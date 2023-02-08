Куман о «Барсе»: «У них все отлично. Но если вы набираете 10-12 новых игроков, все становится немного проще. В мои времена было по-другому»

высказался об игре «Барселоны» при Хави.

«У «Барсы» все отлично. Я смотрел матч « » – «Реал», они играли в потрясающий футбол. Они были очень хороши.

Но да, если вы набираете до 10-12 новых игроков, все становится немного проще. Все зависит от качества состава. В мои времена все было по-другому», – сказал главный тренер сборной Нидерландов, ранее возглавлявший «Барселону», в интервью Энди ван дер Мейде.

Куман занимал должность главного тренера «Барсы» с 2020 по 2021 год. Его на этом посту сменил .