«Волк в цирке не выступает. Нравится этот образ, сильный хищник». Личка о звере на аватарке в соцсети
Марцел Личка объяснил, почему поставил изображение с волком на аватарку в соцсети.
– В одной соцсети у вас на аватарке волк. Почему?
– Мне нравится этот образ. Волк – достаточно сильный хищник. Он может жить сам. И волк в цирке не выступает.
– Вы знаете, что это один из главных мемов в России?
– Серьезно?
– Да, у нас такая фишка. Люди постят фотографию волка и приписывают пацанские цитаты. Вроде вашей про цирк.
– Интересно!
– Давайте пару цитат от «волка» Марцела Лички.
– Если хочешь чего-то достигнуть, будь уверен в себе. Только с дисциплиной ты сможешь добиться успеха, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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