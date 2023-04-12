«Айнтрахт» объявил, что Камада уйдет бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе», «Атлетико» и «Боруссии»
Даити Камада покинет «Айнтрахт» по окончании сезона.
Клуб из Франкфурта объявил, что японский полузащитник уйдет бесплатно в летнее трансферное окно. Его контракт истекает и не будет продлен.
Камада выступает за «Айнтрахт» с 2017 года. В составе этой команды он провел 170 матчей во всех турнирах, отметившись 37 голами и 31 ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Атлетико».
Подробную статистику Камады можно найти здесь.
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