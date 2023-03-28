Мане хочет доказать «Баварии», что она не ошиблась с трансфером. Он заинтересован в работе с Тухелем
Садьо Мане с нетерпением ждет возможности поработать с Томасом Тухелем.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, вингер находится в хороших отношениях с немецким специалистом, возглавившим «Баварию». Тренер хотел пригласить сенегальца еще во время работы в «Челси» и «ПСЖ».
Также отмечается высокий уровень мотивации Мане, который намерен показать «Баварии», зачем она приобрела его у «Ливерпуля». Он знает, что должен играть более продуктивно.
В текущем сезоне 30-летний футболист провел 18 матчей в Бундеслиге и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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