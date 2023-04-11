Черчесов о Дзюбе: «Такие фигуры нужны нашему футболу. Хорошо, что он вновь играет в РПЛ»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Зенита».

«Локомотив» принимал «Зенит» в 22-м туре Мир РПЛ. Матч завершился победой петербуржцев со счетом 2:1. Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

По словам тренера «Ференцвароша», ранее работавшего со сборной России, важность Дзюбы для «Локомотива» заключается не только в забитых голах.

«Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей. В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника.

На сегодняшний день Артем – важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое.

В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России», – сказал Черчесов.

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4 комментария

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angry horse
Ответ Назар Игорь
Саламыч признаëтся что не видел матч Локо-Зенит но судит о игре Дзюбы. А игра Дзюбы была на твëрдую двойку. Да и после матча поступил некрасиво.
Позорное поведение, пускай жмёт рукой только своего змея😎
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Назар Игорь
Саламыч признаëтся что не видел матч Локо-Зенит но судит о игре Дзюбы. А игра Дзюбы была на твëрдую двойку. Да и после матча поступил некрасиво.
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Bashibuzuck
Он всегда был его любимчиком
Вернее, стал им на ЧМ 2018г.
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Bashibuzuck
Он всегда был его любимчиком
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