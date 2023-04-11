Анзор Кавазашвили: «Химки» – единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах»

Анзор Кавазашвили поставил «Химки» в пример другим клубам Мир РПЛ.

« – прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи – это говорит о многом.

Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, « » сегодня – единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах. Приглашение Талалаева имеет большую цель для будущего команды.

Уже надоело смотреть, как в прессе песочат руководство клуба. Пора взять бразды правления в руки и избрать одного лодочника, который назначит курс и по этому курсу будет работать со своими помощниками.

Я приветствую приглашение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Мостовой о «Химках»: «Как цирковая программа началась, так и заканчивают с ней. У Талалаева три команды за сезон – такое только в России бывает. И он провалился везде»

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален