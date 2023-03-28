Мане хочет доказать «Баварии», что она не ошиблась с трансфером. Он заинтересован в работе с Тухелем

Теги Бавария ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Томас Тухель Садьо Мане Футбол

Садьо Мане с нетерпением ждет возможности поработать с Томасом Тухелем.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, вингер находится в хороших отношениях с немецким специалистом, возглавившим «Баварию». Тренер хотел пригласить сенегальца еще во время работы в «Челси» и «ПСЖ».

Также отмечается высокий уровень мотивации Мане, который намерен показать «Баварии», зачем она приобрела его у «Ливерпуля». Он знает, что должен играть более продуктивно.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 18 матчей в Бундеслиге и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Lifar Skladchikov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Мане зря сменил клуб. Сейчас это понятно на все 100
Кому понятно?
0
-1
-1
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Сижу на факсах Барселоны
Мане зря сменил клуб. Сейчас это понятно на все 100
+1
0
+1
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Михо
Нормально играет Садьо, странно ожидать было бы сразу феерии в первом же сезоне в абсолютно новой команде, чемпионате и стране
0
-2
-2
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