Ракитич пошутил, что ждет Месси в «Севилье»: «Если он хочет наслаждаться футболом, жизнью и городом, варианта лучше у него не будет»

Теги ПСЖ Барселона Севилья Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Иван Ракитич Футбол

Иван Ракитич пошутил о будущем Лионеля Месси.

– Ты играл с Лионелем Месси. Где ты его ждешь? В «Барсе»? В Аравии? Здесь, в «Севилье»?

– (Смеется). Надеюсь, здесь. Если Месси хочет наслаждаться футболом, жизнью и городом, он окажется в Севилье сегодня днем. Варианта лучше, чем этот, у него не будет.

Все команды хотели бы подписать Лео. Если понадобится, мы снимем ему квартиру рядом с собором.

Он уникальный игрок и заслужил право решать, что он хочет делать со своим будущим. Мы все действительно хотим услышать его решение, но главное – подольше наслаждаться его футболом, – сказал полузащитник «Севильи».

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21 комментарий

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Пако
Ответ Pb-SE
Особенно между 14:00 и 16:00
круглосуточно на Площади Испании
0
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Пирс Морган
Ответ Angusht_17
он и сам был одним из лучших
Несомненно
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Angusht_17
Ответ Пирс Морган
Для многих футболистов недостижимая карьера, играть бок о бок с Месси и Модричем, Ракитич крутой
он и сам был одним из лучших
+1
0
+1
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Pelerin
Ответ Пако
Севилья - Город-Праздник, причём безостановочный.
Особенно в августе)
0
0
0
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Pb-SE
Ответ Пако
Севилья - Город-Праздник, причём безостановочный.
Особенно между 14:00 и 16:00
+2
0
+2
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Экспертное мнение
Хоть в Севилью, но главное не ПСЖ. А с Акуньями и Гомесами уже видели как он забрал кубок мира, несомненно поднял бы Севу как минимум на 3-е место. Да и с Буну и Эн-Несери сразу найдет общий язык, есть о чём вспомнить, так сказать.
0
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Pb-SE
Ответ Пирс Морган
Для многих футболистов недостижимая карьера, играть бок о бок с Месси и Модричем, Ракитич крутой
Ди Мария тоже
+4
0
+4
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Пако
Ответ Marcus-light
Севилья, конечно, прекрасна в плане архитектуры. Но праздника там не заметил. Хотя и Барселона тот ещё рай для жизни
Там, где эпицентр фламенко и фанданго - там и праздник. А вот архитектура Барселоны - получше андалузской, скорее всего.
+1
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Chernoy
С начала мая до сентября там адовое пекло.
+3
-1
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Тюменец
Мостовой ждёт Месси в… гости. Если Лео хочет получать удовольствие от домашних пельмешек, полынной настойки, прекрасной российской весны и разговорах о чудесах футбольной тактики и стратегии, то ему туда.
0
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Marcus-light
Ответ Пако
Севилья - Город-Праздник, причём безостановочный.
Севилья, конечно, прекрасна в плане архитектуры. Но праздника там не заметил. Хотя и Барселона тот ещё рай для жизни
0
-2
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трахтенберг месть коней
Если хочет наслаждаться футболом, жизнью и городом, Месси надо ехать в Химки
+4
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Пако
Севилья - Город-Праздник, причём безостановочный.
+1
-1
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василий иванов
Ответ ljolik888
Не все команды хотят его подписать , не надо врать Реал - точно не хочет.
такие футболисты как Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд и т.п, это влажная мечта любого клуба, особенно Реала, только вслух тебе это никто не скажет. Или у тебя Перес на быстром наборе?
+2
-3
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Пирс Морган
Для многих футболистов недостижимая карьера, играть бок о бок с Месси и Модричем, Ракитич крутой
+18
-2
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marshalericsson1357
Ответ Кино Музыка
В Барселоне есть море.
А ещё есть понятие - сарказм)
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ljolik888
Ответ Партизанен
Ты хотел сказать он не хочет Реал)))
Нет , все правильно. В Реале и своих пенсионеров хватает .
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Партизанен
Ответ ljolik888
Не все команды хотят его подписать , не надо врать Реал - точно не хочет.
Ты хотел сказать он не хочет Реал)))
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ljolik888
Не все команды хотят его подписать , не надо врать
Реал - точно не хочет.
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-5
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Rule1
Месси пару сезонов еще на уровне отыграет,будьте уверены,в Европе его ждут в каждом клубе.
+3
-3
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Кино Музыка
В Барселоне есть море.
+1
-4
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