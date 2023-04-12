Дзюба о мячах за «Локо»: «Гол «Краснодару» – самый-самый по важности и эмоциональности. Мы переламывали игру, и когда забиваешь победный – это прям нечто особенное»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался о своих голах за «Локомотив».

– Пока ты забил за «Локо» шесть мячей. Какой гол больше всего понравился?

– Не могу оценивать по красоте. Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал.

Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный – это прям нечто особенное. 

– А есть такое чувство у нападающего, что хет-трик будет? Когда забил уже два и понимаешь, что будет третий?

– В Ростове действительно ощущал, что будет. А в Нижнем меня немного сковывал определенный дискомфорт в организме. Семакина Сергея Николаевича тоже здесь выделю, как и весь медицинский штаб, вместе с доктором, Вячеславовичем (Игорь Калюжный – Sports.ru). Они меня прям подготовили к этой игре, в непростой ситуации.

Я вышел, отыграл. За хет-триком можно было погнаться, если бы я был полностью готов. К тому же, был полумоментик, но я решил поделиться с Сережей, потому что дорогу молодым нужно везде давать. Я сделал ему передачу, но, к сожалению, он не забил. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Криштиану Роналду с Месси не забивают все свои моменты.

– Мы голевую тогда тебе еще все-таки запишем.

– Да, спасибо. Два плюс один, – сказал нападающий «Локомотива».

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9 комментариев

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Волк16
Ответ Владимир Владимирович
Честно уже надоедают новости с Дзюбой. После того как он поступил с Семаком, он вообще окончательно паскудой стал
оно всегда им было!
+7
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Данила Вишневский
Ответ Владимир Владимирович
Честно уже надоедают новости с Дзюбой. После того как он поступил с Семаком, он вообще окончательно паскудой стал
Ну так пропускай их.
Руку не подал - просто ужас!
+2
-1
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Antonio Conte
Не забивают Криштиану, Месси и Джорджан
0
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Константин Эсперов
Пас щиколоткой был произведением искусства .
0
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Владимир Владимирович
Честно уже надоедают новости с Дзюбой. После того как он поступил с Семаком, он вообще окончательно паскудой стал
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Cst Cap
Понемногу, злость уйдёт, игра потускнеет и интервью станут ежедневными
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ТрактоПоктер
Гол Зениту - самый ожидаемый, но самый невидимый ....
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10ztv
дзюба интервью дает чаще тем играет
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дронреш
Ну Дзюба сейчас воодушевиться и кое что снимет
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