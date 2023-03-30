Роналд Куман: «Мне сказали: «Завтра встреча с Месси, мы подпишем контракт, он останется». Следующей ночью он ушел. Лео не заслуживал такого»
Роналд Куман высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
– Ожидался ли уход Месси?
– Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: «Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется». На следующий день мне позвонил, Лапорта, чтобы сказать: «Ситуация сложная». А ночью он ушел.
Месси – это «Барселона», он так много сделал для клуба, что не заслуживал такого ухода, – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.
Интересно почему?)
Обиженные выдумали альтернативный мирок и сами в него уверовали. Факты их не волнуют.
Лишний раз берегите себя, вы ничего не измените.
Он Левандовского вел, когда еще сам поляк не знал что будет игроком Барсы)))
Каждый твитт Ромеро начинался со слов ЖДИТЕ, ОН ИДЕТ.
Так впринципе и писал Ромеро вчера.
Помнится Ромеро уверенно заявлял,что Бернарду уже в Барсе ,а в последний момент Барса не смогла его зарегистрировать