Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Баварию», «Интер» в гостях у «Бенфики»

Теги Бавария Интер Бенфика Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Манчестер Сити» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также сегодня сыграют «Бенфика» и «Интер». 

Лига чемпионов

1/4 финала

Первые матчи

Манчестер Сити Англия – Бавария Германия
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бенфика Португалия – Интер Италия
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Опрос

«Ман Сити» против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кто победит в первом матче?
3472 голосa
Ман Сити
1.78 Манчестер Сити
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Ничья
4.10 Лига чемпионов УЕФА
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Бавария
4.60 Бавария
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37 комментариев

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Artur Spatz
Бавария прошла ПСЖ с Месси Мбаппе и Неймаром всухую.Неужели Сити не пройдет!
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Mr@k
ещё раз стоит отметить несправедливую жеребьёвку
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Седесим Куиндесимов
За Баварию (легендарный клуб или нефтяной мешок: очевидный выбор) и Бенфику (заслужила полуфинал куда больше, чем Принтер)
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KUZMICH
Главная интрига, намудрит ли опять Пеп Гвардиола, оставит ли то, что работает весь сезон, и даст своей команде выиграть.
0
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Tollie
Лёгкие победы Бенфики и Баварии.
Интер сейчас не в форме, ну а канистра - в принципе, канистра. Очередное вероломное унижение лысого шарлатана.
0
-2
-2
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as009595@icloud.com
За Бенфику
+1
-1
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Buba
Победы Баварии! Потешный искусственный клуб должен быть вышвырнут из ЛЧ!
+2
-3
-1
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Dottore
Сити-Бавария жду 🔥🔥🔥
Удачи Баварии!!!
+2
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Сикарио
Победы великим клубам, нуворишам без истории - позорного вылета.
+2
-3
-1
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Snid
Удачи Баварии!!!
+2
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Redmurza
Конечно, качество и стабильность игры за Сити, но я всё равно верю в Тухеля)
Классные будут матчи, пожалуй, между двумя сами глубокими в плане состава командами мира
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Evgen_Hazard
Сегодня от Баварии останутся рожки да ножки.
+1
-5
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Адам Магомедов
Ответ malama47
как и в прошлом сезоне? Реал показывает что текущая форма любой из команд не имеет никакого значения, когда они включают режим королей ЛЧ.
Король сидит в автобусе нанося три удара за финал ?
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malama47
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
как и в прошлом сезоне? Реал показывает что текущая форма любой из команд не имеет никакого значения, когда они включают режим королей ЛЧ.
+1
-3
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Фабио Капелыч
Сложный матч для Интера, т. к. Бенфика сейчас в огне. Надежда только, если миланцы сыграют в старое доброе катеначчо.
+2
0
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Direct free kick
Удачи Бенфике против позора кальчо
+3
-4
-1
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leroc
Хотелось бы оставить матч Бавария - МанСити на финал, с другой стороны, у нас будут две огненные игры, вместо одной
+4
-2
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ConorNite
Все в наших руках. Бенфика проходима. Первый матч в гостях - тоже плюс для нас. Главное, чтобы Лаутаро не мазал и не испарился, а Барелла наконец пришел в себя.
FORZA INTER
Что касается Ман Сити и Баварии, тут будет ничья, как мне кажется. И все решится в Германии
0
-2
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Бухгалтер2021
школьники минусята уже тут как тут
0
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Барсик Юрана
Аль-наср на классе
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Кино Музыка
Сити-Бавария самая интересная пара. Жаль что встретились на ранней стадии.
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ɔculpa
Ответ Андрей-ДК
только так чтоб шашки наголо, а не закрытый футбол с оглядкой на результат
Да кого этот результат вообще волнует?) Главное, чтоб нейтральные зрители кайфанули)
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zamzam
Гвардиола должен наконец забрать ЛЧ, пройти Баварию Реал/Челси и в конце просто взять своё
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-5
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Sanan1908
Ответ выходец из убежища
Вроде, если матчи будут начинаться на 2 часа раньше болельщики не успеют вовремя добраться до стадиона, так как рабочий день.
В 1/8 успевали , а в 1/4 не успеют ?)) это же бред полностью
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Бухгалтер2021
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
нестанет,Вангую
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