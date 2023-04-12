«Ман Сити» лидирует в борьбе за Беллингема. У «горожан» хорошие отношения с «Боруссией» после сделок по Холанду и Аканджи (ESPN)

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Илкай Гюндоган Бернарду Силва Мануэль Аканджи Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

«Манчестер Сити» стал главным претендентом на Джуда Беллингема.

По сведениям ESPN, «горожане» сейчас считаются лидерами в борьбе за полузащитника «Боруссии» Дортмунд. В английском клубе растет уверенность в том, что именно ему удастся заключить сделку.

«Ман Сити» хочет подписать хавбека в том числе из-за неопределенности по поводу будущего Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы. Сумма трансфера оценивается примерно в 130 млн фунтов.

У «Сити» хорошие отношения с «Боруссией», прошлым летом из команды Бундеслиги в состав чемпионов Англии перешли форвард Эрлинг Холанд и защитник Мануэль Аканджи. Особенно высоко в немецком клубе оценили совместную работу над трансфером норвежца.

«Ман Сити» хочет подписать Беллингема до начала предсезонного турне.

На хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

«Ливерпуль» выбыл из гонки за Беллингема. Посчитали, что 130 млн лучше потратить на перестройку команды

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7 комментариев

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Игровой Канал Артёма
Ответ Rio de Janeiro
Приоритет МС должен быть в продлении Бернарду и Гюндогана
Гюндоган почти точно уже в Барсу поедет, и Бернарду тоже туда хочет, но не исключает варианта, что останется
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shiko101
Ответ Rio de Janeiro
Приоритет МС должен быть в продлении Бернарду и Гюндогана
Бернарду Сильва уже несколько раз говорил , что хочет в " Барселону " . Игрокам иногда хочется сменить обстановку, чтоб мотивация не пропала . При этом Барселона чудесный, теплый город .
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مختار موسى حاجييف
по Аканджи Сити взяли косячника/ лавочника, а пока один из лучших цз этого сезона во всей Европе.
так же и с Аке, помнится комментарии болел Челси и Юнайтед, после того как эти клубы проиграли борьбу Сити за него, типа "фух пронесло"," первый раз рад что мой клуб проиграл борьбу за игрока" и тд. а сами в итоге взяли Фофана два раза дороже и Бадиашиле которые заметно уступают Аке.
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rigobersong
Офигеть конечно у МС состав бомбический будет:)
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Rio de Janeiro
Приоритет МС должен быть в продлении Бернарду и Гюндогана
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Dastan Zhapar Uulu
Горожане взяли три очка и лидирует среди конкурентов в борьбе за Беллингема)
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Artem Piatkov
За 10 лет так и не понял, в чём заключаются хорошие отношения Реала с Боруссией:

1) Левандовского отдали Баварии
2) Санчо в Мадрид не поехал
3) Халланд уехал в МС
4) Теперь и Беллингем...

Надо Крооса с Модричем продлевать на 5 лет, других вариантов нет...
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