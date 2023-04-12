Ракитич пошутил, что ждет Месси в «Севилье»: «Если он хочет наслаждаться футболом, жизнью и городом, варианта лучше у него не будет»

Иван Ракитич пошутил о будущем Лионеля Месси.

– Ты играл с . Где ты его ждешь? В «Барсе»? В Аравии? Здесь, в «Севилье»?

– (Смеется). Надеюсь, здесь. Если Месси хочет наслаждаться футболом, жизнью и городом, он окажется в Севилье сегодня днем. Варианта лучше, чем этот, у него не будет.

Все команды хотели бы подписать Лео. Если понадобится, мы снимем ему квартиру рядом с собором.

Он уникальный игрок и заслужил право решать, что он хочет делать со своим будущим. Мы все действительно хотим услышать его решение, но главное – подольше наслаждаться его футболом, – сказал полузащитник «Севильи».