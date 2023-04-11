«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Ростов-Арена стадион Газовик стадионы соцсети ахахаха Футбол

«Оренбург» и «Ростов» обменялись подколами после слов Валерия Карпина.

После матча 22-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей критически отозвался о стадионе «Оренбурга»: «Можно «Ростову» такое же поле, чтобы столько же крошки насыпали? Говорят, что размеры тоже меньше. Сколько команд выиграли здесь?»

Пресс-служба клуба из Оренбурга указала, что размеры поля стадиона «Газовик» и «Ростов-Арены» идентичны – 105 на 68 метров.

В клубном ролике девушка замерила размеры поля и произнесла: «Некоторым всегда кажется, что у них больше».

В «Ростове» опубликовали фотографию своего поля и написали: «Девушки, как никто другой, должны знать, что главное не только размер, а еще и качество 😉. Оно сейчас, как видите, превосходное 😏».

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58 комментариев

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An Kr
Ростов про качество поля что-то вякнул🤣
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Ростов-на-Дону
Врут, да, и что девушка, тоже врут.
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AIBOLIT66
Оно сейчас, как видите, превосходное 😏
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где-то там закопан агроном....
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Alex1104
Ага, за неделю стало хорошее поле, самому не смешно?
картинка со стадиона не врёт.
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Двестик Двестик
Ответ Nerazzurri-88
Да нормально ответили. Те сами задали вектор. А что такое "Орегбург"? Ты хоть в названиях городов не делай опечатки, это дичь какая-то.
Как помоч несчастным:
1. Делаешь ошибку в тексте.
2. Люди радуются, что умнее тебя и на минутку забывают о своей никчемной жизни.

(с)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ярик01
Переход на саму девушку с обезличенной шутки - убожество, клуб или не клуб это не важно.
ой да ладно, тоже мне феминист нашёлся. Всё норм. И ответ в тему.
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Alex1104
Ответ Жорег Борщофф
Значит всё правильно сделали. Сейчас поле объективно лучше.
Ага, за неделю стало хорошее поле, самому не смешно?
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V_J_I_K
Ну, показали девку с рулеткой, а сколько намерила не показали)) Размер и пририсовать могли))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ярик01
Тупость от Ростова в отношении конкретной девушки.
Ты Оренбург "конкретной девушкой" величаешь? А ты смельчак!
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Alex1104
Только что агронома уволили за огород, теперь пишут о "качестве".
Нестыковка
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Ярик01
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Девушку подставил в таком случае клуб. Какой намёк, такой и в тему ответ.
Переход на саму девушку с обезличенной шутки - убожество, клуб или не клуб это не важно.
+1
-1
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Ярик01
Ответ Жорег Борщофф
Значит всё правильно сделали. Сейчас поле объективно лучше.
А то, что весна пришла, это может быть связано? )) да не, глупость, исключительно роль увольнения агронома ))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ярик01
Тупость от Ростова в отношении конкретной девушки.
Девушку подставил в таком случае клуб. Какой намёк, такой и в тему ответ.
+1
-3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ .ru
похоже под дурным влиянием Валеры, ещё годик-другой... и в нашем футболе будет одной сектой больше
огласите, пожалуйста, все секты.
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Максим Новиков
Оренбург.. 5 баллов!
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Ярик01
Тупость от Ростова в отношении конкретной девушки.
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Сергей Николаенко
Кто же так рулеткой пользуется? Притянула ноль к концу линии вместо того, чтобы закрепить его в начале линии. Ну и рулетка скорее всего 50м, так что пришлось бы в два приема измерения проводить.
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Жорег Борщофф
Ответ Человек из футбола
это тот Ростов, который недавно уволил агронома из-за плохого поля?
Значит всё правильно сделали. Сейчас поле объективно лучше.
+6
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Жорег Борщофф
Ответ nb8dwryv56
Фотошоп!!! Неделю назад агронома уволили, а уже трава превосходная
Вовсе не неделю назад.
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AminO2
Оренбургская крошка
+3
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Nerazzurri-88
Ответ Двестик Двестик
Панч Орегбурга - топ. Ответ Ростова лишь подтвердил четкость формулировки уральцев ✌️
Да нормально ответили. Те сами задали вектор. А что такое "Орегбург"? Ты хоть в названиях городов не делай опечатки, это дичь какая-то.
+4
-5
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AERN
А когда гол с помощью руки забили. На это как ответят?
+1
-3
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nmnackjbxkasbk
Ответ nb8dwryv56
Фотошоп!!! Неделю назад агронома уволили, а уже трава превосходная
фотобанк
0
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ledenec
Ответ .ru
похоже под дурным влиянием Валеры, ещё годик-другой... и в нашем футболе будет одной сектой больше
Я еще года 2 назад тут называл их южной сектой.
+3
-6
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Алексей Ермолаев
Ответ Двестик Двестик
Панч Орегбурга - топ. Ответ Ростова лишь подтвердил четкость формулировки уральцев ✌️
Оренбург топчик
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