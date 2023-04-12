«Реал» – главный претендент на Беллингема. Хавбек считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «непривлекательными и бездушными» клубами

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси Манчестер Сити бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Реал» стал главным претендентов на трансфер Джуда Беллингема.

Вчера стало известно, что «Ливерпуль» отказался от планов купить полузащитника «Боруссии» из-за высокой трансферной стоимости игрока. Теперь, как сообщает SportBuzzer со ссылкой на Bild, переход в «Реал» стал наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Беллингема.

Мадридский клуб становил лимит на возможный трансфер. «Сливочные» готовы заплатить «Дортмунду» около 100 миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может вырасти до 130-150 миллионов.

Отмечается, что такие клубы, как «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» Беллингем считает «непривлекательными и бездушными».

Контракт 19-летнего хавбека с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.

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31 комментарий

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Бухгалтер2021
сити как и псж без истории.даже лч нету
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Растиньяк
Ответ v.belorussky
Никто и не думал, что наш нищий Ливерпуль всерьёз рассматривает этот трансфер. Возвращаемся к статусу середняка АПЛ. А в середняки элитные футболисты не идут, увы.
лол
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АРТУР АЛИЕВ
"бездушные". Хорошее определение клубов богатых "папиков" владельцев
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белошип
Ответ AmanEsen
А есть пруфы? Просто пока только Барса официально с судьями работала
Требовать пруфы от обиженного хейтера? Зря стараешься)
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v.belorussky
Никто и не думал, что наш нищий Ливерпуль всерьёз рассматривает этот трансфер.

Возвращаемся к статусу середняка АПЛ. А в середняки элитные футболисты не идут, увы.
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Spiker1606
Ответ sheri_24
Судя по вчерашнему матчу и предыдущим сезонам, Сити очень даже душевная команда
В чём душевная? Вчера просто Нагельсмана не было.
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Ivang King
Ответ Homelender_666
Очередной сплетник-провокатор. Он только вбрасывает и убегает.
Во 🐀😁
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Манковский
Все трое - мешки возникшие из неоткуда, тут с Джудом трудно поспорить.
Сити как фк был основан ещё раньше Реала, если что. Мысль твоя понятна, но формулировка крайне сомнительна.
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дронреш
Ответ Ебздрогыч
Джуд, самая душевная команда - это Химки. И самая веселая с отрывом
А есть ли этот отрыв? Я о зоне вылета
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Filipp Gorski
Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Биллингем
Лютая полузащита
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AmanEsen
Парень зрел не по годам. Уважуха.
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Homelender_666
Ответ Ivang King
Откуда инфа ? Или ты очередной сплетник провокатор ?
Очередной сплетник-провокатор. Он только вбрасывает и убегает.
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Кино Музыка
Ну выбрал себе самый топовый клуб, других-то зачем оскорблять?
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дронреш
Достаточно интересный трансфер будет
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AmanEsen
Ответ А. Мостовой
зато Реал который покупает судей "душевный" видимо 😂
А есть пруфы? Просто пока только Барса официально с судьями работала
+6
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Ivang King
Ответ А. Мостовой
зато Реал который покупает судей "душевный" видимо 😂
Откуда инфа ? Или ты очередной сплетник провокатор ?
+3
-3
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Тчуамени, Феде, Камавинга, Беллингем - мощно и на годы...
+1
-1
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Burel
Ответ А. Мостовой
зато Реал который покупает судей "душевный" видимо 😂
решил выбрать главный мешок в истории
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Верховный Лорд
Такой молодой, а уже шарит!)
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Манковский
Все трое - мешки возникшие из неоткуда, тут с Джудом трудно поспорить.
+6
-5
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Tiestorzn17
Если он серьезно такое кому то говорил, то у парня с головой проблемы.
+5
-2
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Артур Мкртычян
Ответ sheri_24
Судя по вчерашнему матчу и предыдущим сезонам, Сити очень даже душевная команда
да не факт что это не фейк новости
+9
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Мыкола
А реал душный
+12
-4
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белошип
Надеюсь Реал тоже откажется от этого трансфера)
+2
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Ебздрогыч
Джуд, самая душевная команда - это Химки. И самая веселая с отрывом
+1
-2
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