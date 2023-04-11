Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Баварию», «Интер» в гостях у «Бенфики»

«Манчестер Сити» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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1/4 финала

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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