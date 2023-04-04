Камада может уйти из «Айнтрахта» бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе» и «Атлетико» и хочет в Ла Лигу

близок к тому, чтобы покинуть « » по окончании сезона свободным агентом.

Руководство клуба ждет окончательного решения 26-летнего хавбека сборной Японии на этой неделе.

При этом Камада не контактировал с «Боруссией», хотя дортмундцы предлагают ему зарплату в размере 5 млн евро в год.

По данным Sky Sport, полузащитник предпочел бы перебраться в , где им интересуются « » и « ».

В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Камады 7 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.