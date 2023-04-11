Анзор Кавазашвили: «Химки» – единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Чемпионат.com Футбол

Анзор Кавазашвили поставил «Химки» в пример другим клубам Мир РПЛ.

«Андрей Талалаев – прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи – это говорит о многом.

Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, «Химки» сегодня – единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах. Приглашение Талалаева имеет большую цель для будущего команды.

Уже надоело смотреть, как в прессе песочат руководство клуба. Пора взять бразды правления в руки и избрать одного лодочника, который назначит курс и по этому курсу будет работать со своими помощниками.

Я приветствую приглашение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Мостовой о «Химках»: «Как цирковая программа началась, так и заканчивают с ней. У Талалаева три команды за сезон – такое только в России бывает. И он провалился везде»

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален

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17 комментариев

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Виктор Емельянов
🤣🤣🤣🤣
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Михо
А давайте представим себе что это тролинг) будет смешно😃
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Ярик01
5 тренеров.
Перспектива - подумать уже о шестом ))
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OldRedWhite
Ответ Sinister Kid
Расскажите, Анзору, про руководство Кармиотиссы. Вот кто думает на перспективу.
Лихо )))
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Александр Марьюшкин
Химкам вообще далеко до нормальных перспектив
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CriminalJoint62
Смотришь на Химки и глаз радуется. Флаг России, Георгиевская лента на футболке. Удивляет как другие клубы не болеют за свою же страну, надеюсь Химки останутся в РПЛ, а условный Оренбург вернется куда ему и место
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LightWithin
Это не наезд и не оскорбление бывшего когда-то спортсмена, а просто констатация фактов (к сожалению), что начавшуюся старческую деменцию остановить практически невозможно, можно лишь притормаживать медикаментозно немного.
Особенно это касается людей, чья профессия, род деятельности, жизнь не была связана с умственным трудом.
Причём данное послабление ума чаще всего связано с льющимся негативом, недовольством, угрозами. Причём сам изливающий на 100 процентов уверен в своей правоте.
И излияния таких вот несчастных по сути людей как данный, как тихонов, трефилов, васильев, роднина и пр., лёгкий хлеб для псевдожурналистов в погоне за кликами. Да и просто отвлечением эмоций и чувств нормального человека на такое вот постоянное помешивание г...а, вроде как должно отвлечь от реальных забот этой жизни.
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дронреш
О перспективах расставания с Талалаевым через неделю
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Очередная шиза от ветерана. И помнится, это он называл Бубнова больным.
+1
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Sinister Kid
Расскажите, Анзору, про руководство Кармиотиссы. Вот кто думает на перспективу.
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Коля Фокин
Деду сначала налили, а потом интервью взяли?
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Sinister Kid
Извините, перспективы - это похороны?
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Francesc Fàbregas
Просто в команде много художников
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therealgreenman
Единственные думают о перспективах, а лучшие перспективы это лучшая лига мира…
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Совесть Черданцева
О перспективах в пердиве
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Ramon Mercader
От создателей "Буду праздновать чемпионство Спартака". Крутой дед.
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Arman FCSM
В "Химках" думают о чем угодно, но только не о футболе
+11
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