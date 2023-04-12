Куман о Месси: «Лучший игрок мира, с ним любая команда будет сильна. Я сторонник того, чтобы Лео стал игроком «Барсы»

Роналд Куман хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Он лучший игрок в мире, любая команда, которая сможет пригласить его, будет сильна. Я пережил его уход, и это был очень плохой день. Когда я вижу Лео в другой футболке, я все еще скучаю по нему.

Я не знаю, как обстоят дела с темой и что думает Лео. Я сторонник того, чтобы стал игроком «Барсы», – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.