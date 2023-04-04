Камада может уйти из «Айнтрахта» бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе» и «Атлетико» и хочет в Ла Лигу

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Даити Камада Футбол

Даити Камада близок к тому, чтобы покинуть «Айнтрахт» по окончании сезона свободным агентом.

Руководство клуба ждет окончательного решения 26-летнего хавбека сборной Японии на этой неделе.

При этом Камада не контактировал с «Боруссией», хотя дортмундцы предлагают ему зарплату в размере 5 млн евро в год.

По данным Sky Sport, полузащитник предпочел бы перебраться в Ла Лигу, где им интересуются «Барселона» и «Атлетико».

В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Камады 7 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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