Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Баварию», «Интер» в гостях у «Бенфики»
«Манчестер Сити» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также сегодня сыграют «Бенфика» и «Интер».
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Эштадиу да Луш»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опрос
«Ман Сити» против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кто победит в первом матче?
3472 голосa
Ман Сити1.78
Ничья4.10
Бавария4.60
Интер сейчас не в форме, ну а канистра - в принципе, канистра. Очередное вероломное унижение лысого шарлатана.
Удачи Баварии!!!
Классные будут матчи, пожалуй, между двумя сами глубокими в плане состава командами мира
FORZA INTER
Что касается Ман Сити и Баварии, тут будет ничья, как мне кажется. И все решится в Германии