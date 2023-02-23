«Дортмунд» близок к подписанию Камады. Хавбек «Айнтрахта» дал согласие на 5-летний контракт

Хавбек Даити Камада близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд в качестве свободного агента.

Контракт японца с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2023 года.

Как утверждает Sport1, представители футболиста тайно встречались со спортивным директором дортмундцев и обсудили детали возможного соглашения.

По сведениям инсайдера , Камада дал устное согласие на заключение контракта на пять лет. В ближайшее время документы могут быть оформлены.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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