«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются Камадой. Хавбек не продлит контракт с «Айнтрахтом» и уйдет летом свободным агентом (Маттео Моретто)
Даити Камада близок к уходу из «Айнтрахта»
Как сообщает журналист Маттео Моретто, Камада не будет продлевать контракт с «Айнтрахтом» и покинет клуб летом на правах свободного агента.
Наибольший интерес к 26-летнему полузащитнику проявляют «Ливерпуль» и «Бавария». Также сообщается, что за ситуацией Камады следят несколько клубов Ла Лиги, в частности, мадридский «Атлетико», однако на данный момент никаких шагов с их стороны предпринято не было.
В текущем сезоне Камада забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.
подойдет, как раз Фирмино уходит, нужен игрок в атаку. А свободным агентом это то что сейчас нужно