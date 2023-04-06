«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются Камадой. Хавбек не продлит контракт с «Айнтрахтом» и уйдет летом свободным агентом (Маттео Моретто)

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Даити Камада Футбол

Даити Камада близок к уходу из «Айнтрахта»

Как сообщает журналист Маттео Моретто, Камада не будет продлевать контракт с «Айнтрахтом» и покинет клуб летом на правах свободного агента.

Наибольший интерес к 26-летнему полузащитнику проявляют «Ливерпуль» и «Бавария». Также сообщается, что за ситуацией Камады следят несколько клубов Ла Лиги, в частности, мадридский «Атлетико», однако на данный момент никаких шагов с их стороны предпринято не было.

В текущем сезоне Камада забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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2 комментария

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Азрет-Али Айбазов
Бавария как пылесос, готов собирать игроков из Бундеслиги.
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FanLFC
Хороший, добротный игрок. Ливерпулю
подойдет, как раз Фирмино уходит, нужен игрок в атаку. А свободным агентом это то что сейчас нужно
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