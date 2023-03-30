Роналд Куман: «Мне сказали: «Завтра встреча с Месси, мы подпишем контракт, он останется». Следующей ночью он ушел. Лео не заслуживал такого»

Теги ПСЖ Роналд Куман Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Роналд Куман высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». 

– Ожидался ли уход Месси?

– Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: «Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется». На следующий день мне позвонил, Лапорта, чтобы сказать: «Ситуация сложная». А ночью он ушел.

Месси – это «Барселона», он так много сделал для клуба, что не заслуживал такого ухода, – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.

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29 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Domian
Ромеро, которому из руководства Барсы сливают инфу, вчера уверенно заявил что Месси вернется) Будем смотреть, Чемпион Мира должен получить овации на Камп Ноу. А то лягушатники обиженные его поздравили только на тренировке.
достоверно что барса след сезон проведёт не на камп ноу?
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Raul14
Хорошо что ушел, остался бы, ЧМ не выиграл бы))
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ganso 10
Ответ Domian
Ромеро, которому из руководства Барсы сливают инфу, вчера уверенно заявил что Месси вернется) Будем смотреть, Чемпион Мира должен получить овации на Камп Ноу. А то лягушатники обиженные его поздравили только на тренировке.
ромеро в последние два окна стольких игроков наобещал, веры нет ему
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Эркинбек Апаканов
Перес виноват в том что ,родители ригоберга бросили
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Domian
Ответ Altim
Допустим можно верить Ромеро. Но руководству Барсы верить нельзя. Особенно в истории с Месси.
Все возможно, но Барсе нужны деньги а Месси может их дать.
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Джими_Флойд_Хассельбайнк
Ответ rigobersong
Тебас делает все, что бы риал хоть визуально выглядел конкурентом, все понимают, что мадридский ручной Чемпионат Барселона выиграла бы гораздо больше раз в 21 веке:) Мадрид позор футбола!:))
Выздоравливай, не болей👍
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Alexlagodny
Куману надо проповедником быть, а не тренером )))
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Данила Макаров
Ответ Domian
Ромеро, которому из руководства Барсы сливают инфу, вчера уверенно заявил что Месси вернется) Будем смотреть, Чемпион Мира должен получить овации на Камп Ноу. А то лягушатники обиженные его поздравили только на тренировке.
Лягушатники))
Интересно почему?)
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Papa Paolo
Ответ Pol Belov
а тебе самому они помогают?
Ну болея за Милан они кстати не помешают )
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Caterina
Ответ Supreme Allah
Это как поздравлять человека который купил диплом
Рыдай дальше, жизнь жестока, особенно к поклонникам фрукта.
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DroDmit11
Ответ rigobersong
Тебас делает все, что бы риал хоть визуально выглядел конкурентом, все понимают, что мадридский ручной Чемпионат Барселона выиграла бы гораздо больше раз в 21 веке:) Мадрид позор футбола!:))
Стыдно за одну команду с тобой болеть :(
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Altim
Ответ Domian
Ромеро, которому из руководства Барсы сливают инфу, вчера уверенно заявил что Месси вернется) Будем смотреть, Чемпион Мира должен получить овации на Камп Ноу. А то лягушатники обиженные его поздравили только на тренировке.
Допустим можно верить Ромеро. Но руководству Барсы верить нельзя. Особенно в истории с Месси.
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Caterina
Все-таки не верится, что после такой подставы Лео опять поверит Лапорте. Он опять может кинуть в последний момент, спрятавшись за Тебаса.
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Pol Belov
Ответ Papa Paolo
Есть знакомый врач, может выписать тебе таблетки 💊
а тебе самому они помогают?
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Caterina
Ответ Denis242424
Как глупый все равно что. Денег у Барселоны не было на тот момент. А ему нужен большой контракт. Поэтому в ПСЖ и напросился, там за этим дело не стоит.
Это вы Куману объясняете??)
Обиженные выдумали альтернативный мирок и сами в него уверовали. Факты их не волнуют.
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Papa Paolo
Ответ Подкат Пенальтьевич
Какого такого отношения. Меркантильный гном сам выбрал бабки. И кинул Барсу.
Есть знакомый врач, может выписать тебе таблетки 💊
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Denis242424
Как глупый все равно что. Денег у Барселоны не было на тот момент. А ему нужен большой контракт. Поэтому в ПСЖ и напросился, там за этим дело не стоит.
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fellx
Какая Барса, если там ему кубок мира обещали устроить? Конечно ушёл
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Domian
Ответ Supreme Allah
Это как поздравлять человека который купил диплом
Фанаты бездаря из аль насры мы знаем вашу боль и обиду из за триумфа Лео на ЧМ.
Лишний раз берегите себя, вы ничего не измените.
+5
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Подкат Пенальтьевич
Какого такого отношения. Меркантильный гном сам выбрал бабки. И кинул Барсу.
+3
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Domian
Ответ Joel Campbell
Тут все зависит от состояния Барса ,сможет ли она его зарегистрировать или нет ? Помнится Ромеро уверенно заявлял,что Бернарду уже в Барсе ,а в последний момент Барса не смогла его зарегистрировать
Про Бернарду не помню, а то, что Ромеро сливают инфу из руководства, это отмечали многие.
Он Левандовского вел, когда еще сам поляк не знал что будет игроком Барсы)))
Каждый твитт Ромеро начинался со слов ЖДИТЕ, ОН ИДЕТ.
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Геннадий Тимченко
Ответ Domian
на 5 лямов пойти, а потом получать % от прибыли на своем же имени. Так впринципе и писал Ромеро вчера.
Гави зарегистрировать денег нет, вы о чём ❓
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Domian
Ответ Joel Campbell
Тут все зависит от состояния Барса ,сможет ли она его зарегистрировать или нет ? Помнится Ромеро уверенно заявлял,что Бернарду уже в Барсе ,а в последний момент Барса не смогла его зарегистрировать
на 5 лямов пойти, а потом получать % от прибыли на своем же имени.
Так впринципе и писал Ромеро вчера.
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ARIGAMI ARIGAMI
Лишнего миллиарда не оказалось
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Joel Campbell
Ответ Domian
Ромеро, которому из руководства Барсы сливают инфу, вчера уверенно заявил что Месси вернется) Будем смотреть, Чемпион Мира должен получить овации на Камп Ноу. А то лягушатники обиженные его поздравили только на тренировке.
Тут все зависит от состояния Барса ,сможет ли она его зарегистрировать или нет ?
Помнится Ромеро уверенно заявлял,что Бернарду уже в Барсе ,а в последний момент Барса не смогла его зарегистрировать
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