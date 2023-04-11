Черчесов о Дзюбе: «Такие фигуры нужны нашему футболу. Хорошо, что он вновь играет в РПЛ»
Станислав Черчесов оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Зенита».
«Локомотив» принимал «Зенит» в 22-м туре Мир РПЛ. Матч завершился победой петербуржцев со счетом 2:1. Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.
По словам тренера «Ференцвароша», ранее работавшего со сборной России, важность Дзюбы для «Локомотива» заключается не только в забитых голах.
«Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей. В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника.
На сегодняшний день Артем – важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое.
В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России», – сказал Черчесов.
4 комментария