Дзюба об отце: «Напихать может. Начинаются рассказы: «Да я в свое время клал из десяти десять одной левой». Я говорю, мол, конечно, ты же левша»

Артем Дзюба рассказал, как обсуждает свои выступления с отцом.

– Видим, что за тебя на трибунах в Черкизово уже болеют персонально…

– Мы даже выкупили ложу, потому что понимали – народу будет много. Во-первых, это моя семья – папа, иногда мама, супруга с детьми, сестра с мужем и с ребенком, друзья приезжают издалека. Ложи частенько не хватает на всех, приходится заказывать еще билеты.

Мне нравится, когда много народу, ажиотаж. Когда «Краснодару» забил, я поэтому в сторону Восточной трибуны и побежал, там как раз сидели все наши. Понимал, что после первого тайма там царила не самая позитивная атмосфера, папа очень сильно расстроился. Зато победный прилив был еще круче, мы вырвали победу! Для отца, конечно, имело большое значение, что его сын забил решающий гол.

– Он до сих пор может тебе за что-то напихать? За тот пенальти, например?

– Ну да, у нас с ним была дискуссия. Там начинаются рассказы: «Да я там, в свое время, клал из десяти десять одной левой». Я говорю, мол, конечно левой, ты же левша. Конечно, пожурил меня, что так вышло. Напихать может, это правда. Отец всегда был для меня строгим ориентиром.

– Он сам играл в молодости? На каком уровне?

– Да, играл. По юношам, вратарем был. Его звали даже в свое время в киевское «Динамо», как он говорит. Так как он жил далеко, его переезд не поддержали родители. Говорит, мол, радуйся, что мы тебя поддержали. Он был милиционером. Поигрывал, да, и всегда футбол смотрел, интересовался.

– А в какой школе он занимался?

– Он жил в Полтавской области, играл за город. И когда приехал в Киев играть с «Динамо», выдал сумасшедший матч. Он хотел быть или нападающим, или вратарем, но когда понял, что для нападающего нужна дыхалка, встал в ворота.

– А он не жалел, что ты во многих клубах поиграл, а в «Динамо» – нет? Раз он работал в милиции.

– Никогда такого не было. Может, в его детстве и молодости какая-то симпатия к киевскому «Динамо» у него и была, но к московскому у него не было ничего. В то время гремел только «Спартак». Когда я впервые увидел, как они играют, и Тихонов, и Аленичев, и Титов, в голове сразу появилось желание попасть туда. Мы тогда жили в районе Чистых прудов. И я просил: «Отведите меня в «Спартак»!»

В то время других клубов особо никто и не знал, мне кажется. Тогда мне было лет семь, это 1994-й, 1995-й был, первый осознанный возраст. Так я начал ездить в «Спартак», – сказал нападающий « ».