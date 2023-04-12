Тен Хаг впечатлен игрой Беллингема на ЧМ-2022 и хотел бы видеть Джуда в «МЮ»
Эрика тен Хага впечатлило выступление Джуда Беллингема на чемпионате мира в Катаре.
По информации Manchester Evening News, после чемпионата мира главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил окружению, что если бы он мог подписать любого игрока в мире, то выбрал бы Беллингема.
Представители клуба также впечатлены игрой хавбека «Боруссии» и видят в нем «наследника Поля Погба».
Сообщается, что тен Хаг наблюдал за матчами дортмундской «Боруссии» в этом сезоне и отметил выдающийся потенциал Беллингема, однако он заметил, что в матчах за «Боруссию», в отличие от сборной Англии, Беллингем не всегда действует наилучшим образом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Беллингемом. В числе других претендентов называются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».
«Реал» – главный претендент на Беллингема. Хавбек считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «непривлекательными и бездушными» клубами
Год твердил как Ливерпулю нужен этот игрок и что летом Ливерпуль купит игрока и это будет трансферная цель и как всегда врал)
сомнительная характеристика))