Куман о Месси: «Лучший игрок мира, с ним любая команда будет сильна. Я сторонник того, чтобы Лео стал игроком «Барсы»
Роналд Куман хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».
«Он лучший игрок в мире, любая команда, которая сможет пригласить его, будет сильна. Я пережил его уход, и это был очень плохой день. Когда я вижу Лео в другой футболке, я все еще скучаю по нему.
Я не знаю, как обстоят дела с темой и что думает Лео. Я сторонник того, чтобы Месси стал игроком «Барсы», – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.
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