а все остальное придет с опытом. Бразилец сейчас один из лучших в мире на своей позиции.
+14
-7
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DolJun
жаль судья посадил фофана на необязательную желтую в начале, а так неплохая дуэль вышла, из которой винисиус вышел победителем. эх, эту бы дуэль, да когда в челси появится команда. увы, в следующий раз это может случиться через годы
+2
-7
-5
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