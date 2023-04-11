«Волк в цирке не выступает. Нравится этот образ, сильный хищник». Личка о звере на аватарке в соцсети

Марцел Личка объяснил, почему поставил изображение с волком на аватарку в соцсети.

– В одной соцсети у вас на аватарке волк. Почему?

– Мне нравится этот образ. Волк – достаточно сильный хищник. Он может жить сам. И волк в цирке не выступает.

– Вы знаете, что это один из главных мемов в России?

– Серьезно?

– Да, у нас такая фишка. Люди постят фотографию волка и приписывают пацанские цитаты. Вроде вашей про цирк.

– Интересно!

– Давайте пару цитат от «волка» .

– Если хочешь чего-то достигнуть, будь уверен в себе. Только с дисциплиной ты сможешь добиться успеха, – сказал главный тренер « ».