Камада может уйти из «Айнтрахта» бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе» и «Атлетико» и хочет в Ла Лигу
Даити Камада близок к тому, чтобы покинуть «Айнтрахт» по окончании сезона свободным агентом.
Руководство клуба ждет окончательного решения 26-летнего хавбека сборной Японии на этой неделе.
При этом Камада не контактировал с «Боруссией», хотя дортмундцы предлагают ему зарплату в размере 5 млн евро в год.
По данным Sky Sport, полузащитник предпочел бы перебраться в Ла Лигу, где им интересуются «Барселона» и «Атлетико».
В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Камады 7 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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