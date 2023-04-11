«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»

«Оренбург» и «Ростов» обменялись подколами после слов Валерия Карпина.

После матча 22-го тура Мир « » – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей критически отозвался о стадионе «Оренбурга»: «Можно «Ростову» такое же поле, чтобы столько же крошки насыпали? Говорят, что размеры тоже меньше. Сколько команд выиграли здесь?»

Пресс-служба клуба из Оренбурга указала, что размеры поля стадиона «Газовик» и «Ростов-Арены» идентичны – 105 на 68 метров.

В клубном ролике девушка замерила размеры поля и произнесла: «Некоторым всегда кажется, что у них больше».

В «Ростове» опубликовали фотографию своего поля и написали: «Девушки, как никто другой, должны знать, что главное не только размер, а еще и качество 😉. Оно сейчас, как видите, превосходное 😏».