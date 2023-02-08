Куман о «Барсе»: «У них все отлично. Но если вы набираете 10-12 новых игроков, все становится немного проще. В мои времена было по-другому»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Футбол

Роналд Куман высказался об игре «Барселоны» при Хави. 

«У «Барсы» все отлично. Я смотрел матч «Барселона» – «Реал», они играли в потрясающий футбол. Они были очень хороши.

Но да, если вы набираете до 10-12 новых игроков, все становится немного проще. Все зависит от качества состава. В мои времена все было по-другому», – сказал главный тренер сборной Нидерландов, ранее возглавлявший «Барселону», в интервью Энди ван дер Мейде. 

Куман занимал должность главного тренера «Барсы» с 2020 по 2021 год. Его на этом посту сменил Хави

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
у Кумана все зависило от Лео и ко. в первом сезон Лео провалил первую часть сезона и Барса хромала, во второй части Лео взялся в руки и тащил сильно, ему в этом стабильно помогали Педри и Френки, иногда Араухо, Гриз и Бус но эти трое были не стабильны,а остальные провалили сезон. потом ушел Лео,Педри получил травму, Френки один ничего не смог, и Барса хромала и была на 7 месте к приходу Хави.. хаосом на поле! плюс работы Кумана в том что он не гнал стариков и Коута подобных а давал играть молодым, по точнее Педри, потом и Гави.. а так во всем Куман показал себя не лучшим образом. его уход задержался на пол года, из за Лео,Педри и Френки. а так летом можно и нужно было увольнять, и начать новый сезон с нормальной подготовкой с новым тренером. Хави как тренер лучше, имхо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Куману спасибо за молодёжь !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ cektor
да Куман , в твое время был Месси .. который 1 стоит как эти 12 ))
Ну когда у него был Месси- он выиграл трофей, когда его увольняли - не было ни Месси, ни денег.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BarCa
Когда в Барселону приходит Голландский тренер, для него покупают несколько игроков из его родной страны , только некоторые приносят пользу. Помню во времена Ван Гала купили игроков из Голландии до….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ Alex Miheev
В твои времена был Месси
Он не благодарил Бога каждый день за то, что тренирует Месси - вот пешеход расстроился и прошагал в сторону ПСЖ🤷
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Katschalow
А Месси и Суарез это шутка для него чтоль?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Miheev
В твои времена был Месси
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
да Куман , в твое время был Месси .. который 1 стоит как эти 12 ))
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Чаво Чаво???

в твоё время купили ещё больше. даже были какие-то непонятные покупки... мягко говоря покупка в стиле "может пригодится"...

Рональд хватит гнать. тандем Бартомеу - Куман до сих пор кошмарит мою любимую команду
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий