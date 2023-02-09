Роналд Куман: «Месси сразу разглядел навыки Педри и разыгрывал с ним комбинации, в отличие от остальных»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Лионель Месси Ла Лига Педри Футбол

Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал об отношении Лионеля Месси к Педри.

«Месси был очень скромным. Он сразу разглядел навыки Педри и был готов разыгрывать с ним комбинации, в отличие от остальных футболистов», – отметил Роналд Куман, сейчас возглавляющий сборную Нидерландов.

Месси выступал за «Барселону» до 2021 года, после чего присоединился к «ПСЖ». Педри играет за клуб с 2020 года.

Куман о «Барсе»: «У них все отлично. Но если вы набираете 10-12 новых игроков, все становится немного проще. В мои времена было по-другому»

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5 комментариев

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Burel
Куману респект за подтягивание молодёжи, особенно Педро
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Alexlagodny
Уважаемые писатели!!! Пожалуйста поберегите здоровье своих читателей. Разместите всё интервью целиком один раз, а то уже рвотная масса подступает от этого рыжика. Заранее благодарен!!!
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Vadim Kovalev
Да да, конечно, кто же со мневался, сейчас на фоне успеха Месси и Педри повсплывают от главного тренера до воспитателя в д/с
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Андрей Хенто
Вот, кстати, хоть и период работы Кумана главным тренером болельщики Барселоны считают одним из худших, тем не менее они должны отдать должное ему, что он дал шанс многим молодым игрокам проявить себя. Кроме Путча, но это уже совсем другая история)
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rigobersong
Гений футбола:) А что говорить, если Месси сам Рональдиньо помогал, естественно на таких примерах как Рони становятся порядочными людьми, вот и Месси теперь помогает молодым!:)) А не как одна лариска сливала всех подряд:)) Хотя чего кринжа винить, кого-то воспитывали Гиггзы, а кого-то Рони:)😀
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