Марцел Личка: «Российские футболисты боятся играть, креативить, ошибаться. Это очень удивило. Я скорее отругаю за то, что не попробовали»

Теги премьер-лига Россия Оренбург психология Марцел Личка Футбол

Марцел Личка рассказал об особенностях менталитета российских футболистов.

По словам главного тренера «Оренбурга», российские футболисты боятся совершать ошибки и брать игру на себя.

– Вы видели все стороны русского футбола. И самые плохие в Первой лиге, и лучшие в РПЛ. Что вас больше всего удивило? Кроме расстояний.

– Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

И одна из моих первых задач в «Оренбурге» – сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет. Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки – Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют.

Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.

– Это вообще реально изменить? Или это наш русский менталитет, и с этим нельзя бороться?

– Конечно, менталитет. Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали, – сказал Личка.

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4 комментария

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ТимТалер
Так их с детства плохо учат и кошмарят постоянно. Это надо править в детском футболе.
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Джон Хартсон
это с детства идет. Потому что скреативишь на турнире неудачно - получишь контратаку - пропустишь - и тебя тренер съест с дерьмом потому что премия-то тю-тю.
потому и деревянные лоси кругом - что-то там навесили на столба, затолкал, живем, плюс условных 15 000 к получке, большая сумма.
грустно все это.
+7
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+7
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pogbadrogba
Да потому что за любой креатив ещё и нагоняй получишь..что в детстве, что во взрослом футболе..Круговой принял уже один раз мяч жопой...
+8
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+8
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дронреш
Ну что правда, то правда
+5
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