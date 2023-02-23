«Дортмунд» близок к подписанию Камады. Хавбек «Айнтрахта» дал согласие на 5-летний контракт
Хавбек Даити Камада близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд в качестве свободного агента.
Контракт японца с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2023 года.
Как утверждает Sport1, представители футболиста тайно встречались со спортивным директором дортмундцев Себастьяном Келем и обсудили детали возможного соглашения.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Камада дал устное согласие на заключение контракта на пять лет. В ближайшее время документы могут быть оформлены.
В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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И трансфер интересный.
Если б тут фигурировала Бавария, были бы десятки комментов об ослаблении конкурентов и всего Бундеса в целом. Но Дортмунду можно.