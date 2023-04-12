Личка о синтетическом поле «Оренбурга»: «Все играют здесь раз в год, а у нас половина игр на натуральном поле. Надо не жаловаться, а учиться с этим работать»
Марцел Личка не считает искусственный газон на стадионе «Оренбурга» неудобством.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что синтетическое поле на стадионе «Оренбурга» затрудняет игру соперникам, привыкшим играть на натуральном газоне.
– У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика.
– Факт.
– Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 – на натуральном.
Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно.
Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать, – сказал главный тренер «Оренбурга».
«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»
Теперь для этого у нас наконец то появились самые благоприятные условия !
Достаточно посмотреть статистику, там к перерыву все горят в два-три мяча. Во втором тайме когда гости привыкают, игра выравнивается, но поздно
У всех нормальные поля, но один матч в год все играют на этом маленьком убожестве….
Потому Оренбург имеет преимущество дома, а на выезде даже Химкам проигрывает без шансов….
а вообще в мировом футболе искусственное поле нормальная практика, в той же Бразилии и Нидерландах играют и норм
Странно, что РФС в вашем стадионе только вместимость смущала..
хорошо, что хоть мяч в Оренурге не квадратный, а поле не овальное