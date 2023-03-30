Роналд Куман: «Мне сказали: «Завтра встреча с Месси, мы подпишем контракт, он останется». Следующей ночью он ушел. Лео не заслуживал такого»

высказался об уходе из «Барселоны».

– Ожидался ли уход Месси?

– Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: «Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется». На следующий день мне позвонил, , чтобы сказать: «Ситуация сложная». А ночью он ушел.

Месси – это « », он так много сделал для клуба, что не заслуживал такого ухода, – сказал бывший главный тренер «Барселоны», возглавляющий сборную Нидерландов.