Черчесов о Дзюбе: «Такие фигуры нужны нашему футболу. Хорошо, что он вновь играет в РПЛ»

Станислав Черчесов оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Зенита».

«Локомотив» принимал « » в 22-м туре Мир РПЛ. Матч завершился победой петербуржцев со счетом 2:1. , ранее выступавший за «Зенит», провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

По словам тренера « », ранее работавшего со сборной России, важность Дзюбы для « » заключается не только в забитых голах.

«Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей. В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника.

На сегодняшний день Артем – важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в : такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое.

В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России», – сказал Черчесов.