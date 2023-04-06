«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются Камадой. Хавбек не продлит контракт с «Айнтрахтом» и уйдет летом свободным агентом (Маттео Моретто)

Даити Камада близок к уходу из «Айнтрахта»

Как сообщает журналист Маттео Моретто, Камада не будет продлевать контракт с « » и покинет клуб летом на правах свободного агента.

Наибольший интерес к 26-летнему полузащитнику проявляют « » и « ». Также сообщается, что за ситуацией следят несколько клубов , в частности, мадридский «Атлетико», однако на данный момент никаких шагов с их стороны предпринято не было.

В текущем сезоне Камада забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.