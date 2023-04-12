Тен Хаг впечатлен игрой Беллингема на ЧМ-2022 и хотел бы видеть Джуда в «МЮ»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы ЧМ-2022 Эрик тен Хаг Джуд Беллингем Футбол

Эрика тен Хага впечатлило выступление Джуда Беллингема на чемпионате мира в Катаре.

По информации Manchester Evening News, после чемпионата мира главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил окружению, что если бы он мог подписать любого игрока в мире, то выбрал бы Беллингема.

Представители клуба также впечатлены игрой хавбека «Боруссии» и видят в нем «наследника Поля Погба».

Сообщается, что тен Хаг наблюдал за матчами дортмундской «Боруссии» в этом сезоне и отметил выдающийся потенциал Беллингема, однако он заметил, что в матчах за «Боруссию», в отличие от сборной Англии, Беллингем не всегда действует наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Беллингемом. В числе других претендентов называются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».

«Реал» – главный претендент на Беллингема. Хавбек считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «непривлекательными и бездушными» клубами

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11 комментариев

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llolishe
Эффект Клоппа
Год твердил как Ливерпулю нужен этот игрок и что летом Ливерпуль купит игрока и это будет трансферная цель и как всегда врал)
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Артур Анадян
Санта Барбара продолжается
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vassaenko
будет круто! Дортмундская связка из Джуда и Санчо должна сработать
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Александр Калашников
Бог дал Погба все, чтоб стал мегакрутым игроком , кроме мозгов
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cruyff_14
задача номер 1 пока - остаться в 4-ке.
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Elik1989
Думаю про наследника Погба это перебор. Игрок крутой, но цена...да и центр полузащиты не единственная проблема МЮ, у них в атаке Ваут бегает, если что.
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Los Galácticos
Про "наследника Поля Погба" это конечно мощно, думаю сам Джуд наверное хотел бы стать наследником Пола Скоулза а не барбершопера.
+4
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+4
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SaH4r.
наследник Поля Погба😂😂😂
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Мамаральду Кристина
Ответ 10ztv
к санчо лавку мыть
Столько трата после САФ максимум кубок ЛЕ.
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sabrusov
>видят в нем "наследника Поля Погба"

сомнительная характеристика))
+17
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10ztv
к санчо лавку мыть
+5
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