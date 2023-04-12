Тен Хаг впечатлен игрой Беллингема на ЧМ-2022 и хотел бы видеть Джуда в «МЮ»

Эрика тен Хага впечатлило выступление Джуда Беллингема на чемпионате мира в Катаре.

По информации Manchester Evening News, после чемпионата мира главный тренер « » сообщил окружению, что если бы он мог подписать любого игрока в мире, то выбрал бы .

Представители клуба также впечатлены игрой хавбека «Боруссии» и видят в нем «наследника Поля Погба».

Сообщается, что тен Хаг наблюдал за матчами дортмундской « » в этом сезоне и отметил выдающийся потенциал Беллингема, однако он заметил, что в матчах за «Боруссию», в отличие от сборной Англии, Беллингем не всегда действует наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Беллингемом. В числе других претендентов называются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».

«Реал» – главный претендент на Беллингема. Хавбек считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «непривлекательными и бездушными» клубами