«Барсе» и «Юве» интересен 15-летний Пульич. «Бавария» и «Дортмунд» также претендуют на защитника юношеской сборной Хорватии

«Барселоне» и « » интересен 15-летний защитник « ».

Туринский клуб уже на протяжении года следит за центральным защитником сборной Хорватии U17 Любо Пульичем. Скауты «Юве» хорошо изучили футболиста и видят в нем большой талант.

« » также заинтересована в подписании Пульича и вступила в переговоры. На игрока также претендуют « » и « » Дортмунд.

Стоимость Любо оценивается более чем в 10 млн евро.

Пульич хочет определиться со своим будущим в ближайшие недели и подписать предварительное соглашение с одним из клубов.