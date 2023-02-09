Роналд Куман: «Месси сразу разглядел навыки Педри и разыгрывал с ним комбинации, в отличие от остальных»

Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал об отношении Лионеля Месси к Педри.

«Месси был очень скромным. Он сразу разглядел навыки Педри и был готов разыгрывать с ним комбинации, в отличие от остальных футболистов», – отметил Роналд Куман, сейчас возглавляющий сборную Нидерландов.

Месси выступал за «Барселону» до 2021 года, после чего присоединился к «ПСЖ». Педри играет за клуб с 2020 года.

Куман о «Барсе»: «У них все отлично. Но если вы набираете 10-12 новых игроков, все становится немного проще. В мои времена было по-другому»