Дзюба об отце: «Напихать может. Начинаются рассказы: «Да я в свое время клал из десяти десять одной левой». Я говорю, мол, конечно, ты же левша»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба рассказал, как обсуждает свои выступления с отцом.

– Видим, что за тебя на трибунах в Черкизово уже болеют персонально…

– Мы даже выкупили ложу, потому что понимали – народу будет много. Во-первых, это моя семья – папа, иногда мама, супруга с детьми, сестра с мужем и с ребенком, друзья приезжают издалека. Ложи частенько не хватает на всех, приходится заказывать еще билеты.

Мне нравится, когда много народу, ажиотаж. Когда «Краснодару» забил, я поэтому в сторону Восточной трибуны и побежал, там как раз сидели все наши. Понимал, что после первого тайма там царила не самая позитивная атмосфера, папа очень сильно расстроился. Зато победный прилив был еще круче, мы вырвали победу! Для отца, конечно, имело большое значение, что его сын забил решающий гол.

– Он до сих пор может тебе за что-то напихать? За тот пенальти, например?

– Ну да, у нас с ним была дискуссия. Там начинаются рассказы: «Да я там, в свое время, клал из десяти десять одной левой». Я говорю, мол, конечно левой, ты же левша. Конечно, пожурил меня, что так вышло. Напихать может, это правда. Отец всегда был для меня строгим ориентиром.

– Он сам играл в молодости? На каком уровне?

– Да, играл. По юношам, вратарем был. Его звали даже в свое время в киевское «Динамо», как он говорит. Так как он жил далеко, его переезд не поддержали родители. Говорит, мол, радуйся, что мы тебя поддержали. Он был милиционером. Поигрывал, да, и всегда футбол смотрел, интересовался.

– А в какой школе он занимался?

– Он жил в Полтавской области, играл за город. И когда приехал в Киев играть с «Динамо», выдал сумасшедший матч. Он хотел быть или нападающим, или вратарем, но когда понял, что для нападающего нужна дыхалка, встал в ворота.

– А он не жалел, что ты во многих клубах поиграл, а в «Динамо» – нет? Раз он работал в милиции.

– Никогда такого не было. Может, в его детстве и молодости какая-то симпатия к киевскому «Динамо» у него и была, но к московскому у него не было ничего. В то время гремел только «Спартак». Когда я впервые увидел, как они играют, и Тихонов, и Аленичев, и Титов, в голове сразу появилось желание попасть туда. Мы тогда жили в районе Чистых прудов. И я просил: «Отведите меня в «Спартак»!»

В то время других клубов особо никто и не знал, мне кажется. Тогда мне было лет семь, это 1994-й, 1995-й был, первый осознанный возраст. Так я начал ездить в «Спартак», – сказал нападающий «Локомотива».

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24 комментария

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Дима Зезуль
Интересно, а как ему выступление в костюме дэдпула
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Tigo_Volchara93
Отец милиционер… теперь все встало на места
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Сергей48
- Ты левша или правша?
- Да хз... По воротам бью обеими ногами, а писать давно разучился.
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Ян Константинопольский
Ответ Bigbadaboom
Интересно как он отцу в глаза смотрел после истории с рукаку.
Ну как, как. Батя же его учил: одной левой, одной левой. А сын все правой, да правой... Конечно расстроился.
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костянчик1918
Ответ EVERGREEN
то, что Дзюба - правша, знают даже домохозяйки)
А у тебя откуда такие познания ?
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Bigbadaboom
Интересно как он отцу в глаза смотрел после истории с рукаку.
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Добрый Ретроград
Ответ инок
Как же надоели эти ежедневные материалы с Дзюбой ((
Ну, это ж юмористический сайт, а не про спорт.
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AzorskyCyk
Неужто к "эскортнице федуна", "кипрском начальнике кержакова" добавляется новый персонаж - "батя дзюбы"?
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Karel
Ответ error505
Эти шутки будут преследовать Артема до конца жизни)))
Да ну.. Повзрослеешь - шелуха спадет, и ты так шутить не будешь.. А может, и будешь. Может, и не спадет шелуха.
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Вадим Григорьев
10из 10). теперь понятно в кого это сказочный
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Бухгалтер2021
батя сказочник
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Spaten
Самые красивые голы залетают кстати чужой ногой, видимо чистая аэродинамика без вмешательства головы))
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Зелёный гопник
Глушенков забивает, а Дзюба празднует -это такой кринж! А потом после матча ещё и ноет как малолетка 😀
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Кирилл.С-Пб
Это что же за ложи такие на стадионе Химок? Или у Артема столько родственников?
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инок
Как же надоели эти ежедневные материалы с Дзюбой ((
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savik-A.M.
Ответ error505
Эти шутки будут преследовать Артема до конца жизни)))
Ну как в притче "стоит раз с бараном"
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savik-A.M.
Интересно , Дзюбины родственники делают fanid или на ложу это не распространяется , без подколок , реально любопытно . Тому же "сидите дома" явно нет преград , хотя по логике этого закона его за километр к стадиону нельзя подпускать )
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Павел Мельников
Хоть здесь он откровенно говорит, не выпячивается :))
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Volmed
после 10 из 10, добавляет - дротист ты мой
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error505
Ответ EVERGREEN
то, что Дзюба - правша, знают даже домохозяйки)
Эти шутки будут преследовать Артема до конца жизни)))
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Добрый Ретроград
Тщеславный бастард
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Cruel Snake
Думаю, что пришло время, что-бы я тоже клал десять из десяти на новости о нём
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error505
Я тоже, если получится, могу 10 из 10 одной левой положить. Но я правша, но для Артема буду левшой
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EVERGREEN
то, что Дзюба - правша, знают даже домохозяйки)
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