«Дортмунд» близок к подписанию Камады. Хавбек «Айнтрахта» дал согласие на 5-летний контракт

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Себастьян Кель бундеслига Германия возможные трансферы Даити Камада Фабрицио Романо Футбол

Хавбек Даити Камада близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд в качестве свободного агента.

Контракт японца с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2023 года.

Как утверждает Sport1, представители футболиста тайно встречались со спортивным директором дортмундцев Себастьяном Келем и обсудили детали возможного соглашения.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Камада дал устное согласие на заключение контракта на пять лет. В ближайшее время документы могут быть оформлены.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Kobynick
Хороший Камада.
И трансфер интересный.
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Surviving
А кто это тут ослабляет конкурентов?)
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werowolf-gears
Дортмунд беспощадно пылесосит всех конкурентов по Бундеслиге
+1
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mishakmv96
Хорошее будет усиление
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Собака-буддист
Дортмунд пылесосит рынок. Им бы лз на замену герейро
+2
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Двоечник
Один из самых лучших игроков бундеслиги, но при этом малораскрученый сми
+7
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Three Days Grace
Боруссии можно обворовывать конкурентов?
+1
-1
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Антон Чугунов
Неожиданно, но очень любопытно
+3
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Антибаскет Поповича
За один день новости о Камаде и Бенсебайни.

Если б тут фигурировала Бавария, были бы десятки комментов об ослаблении конкурентов и всего Бундеса в целом. Но Дортмунду можно.
+6
-6
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blaugrano
В Дортмунде нашли своего нобелевского лауреата?
+12
-1
+11
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