«Ман Сити» лидирует в борьбе за Беллингема. У «горожан» хорошие отношения с «Боруссией» после сделок по Холанду и Аканджи (ESPN)
«Манчестер Сити» стал главным претендентом на Джуда Беллингема.
По сведениям ESPN, «горожане» сейчас считаются лидерами в борьбе за полузащитника «Боруссии» Дортмунд. В английском клубе растет уверенность в том, что именно ему удастся заключить сделку.
«Ман Сити» хочет подписать хавбека в том числе из-за неопределенности по поводу будущего Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы. Сумма трансфера оценивается примерно в 130 млн фунтов.
У «Сити» хорошие отношения с «Боруссией», прошлым летом из команды Бундеслиги в состав чемпионов Англии перешли форвард Эрлинг Холанд и защитник Мануэль Аканджи. Особенно высоко в немецком клубе оценили совместную работу над трансфером норвежца.
«Ман Сити» хочет подписать Беллингема до начала предсезонного турне.
На хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
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так же и с Аке, помнится комментарии болел Челси и Юнайтед, после того как эти клубы проиграли борьбу Сити за него, типа "фух пронесло"," первый раз рад что мой клуб проиграл борьбу за игрока" и тд. а сами в итоге взяли Фофана два раза дороже и Бадиашиле которые заметно уступают Аке.
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4) Теперь и Беллингем...
Надо Крооса с Модричем продлевать на 5 лет, других вариантов нет...