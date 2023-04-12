«Ман Сити» лидирует в борьбе за Беллингема. У «горожан» хорошие отношения с «Боруссией» после сделок по Холанду и Аканджи (ESPN)

«Манчестер Сити» стал главным претендентом на Джуда Беллингема.

По сведениям ESPN, «горожане» сейчас считаются лидерами в борьбе за полузащитника « » Дортмунд. В английском клубе растет уверенность в том, что именно ему удастся заключить сделку.

«Ман Сити» хочет подписать хавбека в том числе из-за неопределенности по поводу будущего и . Сумма трансфера оценивается примерно в 130 млн фунтов.

У «Сити» хорошие отношения с «Боруссией», прошлым летом из команды Бундеслиги в состав чемпионов Англии перешли форвард и защитник Мануэль Аканджи. Особенно высоко в немецком клубе оценили совместную работу над трансфером норвежца.

« » хочет подписать Беллингема до начала предсезонного турне.

На хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

«Ливерпуль» выбыл из гонки за Беллингема. Посчитали, что 130 млн лучше потратить на перестройку команды