Дзюба о мячах за «Локо»: «Гол «Краснодару» – самый-самый по важности и эмоциональности. Мы переламывали игру, и когда забиваешь победный – это прям нечто особенное»

Артем Дзюба высказался о своих голах за «Локомотив».

– Пока ты забил за «Локо» шесть мячей. Какой гол больше всего понравился?

– Не могу оценивать по красоте. Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал.

Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный – это прям нечто особенное.

– А есть такое чувство у нападающего, что хет-трик будет? Когда забил уже два и понимаешь, что будет третий?

– В Ростове действительно ощущал, что будет. А в Нижнем меня немного сковывал определенный дискомфорт в организме. Семакина Сергея Николаевича тоже здесь выделю, как и весь медицинский штаб, вместе с доктором, Вячеславовичем (Игорь Калюжный – Sports.ru). Они меня прям подготовили к этой игре, в непростой ситуации.

Я вышел, отыграл. За хет-триком можно было погнаться, если бы я был полностью готов. К тому же, был полумоментик, но я решил поделиться с Сережей, потому что дорогу молодым нужно везде давать. Я сделал ему передачу, но, к сожалению, он не забил. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Криштиану Роналду с Месси не забивают все свои моменты.

– Мы голевую тогда тебе еще все-таки запишем.

– Да, спасибо. Два плюс один, – сказал нападающий « ива».