Анзор Кавазашвили: «Химки» – единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах»
Анзор Кавазашвили поставил «Химки» в пример другим клубам Мир РПЛ.
«Андрей Талалаев – прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи – это говорит о многом.
Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, «Химки» сегодня – единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах. Приглашение Талалаева имеет большую цель для будущего команды.
Уже надоело смотреть, как в прессе песочат руководство клуба. Пора взять бразды правления в руки и избрать одного лодочника, который назначит курс и по этому курсу будет работать со своими помощниками.
Я приветствую приглашение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Мостовой о «Химках»: «Как цирковая программа началась, так и заканчивают с ней. У Талалаева три команды за сезон – такое только в России бывает. И он провалился везде»
У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален
Перспектива - подумать уже о шестом ))
Особенно это касается людей, чья профессия, род деятельности, жизнь не была связана с умственным трудом.
Причём данное послабление ума чаще всего связано с льющимся негативом, недовольством, угрозами. Причём сам изливающий на 100 процентов уверен в своей правоте.
И излияния таких вот несчастных по сути людей как данный, как тихонов, трефилов, васильев, роднина и пр., лёгкий хлеб для псевдожурналистов в погоне за кликами. Да и просто отвлечением эмоций и чувств нормального человека на такое вот постоянное помешивание г...а, вроде как должно отвлечь от реальных забот этой жизни.