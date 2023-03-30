«Барсе» и «Юве» интересен 15-летний Пульич. «Бавария» и «Дортмунд» также претендуют на защитника юношеской сборной Хорватии

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Ювентус бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига сборная Хорватии U-17 высшая лига Хорватия Осиек возможные трансферы Футбол

«Барселоне» и «Ювентусу» интересен 15-летний защитник «Осиека».

Туринский клуб уже на протяжении года следит за центральным защитником сборной Хорватии U17 Любо Пульичем. Скауты «Юве» хорошо изучили футболиста и видят в нем большой талант.

«Барселона» также заинтересована в подписании Пульича и вступила в переговоры. На игрока также претендуют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Стоимость Любо оценивается более чем в 10 млн евро.

Пульич хочет определиться со своим будущим в ближайшие недели и подписать предварительное соглашение с одним из клубов.

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8 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ SRvR
скоро из роддома будут игроков подписывать
Мы следили за этим игроком когда он ещё был сперматозоидом
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Милан 777
15 летний защитник и уже стоит 10 миллионов ? 🤦‍♂️
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SRvR
скоро из роддома будут игроков подписывать
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predMBAPPE
Надо в Боруссию, там дают шанс молодёжи, никто не требует чемпионства
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Заяцволк
15-летний ? Снять с нашего Ювентуса 15 очков за педофилию !
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Sevuska
Что они будут делать с этим ребёнком !?
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Deleted
Комментарий удален пользователем
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софочка
Скорее всего, Пульича подпишет Ювентус, а потом обменяет в Барсу на Урьтура
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Екн Лор
Пульичу надо в Боруссию, а потом в Челси
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