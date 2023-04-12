Личка о синтетическом поле «Оренбурга»: «Все играют здесь раз в год, а у нас половина игр на натуральном поле. Надо не жаловаться, а учиться с этим работать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург стадион Газовик стадионы Марцел Личка Футбол

Марцел Личка не считает искусственный газон на стадионе «Оренбурга» неудобством.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что синтетическое поле на стадионе «Оренбурга» затрудняет игру соперникам, привыкшим играть на натуральном газоне.

– У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика.

– Факт.

– Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 – на натуральном.

Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно.

Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать, – сказал главный тренер «Оренбурга».

«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»

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14 комментариев

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Denis Mamykin
Стоило Оренбургу показать отличный результат на длинной дистанции в домашних матчах так тут же люди начинают искать причину и повод принизить результаты команды.Але!!!Может стоит порадоваться что в нашем болоте есть такие играющие команды как мой родной Оренбург?)Почему то раньше когда Орен проигрывал на таком же газоне то разговоров особо не было.Спасибо руководству клуба и Личке за такую команду!Всем добра)
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Хортон
Ответ Caniball
Чем прав?! У всех нормальные поля, но один матч в год все играют на этом маленьком убожестве…. Потому Оренбург имеет преимущество дома, а на выезде даже Химкам проигрывает без шансов….
Синтетика в Оренбурге уж точно лучше, чем мартовское поле в Ростове.
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OldRedWhite
Ответ Spaten
Оренбург как Боливия в высокогорье своё берёт. Так и чемпионами можно стать ))
Надо не валять дурака , а начинать играть летом и не мучится на искусственных полях !
Теперь для этого у нас наконец то появились самые благоприятные условия !
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Эдуард Коптилый
Так Оренбург ещё и тренируется на этом поле.
Достаточно посмотреть статистику, там к перерыву все горят в два-три мяча. Во втором тайме когда гости привыкают, игра выравнивается, но поздно
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Caniball
Ответ mitos
У нас это традиция. Свои просчеты закрывать мифическими причинами. Доктор Личка прав)
Чем прав?!
У всех нормальные поля, но один матч в год все играют на этом маленьком убожестве….
Потому Оренбург имеет преимущество дома, а на выезде даже Химкам проигрывает без шансов….
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Spaten
Оренбург как Боливия в высокогорье своё берёт. Так и чемпионами можно стать ))
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Sergey87sk
Ответ Истинный зенитовец
Проще уж вам натуральный газон постелить. Странно, что РФС в вашем стадионе только вместимость смущала..
Климат у нас суровый, летом до +42, и зимой до -38,
а вообще в мировом футболе искусственное поле нормальная практика, в той же Бразилии и Нидерландах играют и норм
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mitos
У нас это традиция. Свои просчеты закрывать мифическими причинами. Доктор Личка прав)
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Ростов-на-Дону
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Так может Оренбургу начислить по одному дополнительному очку за каждую выездную игру? За героизм.
..., а "девушку" с рулеткой сделать целомудрием "горгаза"!
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Ростов-на-Дону
Обратитесь к трубам и, постройте себе "Батут" за 1 рубль, желательно быстро, а не за 20 болотных лет.
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ApocalypsePlease
Ответ Истинный зенитовец
Проще уж вам натуральный газон постелить. Странно, что РФС в вашем стадионе только вместимость смущала..
Натуральный газон в Оренбурге на стадионе без крыши это не очень хорошая идея. Лучше играть на синтетике, чем на огороде без травы.
+7
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Алексеич (Ростов-Дон)
Так может Оренбургу начислить по одному дополнительному очку за каждую выездную игру? За героизм.
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Истинный зенитовец
Проще уж вам натуральный газон постелить.
Странно, что РФС в вашем стадионе только вместимость смущала..
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Knight-XIV
надо не нести ересь, а постелить нормальный человеческий газон, и будете играть 30 матчей в сезоне на привычном покрытии!
хорошо, что хоть мяч в Оренурге не квадратный, а поле не овальное
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