Куман о «Барсе»: «У них все отлично. Но если вы набираете 10-12 новых игроков, все становится немного проще. В мои времена было по-другому»
Роналд Куман высказался об игре «Барселоны» при Хави.
«У «Барсы» все отлично. Я смотрел матч «Барселона» – «Реал», они играли в потрясающий футбол. Они были очень хороши.
Но да, если вы набираете до 10-12 новых игроков, все становится немного проще. Все зависит от качества состава. В мои времена все было по-другому», – сказал главный тренер сборной Нидерландов, ранее возглавлявший «Барселону», в интервью Энди ван дер Мейде.
Куман занимал должность главного тренера «Барсы» с 2020 по 2021 год. Его на этом посту сменил Хави.
в твоё время купили ещё больше. даже были какие-то непонятные покупки... мягко говоря покупка в стиле "может пригодится"...
Рональд хватит гнать. тандем Бартомеу - Куман до сих пор кошмарит мою любимую команду