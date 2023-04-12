«Айнтрахт» объявил, что Камада уйдет бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе», «Атлетико» и «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Даити Камада Футбол

Даити Камада покинет «Айнтрахт» по окончании сезона.

Клуб из Франкфурта объявил, что японский полузащитник уйдет бесплатно в летнее трансферное окно. Его контракт истекает и не будет продлен.

Камада выступает за «Айнтрахт» с 2017 года. В составе этой команды он провел 170 матчей во всех турнирах, отметившись 37 голами и 31 ассистом. 

Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Атлетико»

Подробную статистику Камады можно найти здесь.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kacnep
Ливерпуль еще был в списке и Арсенал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kqkly
Бесплатно случайно не переводится по испанскии как "Барса"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Скорее всего в Боруссию перейдет. Ранее была новость, что согласовали 5 летний контракт. Будет хорошим усилением, да и навряд-ли улетит после 2-3 годов, как талантливые юниоры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Арман Бижанов
Хоть бы Барса подписала этого талантливого японца. Учитывая травматичность Педри, Камада просто идеальная замена и вообще может занять место в старте в будущем
Не факт что канада подойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
матрасы и борусска ту лишние
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Игрок не плохой, но как я помню Бороуссия с ним уже договорилась . А так Барселоне не помешал бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
как сделать новость вирусной? надо сказать, что игроком интересуются Барса или Челси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
В АПЛ всегда успеет переехать. Интересно куда дальше пойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Усилил бы Барсу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dnoni R
А мог стать первым дедом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihmesh35
Боруссия, а через 2 года Бавария
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
za_vsu_xypmy
а мог Нобелевскую премию получить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
loveski
там уже Дортмунд договорился давно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NURIK RAKHMETOLLA
Ответ Арман Бижанов
Хоть бы Барса подписала этого талантливого японца. Учитывая травматичность Педри, Камада просто идеальная замена и вообще может занять место в старте в будущем
Пусть забирает
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demanishche
В «Химки»
Там проект долгосрочный Талалаев сказал
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Бижанов
Хоть бы Барса подписала этого талантливого японца. Учитывая травматичность Педри, Камада просто идеальная замена и вообще может занять место в старте в будущем
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Бавария:Просто здравствуй просто как дела)
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ded Delvin
Опять Бавария грабит конкурентов бесплатно! хотя, стоп...
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий