Куман о Месси: «Лучший игрок мира, с ним любая команда будет сильна. Я сторонник того, чтобы Лео стал игроком «Барсы»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Роналд Куман хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Он лучший игрок в мире, любая команда, которая сможет пригласить его, будет сильна. Я пережил его уход, и это был очень плохой день. Когда я вижу Лео в другой футболке, я все еще скучаю по нему.

Я не знаю, как обстоят дела с темой и что думает Лео. Я сторонник того, чтобы Месси стал игроком «Барсы», – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.

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24 комментария

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Vinnipukh Vinni
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Люди на заводе работают и получают копейки,но в отличии от Месси они оправдывают свой хлеб
Расскажи это аргентинцам.
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Терминатор///Айлбибекович
ПСЖ для Лео была как тренировочная база перед ЧМ ..Пора возвращаться домой,в Барселону.
Люди на заводе работают и получают копейки,но в отличии от Месси они оправдывают свой хлеб
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kucerov664@gmail.com
Ответ Skotinas
Жаль у тебя отчества нет, наверняка был бы - Ро́налдович, такой же "умный".
Роналдовивна, 🤣🤣🤣это же коменты пишет,
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AurelioDeLaurentis
Ответ Имя Фамилия
И зарплата у него должна быть как минимум не меньше предыдущей, учитывая какие сверхдоходы он приносит, тем более почётный пенальтист ЧМ это повод для прибавки.
😆
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Goofts
Куман любезные оды о Месси говорит лишь потому, что Лео тащил барсу при его бездарном руководстве.
Ушел Месси, мы все увидели тактики Кумана
Навесы де Йонга на де Йонга, не тренирующийся Дембеле и другое, о чем лучше промолчать
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Имя Фамилия
Ответ Я Гражданин Мира
А в лиге чемпионов почему молчите? Из группы не выходить без Месси. А лиге Европы вылетает на первый стадии
А как они могли не выйти из группы с Динамо Киевом, Ференцварошем и 4-й командой Италии? И даже там умудрились занять 2-е место.
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10ztv
Ответ Имя Фамилия
В бабсе тоже набивал личную стату, а команде только в ущерб, 3-е место. Потом без него 2-е, теперь 1-е и лучший сезон в Ла Лиге.
когда был месси, то в нападении был бретвейт люк де йонг лангле . Сейчас в барсе левандовски педри гави араухо кунде кесье .
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Имя Фамилия
Ответ DolJun
только хейтеры не хотят чтобы месси вернулся домой, на свой последний танец. он просто обязан закончить карьеру в барсе, но все любители футбола хотят чтобы месси радовал своей игрой как можно дольше, поэтому я считаю что если ему будут предлагать какой-то жалкий год по контракту - это унизительно для легенды и он должен отказаться. условия должны быть на 5 лет и личные письменные гарантии чави на выход в старте в каждом матче по желанию лео.
И зарплата у него должна быть как минимум не меньше предыдущей, учитывая какие сверхдоходы он приносит, тем более почётный пенальтист ЧМ это повод для прибавки.
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Goofts
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3129723.html
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Andria Managadze
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
теперь Мбаппе и Холанд да какой же ты великий реально
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Homelender_666
Да, если бы не Месси, то Кумана уволили бы ещё раньше. Но сейчас он не особо нужен молодой прогрессирующей команде с поставленной позиционной игрой. Однако прощальный матч провести обязаны.
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Великий Алонсо
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DolJun
Ответ Bazilic
Месси играл в команде с Лангле и Пике, а не Араухо и Кунде
а какая разница?
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Я Гражданин Мира
Ответ Имя Фамилия
В бабсе тоже набивал личную стату, а команде только в ущерб, 3-е место. Потом без него 2-е, теперь 1-е и лучший сезон в Ла Лиге.
А в лиге чемпионов почему молчите?
Из группы не выходить без Месси.
А лиге Европы вылетает на первый стадии
+1
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Bazilic
Ответ Имя Фамилия
В бабсе тоже набивал личную стату, а команде только в ущерб, 3-е место. Потом без него 2-е, теперь 1-е и лучший сезон в Ла Лиге.
Месси играл в команде с Лангле и Пике, а не Араухо и Кунде
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Терминатор///Айлбибекович
ПСЖ для Лео была как тренировочная база перед ЧМ ..Пора возвращаться домой,в Барселону.
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Фанат Лионеля Месси
Ждём величайшего в Барсе
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Имя Фамилия
Ответ Rafa Mekhraliev
Твой Аргентинский балласт сделал больше всех голевых действий (г/п) в чемпионате. И это число могло быть даже в разы больше, если бы некие герои не пороли эти моменты пачками.
В бабсе тоже набивал личную стату, а команде только в ущерб, 3-е место. Потом без него 2-е, теперь 1-е и лучший сезон в Ла Лиге.
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Барсик Юрана
Лупшим был мбамбе
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Rafa Mekhraliev
Ответ Имя Фамилия
Куман хитрый дядька. Хочет, чтобы меси развалил барсу Хави и все поняли, что Куман ещё неплохо справлялся с аргентинским балластом.
Твой Аргентинский балласт сделал больше всех голевых действий (г/п) в чемпионате. И это число могло быть даже в разы больше, если бы некие герои не пороли эти моменты пачками.
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Куман хитрый дядька. Хочет, чтобы меси развалил барсу Хави и все поняли, что Куман ещё неплохо справлялся с аргентинским балластом.
А тебе не хочется ухода Месси, потому что твой Мбаппо продолжит влетать Лиллям в чемпе и от МЮ в ЛЧ, а свалить всё на Месси уже не получится)) хитёр хитёр
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Inside 88 LW
Ответ Имя Фамилия
Куман хитрый дядька. Хочет, чтобы меси развалил барсу Хави и все поняли, что Куман ещё неплохо справлялся с аргентинским балластом.
Куман настолько планку для наименования "физрук" поднял что это невозможно.
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Skotinas
Ответ Имя Фамилия
Куман хитрый дядька. Хочет, чтобы меси развалил барсу Хави и все поняли, что Куман ещё неплохо справлялся с аргентинским балластом.
Жаль у тебя отчества нет, наверняка был бы - Ро́налдович, такой же "умный".
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DolJun
только хейтеры не хотят чтобы месси вернулся домой, на свой последний танец. он просто обязан закончить карьеру в барсе, но все любители футбола хотят чтобы месси радовал своей игрой как можно дольше, поэтому я считаю что если ему будут предлагать какой-то жалкий год по контракту - это унизительно для легенды и он должен отказаться. условия должны быть на 5 лет и личные письменные гарантии чави на выход в старте в каждом матче по желанию лео.
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Имя Фамилия
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