«Барсе» и «Юве» интересен 15-летний Пульич. «Бавария» и «Дортмунд» также претендуют на защитника юношеской сборной Хорватии
«Барселоне» и «Ювентусу» интересен 15-летний защитник «Осиека».
Туринский клуб уже на протяжении года следит за центральным защитником сборной Хорватии U17 Любо Пульичем. Скауты «Юве» хорошо изучили футболиста и видят в нем большой талант.
«Барселона» также заинтересована в подписании Пульича и вступила в переговоры. На игрока также претендуют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Стоимость Любо оценивается более чем в 10 млн евро.
Пульич хочет определиться со своим будущим в ближайшие недели и подписать предварительное соглашение с одним из клубов.
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