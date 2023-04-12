«Айнтрахт» объявил, что Камада уйдет бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе», «Атлетико» и «Боруссии»

Даити Камада покинет «Айнтрахт» по окончании сезона.

Клуб из Франкфурта объявил, что японский полузащитник уйдет бесплатно в летнее трансферное окно. Его контракт истекает и не будет продлен.

выступает за « » с 2017 года. В составе этой команды он провел 170 матчей во всех турнирах, отметившись 37 голами и 31 ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Атлетико».

Подробную статистику Камады можно найти здесь.