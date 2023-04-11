«Волк в цирке не выступает. Нравится этот образ, сильный хищник». Личка о звере на аватарке в соцсети

Теги премьер-лига Россия Оренбург соцсети животные и спорт Марцел Личка Футбол

Марцел Личка объяснил, почему поставил изображение с волком на аватарку в соцсети.

– В одной соцсети у вас на аватарке волк. Почему?

– Мне нравится этот образ. Волк – достаточно сильный хищник. Он может жить сам. И волк в цирке не выступает.

– Вы знаете, что это один из главных мемов в России?

– Серьезно?

– Да, у нас такая фишка. Люди постят фотографию волка и приписывают пацанские цитаты. Вроде вашей про цирк.

– Интересно!

– Давайте пару цитат от «волка» Марцела Лички.

– Если хочешь чего-то достигнуть, будь уверен в себе. Только с дисциплиной ты сможешь добиться успеха, – сказал главный тренер «Оренбурга». 

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11 комментариев

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Kyancey
Брат, запомни! Лучше иметь ж*пу в тепле, чем тепло в ж*пе! ⓒ
Безумно можно быть первым ⓒ
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инок
"Волк слабее льва и тигра, но в цирке он не выступает"
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green-friend
Безумно трудно быть первым))
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Hollyday
Ответ Juve storia di un grande amore
Во мне борятся два волка. Один говорит покакать и опоздать, а второго я больше не слушаю.
Лучше покакать и опоздать, чем прийти вовремя и обсраться.
+2
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Juve storia di un grande amore
Во мне борятся два волка. Один говорит покакать и опоздать, а второго я больше не слушаю.
+6
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b08r
Моего друга сбила машина и больше он мне не друг, потому что друзья на дороге не валяются.
+11
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Vlad Komissarov
Кто не падал, тот не поднимался, кто не какал, тот не подтирался ©
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БляхаджинсКарпина
ауф брат!
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Бенисио Дель Пьеро
"Если волк молчит - не надо его перебивать"
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Andrew Moiseev
Каждый может бросить камень в волка, но не каждый может бросить волка в камень ©
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Felp
Волки стайные животные вообще-то
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