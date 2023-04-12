«Реал» – главный претендент на Беллингема. Хавбек считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «непривлекательными и бездушными» клубами
«Реал» стал главным претендентов на трансфер Джуда Беллингема.
Вчера стало известно, что «Ливерпуль» отказался от планов купить полузащитника «Боруссии» из-за высокой трансферной стоимости игрока. Теперь, как сообщает SportBuzzer со ссылкой на Bild, переход в «Реал» стал наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Беллингема.
Мадридский клуб становил лимит на возможный трансфер. «Сливочные» готовы заплатить «Дортмунду» около 100 миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может вырасти до 130-150 миллионов.
Отмечается, что такие клубы, как «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» Беллингем считает «непривлекательными и бездушными».
Контракт 19-летнего хавбека с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.
Возвращаемся к статусу середняка АПЛ. А в середняки элитные футболисты не идут, увы.
Лютая полузащита